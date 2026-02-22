Áthajtott egy kutyán a sofőr, meg sem állt – vizsgálatot indított a rendőrség

Videóra vették és a közösségi médiában közzétették, amint egy csíkszeredai utcában egy sofőr járművével elgázol egy kutyát. Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított.

Szerencsés kimenetelű, ám megrázó eset történt néhány nappal ezelőtt Csíkszereda egyik utcájában: egy kutyán áthajtott egy autó, a sofőr pedig anélkül távozott a helyszínről, hogy megállt volna.

A történteket videóra vették és közzétették szombaton este a Civil Csíkszereda csoport Facebook-oldalán is. A felvételen látható, amint elüti az állatot a kocsi, végül a kutya egyik lábára sántítva többször visszanéz az őt elgázoló járműre.