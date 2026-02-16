Jelentős költségekkel járó beruházásról van szó
Fotó: Borbély Fanni
Lemond Csíkszereda az Anghel Saligny program támogatásáról, amelyet a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására biztosítottak korábban, ezeket ugyanis európai uniós támogatással szeretnék korszerűsíteni.
A kiviteli tervek készültek el azóta, hogy a város 2022-ben az Anghel Saligny program keretéből nyert támogatást, több mint 21 millió lejt a Hajnal és Akác utcák, valamint az Akác utcából leágazó Gyár utca teljes felújítására. A tervek alapján pedig
Ezért ha ezzel a finanszírozással kezdenék el a munkálatokat, akkor a helyi önkormányzatnak legalább 27 millió lejt kellene biztosítania saját hozzájárulásként.
Akárcsak számos más beruházás esetében, a város a csíkszeredai Hajnal és Akác utcák felújításában is többségi finanszírozóvá vált, mivel a támogatás a költségek felét sem fedezi. A kiviteli tervek elkészültek, dönteni kell a további lépésekről.
Tavaly ugyanakkor a bevezetett megszorítások és az Anghel Saligny program részleges leállása miatt semmilyen előrelépés nem történt, idén viszont már
Helyette, mint Korodi Attila polgármester kérdésünkre elmondta, a projekt számára a Központi Régió Program keretéből igényelnek uniós támogatást.
Erre azután adódott lehetőség, hogy egy másik tervezett útfelújításról, amely a Harom utcától a Fürdő utcáig vezető útvonal korszerűsítését jelentette volna európai uniós támogatással, le kell mondania Csíkszeredának. Így ehelyett
– tudtuk meg. A Saligny programot érintő változásról egyébként keddi soron kívüli ülésén dönt a helyi önkormányzati képviselő-testület. A Csíkszereda nyugati ipari övezetében fekvő Hajnal-, és a szomszédságában húzódó Akác utca nemcsak az ott működő cégek megközelíthetőségét biztosítják, hanem
Különösen a vasúti felüljáró újjáépítésének időszakában vált fontossá ez az útvonal, mert akkor az autósok nagy kerülőkre kényszerültek. Mivel ezen utcák még az egypártrendszer idején kaptak betonburkolatot, amely azóta elhasználódott, az útszerkezet pedig több helyen megsüllyedt, ezen az állapoton az időszakos aszfaltozások sem tudtak érdemben segíteni, csak a viszonylag akadálytalan autós közlekedést biztosították. Ráadásul a gyalogosok számára hiányoznak a járdák is, így számukra nem biztonságos a közlekedés.
