Lemond Csíkszereda az Anghel Saligny program támogatásáról, amelyet a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására biztosítottak korábban, ezeket ugyanis európai uniós támogatással szeretnék korszerűsíteni.

Kovács Attila 2026. február 16., 13:352026. február 16., 13:35

A kiviteli tervek készültek el azóta, hogy a város 2022-ben az Anghel Saligny program keretéből nyert támogatást, több mint 21 millió lejt a Hajnal és Akác utcák, valamint az Akác utcából leágazó Gyár utca teljes felújítására. A tervek alapján pedig

az elvégzendő beruházás becsült értéke – akárcsak több más esetben – több mint kétszerese a program által biztosított támogatásnak: 48 millió lej.

Ezért ha ezzel a finanszírozással kezdenék el a munkálatokat, akkor a helyi önkormányzatnak legalább 27 millió lejt kellene biztosítania saját hozzájárulásként. korábban írtuk Sokat kell költeni a csíkszeredai Hajnal és Akác utcákra Akárcsak számos más beruházás esetében, a város a csíkszeredai Hajnal és Akác utcák felújításában is többségi finanszírozóvá vált, mivel a támogatás a költségek felét sem fedezi. A kiviteli tervek elkészültek, dönteni kell a további lépésekről. Tavaly ugyanakkor a bevezetett megszorítások és az Anghel Saligny program részleges leállása miatt semmilyen előrelépés nem történt, idén viszont már

megszületett a szándék, hogy a város lemond erről az igen nagy saját hozzájárulást igénylő támogatásról.

Helyette, mint Korodi Attila polgármester kérdésünkre elmondta, a projekt számára a Központi Régió Program keretéből igényelnek uniós támogatást. Hirdetés Erre azután adódott lehetőség, hogy egy másik tervezett útfelújításról, amely a Harom utcától a Fürdő utcáig vezető útvonal korszerűsítését jelentette volna európai uniós támogatással, le kell mondania Csíkszeredának. Így ehelyett

a már említett utcák felújítására igénylik a Központi Régió Program finanszírozását

– tudtuk meg. A Saligny programot érintő változásról egyébként keddi soron kívüli ülésén dönt a helyi önkormányzati képviselő-testület. A Csíkszereda nyugati ipari övezetében fekvő Hajnal-, és a szomszédságában húzódó Akác utca nemcsak az ott működő cégek megközelíthetőségét biztosítják, hanem

egy elkerülő útvonalat is jelentenek mindazoknak, akik a város nyugati bejáratától a Brassói útra szeretnének eljutni a Baromtér utcán át.