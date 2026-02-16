Rovatok
Az Anghel Saligny program helyett uniós támogatással újítanak fel két csíkszeredai utcát  

Jelentős költségekkel járó beruházásról van szó • Fotó: Borbély Fanni

Jelentős költségekkel járó beruházásról van szó

Fotó: Borbély Fanni

Lemond Csíkszereda az Anghel Saligny program támogatásáról, amelyet a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására biztosítottak korábban, ezeket ugyanis európai uniós támogatással szeretnék korszerűsíteni.

Kovács Attila

2026. február 16., 13:352026. február 16., 13:35

A kiviteli tervek készültek el azóta, hogy a város 2022-ben az Anghel Saligny program keretéből nyert támogatást, több mint 21 millió lejt a Hajnal és Akác utcák, valamint az Akác utcából leágazó Gyár utca teljes felújítására. A tervek alapján pedig

az elvégzendő beruházás becsült értéke – akárcsak több más esetben – több mint kétszerese a program által biztosított támogatásnak: 48 millió lej.

Ezért ha ezzel a finanszírozással kezdenék el a munkálatokat, akkor a helyi önkormányzatnak legalább 27 millió lejt kellene biztosítania saját hozzájárulásként.



Sokat kell költeni a csíkszeredai Hajnal és Akác utcákra
Sokat kell költeni a csíkszeredai Hajnal és Akác utcákra

Akárcsak számos más beruházás esetében, a város a csíkszeredai Hajnal és Akác utcák felújításában is többségi finanszírozóvá vált, mivel a támogatás a költségek felét sem fedezi. A kiviteli tervek elkészültek, dönteni kell a további lépésekről.

Tavaly ugyanakkor a bevezetett megszorítások és az Anghel Saligny program részleges leállása miatt semmilyen előrelépés nem történt, idén viszont már

megszületett a szándék, hogy a város lemond erről az igen nagy saját hozzájárulást igénylő támogatásról.

Helyette, mint Korodi Attila polgármester kérdésünkre elmondta, a projekt számára a Központi Régió Program keretéből igényelnek uniós támogatást.

Erre azután adódott lehetőség, hogy egy másik tervezett útfelújításról, amely a Harom utcától a Fürdő utcáig vezető útvonal korszerűsítését jelentette volna európai uniós támogatással, le kell mondania Csíkszeredának. Így ehelyett

a már említett utcák felújítására igénylik a Központi Régió Program finanszírozását

– tudtuk meg. A Saligny programot érintő változásról egyébként keddi soron kívüli ülésén dönt a helyi önkormányzati képviselő-testület. A Csíkszereda nyugati ipari övezetében fekvő Hajnal-, és a szomszédságában húzódó Akác utca nemcsak az ott működő cégek megközelíthetőségét biztosítják, hanem

egy elkerülő útvonalat is jelentenek mindazoknak, akik a város nyugati bejáratától a Brassói útra szeretnének eljutni a Baromtér utcán át.

Különösen a vasúti felüljáró újjáépítésének időszakában vált fontossá ez az útvonal, mert akkor az autósok nagy kerülőkre kényszerültek. Mivel ezen utcák még az egypártrendszer idején kaptak betonburkolatot, amely azóta elhasználódott, az útszerkezet pedig több helyen megsüllyedt, ezen az állapoton az időszakos aszfaltozások sem tudtak érdemben segíteni, csak a viszonylag akadálytalan autós közlekedést biztosították. Ráadásul a gyalogosok számára hiányoznak a járdák is, így számukra nem biztonságos a közlekedés.

Csíkszék Csíkszereda
