Fotó: Mariş Cristian Daniel
2024–2025 között, teljes egészében európai uniós támogatásból megújítottunk öt lakóépületet Marosvásárhelyen.
A munkálatoknak köszönhetően mintegy 260 család élhet most korszerűbb, takarékosabb otthonban – mindezt saját hozzájárulás nélkül.
Jobb hőszigetelés, modernebb nyílászárók
Napelemek és energiatakarékos világítás a közös terekben
Felújított tetők, erkélyek és környezet
Alacsonyabb rezsi, nagyobb komfort, rendezettebb városkép
Ez újabb lépés egy élhetőbb, energiahatékonyabb Marosvásárhely felé.
Fotó: Mariş Cristian Daniel
Fotó: Mariş Cristian Daniel
Fotó: Mariş Cristian Daniel
Fotó: Mariş Cristian Daniel
És folytatjuk: jelenleg további 10 tömbház felújítása zajlik, várhatóan 2026 nyaráig készülnek el.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály
(X – fizetett hirdetés)
