Befejeződött 5 tömbház energetikai felújítása Marosvásárhelyen! Pr-cikk

• Fotó: Mariş Cristian Daniel

Fotó: Mariş Cristian Daniel

2024–2025 között, teljes egészében európai uniós támogatásból megújítottunk öt lakóépületet Marosvásárhelyen.

Támogatói tartalom

2026. február 16., 15:102026. február 16., 15:10

A munkálatoknak köszönhetően mintegy 260 család élhet most korszerűbb, takarékosabb otthonban – mindezt saját hozzájárulás nélkül.

Mi változott?

  • Jobb hőszigetelés, modernebb nyílászárók

  • Napelemek és energiatakarékos világítás a közös terekben

  • Felújított tetők, erkélyek és környezet

  • Alacsonyabb rezsi, nagyobb komfort, rendezettebb városkép

Ez újabb lépés egy élhetőbb, energiahatékonyabb Marosvásárhely felé.

• Fotó: Mariş Cristian Daniel Galéria

Fotó: Mariş Cristian Daniel

• Fotó: Mariş Cristian Daniel Galéria

Fotó: Mariş Cristian Daniel

• Fotó: Mariş Cristian Daniel Galéria

Fotó: Mariş Cristian Daniel

• Fotó: Mariş Cristian Daniel Galéria

Fotó: Mariş Cristian Daniel

És folytatjuk: jelenleg további 10 tömbház felújítása zajlik, várhatóan 2026 nyaráig készülnek el.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály

(X – fizetett hirdetés)

A rovat további cikkei

2026. február 16., hétfő

Változékony, csapadékos időt tartogat a tél utolsó két hete

A következő két hétben országszerte hőmérséklet-ingadozásra és szinte napi jelleggel csapadékra kell számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 16-március 1. közötti előrejelzéséből.

Változékony, csapadékos időt tartogat a tél utolsó két hete
Változékony, csapadékos időt tartogat a tél utolsó két hete
2026. február 16., hétfő

Változékony, csapadékos időt tartogat a tél utolsó két hete
2026. február 16., hétfő

A PSD nem ért egyet az orvosok, a tanárok és a „milicisták” fizetésének csökkentésével

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy nem ért egyet az orvosok, a tanárok, a csendőrök és a „milicisták” fizetésének csökkentésével.

A PSD nem ért egyet az orvosok, a tanárok és a „milicisták” fizetésének csökkentésével
A PSD nem ért egyet az orvosok, a tanárok és a „milicisták” fizetésének csökkentésével
2026. február 16., hétfő

A PSD nem ért egyet az orvosok, a tanárok és a „milicisták” fizetésének csökkentésével
2026. február 16., hétfő

Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad

Medvetámadás történt hétfőn délben Nyomáton, egy kilométerre a falutól. A juhait mentő gazdát leütötte a nagyvad, a kutyák kergették el a medvét.

Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad
Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad
2026. február 16., hétfő

Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad
2026. február 16., hétfő

Átadták az adócsökkentést kérvényező aláírásokat Bukarestben

Három Hargita megyei város polgármestere több mint 10 ezer aláírást adott át Bukarestben a miniszterelnök kancellárjának hétfőn, amelyben arra kérték, tegyék lehetővé az önkormányzatoknak, hogy még ebben az évben csökkenthessék az adókat.

Átadták az adócsökkentést kérvényező aláírásokat Bukarestben
Átadták az adócsökkentést kérvényező aláírásokat Bukarestben
2026. február 16., hétfő

Átadták az adócsökkentést kérvényező aláírásokat Bukarestben
2026. február 16., hétfő

Mentsük meg a Gyermekeket: Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltásellenességi hullámával küzd

Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltási válságával küzd: a gyermekek körében jelentősen csökkent az átoltottság a fertőző betegségek elleni vakcinákkal – hívta fel a figyelmet a Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete.

Mentsük meg a Gyermekeket: Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltásellenességi hullámával küzd
Mentsük meg a Gyermekeket: Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltásellenességi hullámával küzd
2026. február 16., hétfő

Mentsük meg a Gyermekeket: Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltásellenességi hullámával küzd
2026. február 16., hétfő

Módosítani kellett a költségeket a székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi CityApp pályázat esetében

A helyi ügyintézést segítő alkalmazás és különböző digitalizációs megoldások fejlesztésének finanszírozására közösen pályázott Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós. A múlt évi áfaemelés miatt módosítani kellett projekt költségeit.

Módosítani kellett a költségeket a székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi CityApp pályázat esetében
Módosítani kellett a költségeket a székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi CityApp pályázat esetében
2026. február 16., hétfő

Módosítani kellett a költségeket a székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi CityApp pályázat esetében
2026. február 16., hétfő

Orbán Viktor: Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit

Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor: Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit
Orbán Viktor: Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit
2026. február 16., hétfő

Orbán Viktor: Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit
2026. február 16., hétfő

További havazásokra számíthatunk, csütörtökig kitart a lehűlés

A meteorológusok előrejelzése szerint csütörtök reggelig hideg időre, csapadékra, jegesedésre és heves szélre lehet számítani országszerte.

További havazásokra számíthatunk, csütörtökig kitart a lehűlés
További havazásokra számíthatunk, csütörtökig kitart a lehűlés
2026. február 16., hétfő

További havazásokra számíthatunk, csütörtökig kitart a lehűlés
2026. február 16., hétfő

A villanyáram drágult a legnagyobb mértékben egy év alatt

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.

A villanyáram drágult a legnagyobb mértékben egy év alatt
A villanyáram drágult a legnagyobb mértékben egy év alatt
2026. február 16., hétfő

A villanyáram drágult a legnagyobb mértékben egy év alatt
2026. február 16., hétfő

Valentin-nap az eMAG-on
Valentin-nap az eMAG-on
Valentin-nap az eMAG-on
2026. február 16., hétfő

Valentin-nap az eMAG-on
