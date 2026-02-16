További havazásokra számíthatunk, csütörtökig kitart a lehűlés

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
A meteorológusok előrejelzése szerint csütörtök reggelig hideg időre, csapadékra, jegesedésre és heves szélre lehet számítani országszerte.
Hétfőn Moldvában hideggé válik az idő, és ez kedden átterjed a déli országrészre is. A nappali csúcsértékek mínusz 4 és 4 Celsius-fok között alakulnak.
– ismerteti az Agerpres.
A minimumok országszerte a negatív skálán fognak mozogni, Erdély keleti és Moldva északi részében mínusz 9, a Bánság déli részében és a tengerparton 4 Celsius-fokra lehet számítani.
Kedden Olténiában és Munténiában vegyes csapadék, Erdélyben és Moldvában, valamint a hegyeben havazás várható, majd szerdára virradóra kiterjedt területeken fog havazni,
Elszigetelten jegesedésre is számítani lehet.
Az előrejelzés szerint ugyanakkor heves szélre is számítani lehet a hétfőről keddre virradó éjszaka és kedden Munténiában, Dobrudzsában, Olténia keleti és Moldva déli részében. Kedd estétől pedig országszerte szeles idő várható, átlagban 45-65 kilométer/órás sebességű széllökésekkel. A déli és délkeleti régiókban hóviharok is előfordulhatnak.
