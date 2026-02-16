Rovatok
További havazásokra számíthatunk, csütörtökig kitart a lehűlés

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

A meteorológusok előrejelzése szerint csütörtök reggelig hideg időre, csapadékra, jegesedésre és heves szélre lehet számítani országszerte.

Tamás Attila

2026. február 16., 12:512026. február 16., 12:51

2026. február 16., 12:522026. február 16., 12:52

Hétfőn Moldvában hideggé válik az idő, és ez kedden átterjed a déli országrészre is. A nappali csúcsértékek mínusz 4 és 4 Celsius-fok között alakulnak.

Szerdán kitart a fagyos idő Moldvában, Munténia keleti részén és Dobrudzsában, a nappali hőmérséklet csúcsértékei mínusz 6 és 0 Celsius-fok körül alakulnak

– ismerteti az Agerpres.

A minimumok országszerte a negatív skálán fognak mozogni, Erdély keleti és Moldva északi részében mínusz 9, a Bánság déli részében és a tengerparton 4 Celsius-fokra lehet számítani.

Csapadékra előbb a délnyugati, majd a déli, keleti országrészben, és helyenként az ország középső részén lehet számítani.

Kedden Olténiában és Munténiában vegyes csapadék, Erdélyben és Moldvában, valamint a hegyeben havazás várható, majd szerdára virradóra kiterjedt területeken fog havazni,

átlagban 5-15 centiméteres, helyenként 20-30 centiméteres új hóréteg rakódik le.

Elszigetelten jegesedésre is számítani lehet.

Az előrejelzés szerint ugyanakkor heves szélre is számítani lehet a hétfőről keddre virradó éjszaka és kedden Munténiában, Dobrudzsában, Olténia keleti és Moldva déli részében. Kedd estétől pedig országszerte szeles idő várható, átlagban 45-65 kilométer/órás sebességű széllökésekkel. A déli és délkeleti régiókban hóviharok is előfordulhatnak.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
