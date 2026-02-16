Kisállat-kiállítás lesz Csíkszentkirályon a hétvégén

Páva, aranyfácán, törpe kacsa és még sok kisállat lesz megtekinthető a csíkszentkirályi sportcsarnokban február 20-22. között. A kiállítást a Csikszeredai HOBBY Kisállattenyésztők Egyesülete szervezi.

A csíkszentkirályi sportcsarnokban szervezi meg a Csikszeredai HOBBY Kisállattenyésztők Egyesülete a kisállat-kiállítását a hétvégén. Szombaton 9-18 óra között, vasárnap 9-15 óra között várják a látogatókat.

„Körülbelül 180 baromfi, 160 nyúl és 80 galamb, több mint 420 kisállat, minden nagyságban és színben fogja elkápráztatni a látogatókat, főleg a gyerekeket. Lesz páva, aranyfácán, törpe kacsa és még sok érdekesség”– írják a szervezők.