Kisállat-kiállítás lesz Csíkszentkirályon a hétvégén

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Páva, aranyfácán, törpe kacsa és még sok kisállat lesz megtekinthető a csíkszentkirályi sportcsarnokban február 20-22. között. A kiállítást a Csikszeredai HOBBY Kisállattenyésztők Egyesülete szervezi.

Barabás Hajnal

2026. február 16., 11:392026. február 16., 11:39

A csíkszentkirályi sportcsarnokban szervezi meg a Csikszeredai HOBBY Kisállattenyésztők Egyesülete a kisállat-kiállítását a hétvégén. Szombaton 9-18 óra között, vasárnap 9-15 óra között várják a látogatókat.

„Körülbelül 180 baromfi, 160 nyúl és 80 galamb, több mint 420 kisállat, minden nagyságban és színben fogja elkápráztatni a látogatókat, főleg a gyerekeket. Lesz páva, aranyfácán, törpe kacsa és még sok érdekesség”– írják a szervezők.

Csíkszék Belföld Csíkszentkirály
