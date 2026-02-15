Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj

Idén januárban 4 698 070 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 1489-cel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2779 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közzétett adataiból.

A nyugdíjkiadások teljes összege az év első hónapjában 13,055 milliárd lej volt. A nyugdíjasok közül 531 259-en korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 720 lejes nyugdíjban részesültek.

Az állami nyugdíjrendszerben nyilvántartott személyek közül 3 790 295-en jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, közülük 2 163 817-en nők. Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 3109 lej volt.

Idén januárban 65 384 személy részesült korkedvezményes öregségi nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 2551 lej volt) és 394 829 ember rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1094 lej volt).

Túlélő hozzátartozói nyugdíjat 447 469 személy kapott (az átlagnyugdíjuk 1502 lej volt), 93 nyugdíjas pedig szociális segélyben (átlagosan 540 lejben) részesült – írja az Agerpres hírügynökség a nyugdíjpénztár adataira hivatkozva.