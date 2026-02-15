Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj

Fotó: Haáz Vince
Idén januárban 4 698 070 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 1489-cel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2779 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közzétett adataiból.
A nyugdíjkiadások teljes összege az év első hónapjában 13,055 milliárd lej volt. A nyugdíjasok közül 531 259-en korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 720 lejes nyugdíjban részesültek.
Az állami nyugdíjrendszerben nyilvántartott személyek közül 3 790 295-en jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, közülük 2 163 817-en nők. Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 3109 lej volt.
Idén januárban 65 384 személy részesült korkedvezményes öregségi nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 2551 lej volt) és 394 829 ember rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1094 lej volt).
Túlélő hozzátartozói nyugdíjat 447 469 személy kapott (az átlagnyugdíjuk 1502 lej volt), 93 nyugdíjas pedig szociális segélyben (átlagosan 540 lejben) részesült – írja az Agerpres hírügynökség a nyugdíjpénztár adataira hivatkozva.
Több mint hatszáz járművezetőnek vonták be a jogosítványát az elmúlt 24 órában végzett ellenőrzések során, 96-nak gyorshajtás, 170-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.
Otthonában ölték meg egy fejszével az olténiai Vela község 56 éves, liberális párti (PNL) helyi tanácsosát, korábbi alpolgármesterét. A gyilkosság fő gyanúsítottja egy helybéli fiatalember, aki az áldozat farmján dolgozott.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 54 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Szikladarabokat helyeztek ki Temesvár egyes utcáiban a járda szélén lévő zöldterületekre, hogy megakadályozzák a parkolást. Vannak, akik kifogásolják az intézkedést.
Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.
Öt megyében, közöttük Maros és Hargita megyében is közúti ellenőrzést tartanak a rendőrök vasárnap a 15-ös országúton.
Nyersen felvágva vagy árnyékos helyen szárítva, továbbá olajként vagy ecetként egyaránt használják, mifelénk főként pityóka- és bárány(fej)levesek készítésekor. A tárkonyról lesz szó, ha már azt tartjuk a legautentikusabb zöldfűszerünknek. De az is!
Több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is Marosvásárhelyről, miután szénabála zuhant egy hétéves gyermekre a Szeben megyei Szászivánfalván.
Egy nő életét vesztette, miután kigyúlt az autójuk, amelyben férjével együtt tartózkodtak Bukarestben. A kisautó egy kétszemélyes elektromos jármű volt, egy üléssel elöl, egy másikkal hátul – írja a román sajtó.
Bűnügyi eljárás indult két férfi ellen, miután a közúti ellenőrzéskor egyikük hamis iratot mutatott fel, a másikuk ittasnak bizonyult.
