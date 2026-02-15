Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Otthonában ölték meg egy fejszével az olténiai Vela község 56 éves, liberális párti (PNL) helyi tanácsosát, korábbi alpolgármesterét. A gyilkosság fő gyanúsítottja egy helybéli fiatalember, aki az áldozat farmján dolgozott. Őrizetbe vették, a nyomozók pedig rekonstruálják a bűncselekmény lefolyását.
2026. február 15., 12:062026. február 15., 12:06
Az áldozatot élettársa találta holtan a ház előszobájában pénteken este, és ő hívta a 112-t. A gyilkossággal egy helyi fiatalembert gyanúsítanak, aki segített a későbbi áldozatának az általa vezetett farmon – írja a Hotnews hírportál a Plus Oltenia értesüléseire hivatkozva.
– mesélte az áldozatról a Dolj megyei község jelenlegi alpolgármestere, Dan Iovan, ismertetve, hogy az áldozat a PNL színeiben volt helyi tanácsos, 2008 és 2012 között pedig az alpolgármesteri tisztséget is betöltötte.
A Dolj Megyei Rendőr-főkapitányság képviselői vasárnap közöltek részleteket a gyilkossági ügyben. A hatóságok eddigi nyomozati eredményei szerint a 39 éves támadó behatolt az áldozat házába, ahol „több ütést mért rá egy vágó-hasító eszközzel”, halálos sérüléseket okozva. Elvett még négyezer lejt és elmenekült.
A hatóságok azonosították és őrizetbe vették a gyanúsítottat minősített emberölés és minősített rablás miatt, vasárnap pedig bíróság elé állítják további kényszerintézkedések elrendelésére.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 54 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Szikladarabokat helyeztek ki Temesvár egyes utcáiban a járda szélén lévő zöldterületekre, hogy megakadályozzák a parkolást. Vannak, akik kifogásolják az intézkedést.
Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.
Öt megyében, közöttük Maros és Hargita megyében is közúti ellenőrzést tartanak a rendőrök vasárnap a 15-ös országúton.
Nyersen felvágva vagy árnyékos helyen szárítva, továbbá olajként vagy ecetként egyaránt használják, mifelénk főként pityóka- és bárány(fej)levesek készítésekor. A tárkonyról lesz szó, ha már azt tartjuk a legautentikusabb zöldfűszerünknek. De az is!
Több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is Marosvásárhelyről, miután szénabála zuhant egy hétéves gyermekre a Szeben megyei Szászivánfalván.
Egy nő életét vesztette, miután kigyúlt az autójuk, amelyben férjével együtt tartózkodtak Bukarestben. A kisautó egy kétszemélyes elektromos jármű volt, egy üléssel elöl, egy másikkal hátul – írja a román sajtó.
Bűnügyi eljárás indult két férfi ellen, miután a közúti ellenőrzéskor egyikük hamis iratot mutatott fel, a másikuk ittasnak bizonyult.
A február 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 2651 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.
Tavaszi időjárás van még szombaton a legtöbb székelyföldi településen, de jó tudni, hogy a Hargita megyei sípályák ennek ellenére is működnek.