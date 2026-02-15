Rovatok
Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Otthonában ölték meg egy fejszével az olténiai Vela község 56 éves, liberális párti (PNL) helyi tanácsosát, korábbi alpolgármesterét. A gyilkosság fő gyanúsítottja egy helybéli fiatalember, aki az áldozat farmján dolgozott. Őrizetbe vették, a nyomozók pedig rekonstruálják a bűncselekmény lefolyását.

Székelyhon

2026. február 15., 12:062026. február 15., 12:06

2026. február 15., 12:112026. február 15., 12:11

Az áldozatot élettársa találta holtan a ház előszobájában pénteken este, és ő hívta a 112-t. A gyilkossággal egy helyi fiatalembert gyanúsítanak, aki segített a későbbi áldozatának az általa vezetett farmon – írja a Hotnews hírportál a Plus Oltenia értesüléseire hivatkozva.

Idézet
Sokkoló eset a teljes közösség számára. (…) Nem voltak konfliktusai az emberekkel, nem volt botrányos természetű

– mesélte az áldozatról a Dolj megyei község jelenlegi alpolgármestere, Dan Iovan, ismertetve, hogy az áldozat a PNL színeiben volt helyi tanácsos, 2008 és 2012 között pedig az alpolgármesteri tisztséget is betöltötte.

A Dolj Megyei Rendőr-főkapitányság képviselői vasárnap közöltek részleteket a gyilkossági ügyben. A hatóságok eddigi nyomozati eredményei szerint a 39 éves támadó behatolt az áldozat házába, ahol „több ütést mért rá egy vágó-hasító eszközzel”, halálos sérüléseket okozva. Elvett még négyezer lejt és elmenekült.

A hatóságok azonosították és őrizetbe vették a gyanúsítottat minősített emberölés és minősített rablás miatt, vasárnap pedig bíróság elé állítják további kényszerintézkedések elrendelésére.

Belföld Bűnügy Rendőrség
