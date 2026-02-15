Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A föld is beleremegett az időjárás-változásba

• Fotó: 123RF

Fotó: 123RF

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 54 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Székelyhon

2026. február 15., 09:482026. február 15., 09:48

2026. február 15., 09:492026. február 15., 09:49

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szeizmikus mozgás 155,8 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 42 kilométerre volt Focșani-tól, 59 kilométerre Buzăutól, 69 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 80 kilométerre Brassótól – írja az Agerpres hírügynökség az országos földfizikai intézet közlésére hivatkozva.

Hirdetés

Az év elejétől 31 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,7 között váltakozott. A 2025-ös év legnagyobb, 4,4-es erősségű földrengéseit Buzău megyében regisztrálták február 13-án, illetve Vrancea megyében május 11-én.

korábban írtuk

Belerondít a hétvégébe a rossz idő
Belerondít a hétvégébe a rossz idő

Hétfőig az ország legnagyobb részén csapadék várható, a hegyekben havas eső és havazás formájában. Emellett az időjárás vasárnaptól jelentősen lehűl, elsősorban az ország északi felében, majd a többi térségben is.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Diákjai ellen elkövetett nemi erőszak és szexuális bűncselekmények miatt nyomoznak egy nagybányai magyar tanár ellen
Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Székelyhon

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Székelyhon

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Székely Sport

Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Diákjai ellen elkövetett nemi erőszak és szexuális bűncselekmények miatt nyomoznak egy nagybányai magyar tanár ellen
Krónika

Diákjai ellen elkövetett nemi erőszak és szexuális bűncselekmények miatt nyomoznak egy nagybányai magyar tanár ellen
Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Székely Sport

Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 15., vasárnap

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval

Szikladarabokat helyeztek ki Temesvár egyes utcáiban a járda szélén lévő zöldterületekre, hogy megakadályozzák a parkolást. Vannak, akik kifogásolják az intézkedést.

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval
Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval
2026. február 15., vasárnap

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván

Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
2026. február 14., szombat

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
2026. február 14., szombat

Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap

Öt megyében, közöttük Maros és Hargita megyében is közúti ellenőrzést tartanak a rendőrök vasárnap a 15-ös országúton.

Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap
Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap
2026. február 14., szombat

Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap
2026. február 14., szombat

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti

Nyersen felvágva vagy árnyékos helyen szárítva, továbbá olajként vagy ecetként egyaránt használják, mifelénk főként pityóka- és bárány(fej)levesek készítésekor. A tárkonyról lesz szó, ha már azt tartjuk a legautentikusabb zöldfűszerünknek. De az is!

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
2026. február 14., szombat

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett

Több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is Marosvásárhelyről, miután szénabála zuhant egy hétéves gyermekre a Szeben megyei Szászivánfalván.

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
2026. február 14., szombat

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
2026. február 14., szombat

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben

Egy nő életét vesztette, miután kigyúlt az autójuk, amelyben férjével együtt tartózkodtak Bukarestben. A kisautó egy kétszemélyes elektromos jármű volt, egy üléssel elöl, egy másikkal hátul – írja a román sajtó.

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
2026. február 14., szombat

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
2026. február 14., szombat

Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett

Bűnügyi eljárás indult két férfi ellen, miután a közúti ellenőrzéskor egyikük hamis iratot mutatott fel, a másikuk ittasnak bizonyult.

Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett
Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett
2026. február 14., szombat

Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak

A február 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 2651 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.

Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak
Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak
2026. február 14., szombat

Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak
2026. február 14., szombat

Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák

Tavaszi időjárás van még szombaton a legtöbb székelyföldi településen, de jó tudni, hogy a Hargita megyei sípályák ennek ellenére is működnek.

Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák
Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák
2026. február 14., szombat

Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák
2026. február 14., szombat

Belerondít a hétvégébe a rossz idő

Hétfőig az ország legnagyobb részén csapadék várható, a hegyekben havas eső és havazás formájában. Emellett az időjárás vasárnaptól jelentősen lehűl, elsősorban az ország északi felében, majd a többi térségben is.

Belerondít a hétvégébe a rossz idő
Belerondít a hétvégébe a rossz idő
2026. február 14., szombat

Belerondít a hétvégébe a rossz idő
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!