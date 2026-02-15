A föld is beleremegett az időjárás-változásba

A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 54 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

A szeizmikus mozgás 155,8 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 42 kilométerre volt Focșani-tól, 59 kilométerre Buzăutól, 69 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 80 kilométerre Brassótól – írja az Agerpres hírügynökség az országos földfizikai intézet közlésére hivatkozva.

Az év elejétől 31 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,7 között váltakozott. A 2025-ös év legnagyobb, 4,4-es erősségű földrengéseit Buzău megyében regisztrálták február 13-án, illetve Vrancea megyében május 11-én.