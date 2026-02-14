Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak

A február 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 2651 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.

A Román Rendőrség szombati közleménye szerint 479 bírságot gyorshajtás, 242-t a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt szabtak ki.

Ugyanakkor 15 szankciót róttak ki az ellenőrzött járműveknél tapasztalt műszaki hibák, 27-et az időszakos műszaki ellenőrzés (ITP) elmulasztása, további 416-ot pedig a vezetési és pihenőidő szabályainak megszegése miatt.

Hirdetés

A sztrádarendőrség emellett 28 bírságot rótt ki a leállósávon való indokolatlan várakozás, 11-et szabálytalan előzés miatt.

Emellett a rendőrök bevonták 84 gépkocsivezető jogosítványát – 29 esetben gyorshajtás miatt –, és elvették 182 gépkocsi forgalmi engedélyét. Az elmúlt héten az autópálya-rendőrség tíz bűncselekményt állapított meg – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrségi közleményre hivatkozva.