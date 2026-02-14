Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A február 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 2651 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.
A Román Rendőrség szombati közleménye szerint 479 bírságot gyorshajtás, 242-t a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt szabtak ki.
Ugyanakkor 15 szankciót róttak ki az ellenőrzött járműveknél tapasztalt műszaki hibák, 27-et az időszakos műszaki ellenőrzés (ITP) elmulasztása, további 416-ot pedig a vezetési és pihenőidő szabályainak megszegése miatt.
A sztrádarendőrség emellett 28 bírságot rótt ki a leállósávon való indokolatlan várakozás, 11-et szabálytalan előzés miatt.
Emellett a rendőrök bevonták 84 gépkocsivezető jogosítványát – 29 esetben gyorshajtás miatt –, és elvették 182 gépkocsi forgalmi engedélyét. Az elmúlt héten az autópálya-rendőrség tíz bűncselekményt állapított meg – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrségi közleményre hivatkozva.
Tavaszi időjárás van még szombaton a legtöbb székelyföldi településen, de jó tudni, hogy a Hargita megyei sípályák ennek ellenére is működnek.
Hétfőig az ország legnagyobb részén csapadék várható, a hegyekben havas eső és havazás formájában. Emellett az időjárás vasárnaptól jelentősen lehűl, elsősorban az ország északi felében, majd a többi térségben is.
Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk pénteken a Maros megyei tűzoltóknak: Abosfalván háztartási hulladék gyúlt ki, Dédabisztrán száraz növényzet.
A politikai döntéshozóknak az üzengetések és a politikai zajkeltés helyett a strukturális problémák megoldására kellene összpontosítaniuk – közölte pénteken Facebook-bejegyzésében Nicușor Dan.
Felbontják a munkaszerződését azoknak az állami egészségügyi intézményekben alkalmazott orvosoknak, akiket tetten érnek, amint munkaidőben a magánszektorban dolgoznak – jelentette ki pénteken Temesváron Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát egy NATO-n keresztül finanszírozott program keretében.
A kormánynak jövő héten el kellene fogadnia a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.
Tűzesethez riasztott önkéntes tűzoltót bírságolt meg Galați megyében a rendőrség, amiért nem adott elsőbbséget az ugyanahhoz a tűzesethez igyekvő rendőrautónak – közölte pénteken a DCNews.ro hírportál.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az idei év a gazdaság „helyreigazításának” időszaka lesz, és az eddig elfogadott, illetve a következő hónapokban bevezetendő intézkedések hatása az év második felében válhat érzékelhetővé.
Nagyszabású ellenőrzést tartott csütörtökön a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság a térségben: az akció alkalmával 93 bírságot szabtak ki, és összesen 422,72 köbméter faanyagot koboztak el, mintegy 76 ezer lej értékben.
szóljon hozzá!