Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Felbontják a munkaszerződését azoknak az állami egészségügyi intézményekben alkalmazott orvosoknak, akiket tetten érnek, amint munkaidőben a magánszektorban dolgoznak – jelentette ki pénteken Temesváron Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Székelyhon

2026. február 13., 18:562026. február 13., 18:56

2026. február 13., 18:572026. február 13., 18:57

A tárcavezető közölte: törvénymódosítással egyértelműen megtiltják, hogy az állami egészségügyben dolgozó orvosok a hivatalos munkaidejük alatt a magánszektorban tevékenykedjenek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

munkaidőn kívül az orvosok szabadon gyakorolhatják hivatásukat a magánellátásban

– ismerteti az Agerpres.

A miniszter azt is bejelentette, hogy új előírást vezetnek be: megvonják a magánpraxis gyakorlásának jogát attól az állami rendszerben dolgozó orvostól, aki betegségre hivatkozva nem vállal ügyeletet, ugyanakkor a szabadidejében a magánszektorban dolgozik.

Közölte: országos szinten felülvizsgálják az ügyelet alóli felmentéseket is, miután Konstancán kiderült, hogy az orvosok 75 százaléka egészségügyi okokra hivatkozva mentesült az állami kórházban az ügyelet alól, miközben a magánszektorban továbbra is operáltak.

Belföld Egészségügy
