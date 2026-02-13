Bolojan a technikai recesszióról: ez az átállás ára

A kormányfő Facebook-bejegyzésben reagált az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataira. Ezek szerint 2025 egészét tekintve 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, az utolsó trimeszterben azonban negyedévi összevetésben 1,9 százalékkal visszaesett a bruttó hazai termék (GDP). Ezzel

mivel két egymást követő negyedévben csökkent a GDP.

Bolojan rámutatott: 2025-ben Románia megkezdte az áttérést a deficiten és fogyasztáson alapuló – és látszólag jólétet biztosító, valójában azonban romboló hatású – gazdasági modellről a befektetéseken, termelékenységen, exporton és költségvetési fegyelmen alapuló modellre.

Szerinte az „átmeneti technikai recesszió” hozzátartozik ennek az átállásnak az előre jelzett és elkerülhetetlen költségeihez.

A kormányfő emlékeztetett, hogy a 2024-es évet 8-9 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal zárta az ország, és bár a folyó fizetési mérleg hiánya GDP-arányosan 8,2 százalékot tett ki, a gazdasági növekedés alig 1 százalék alatti volt. Az INS adatai szerint 2024 első felében is technikai recesszióban volt az ország, mert az elköltött pénz jelentős részét a fogyasztás, „a merev kiadások”, valamint a társadalmi és inflációs nyomást ellensúlyozni hivatott intézkedések emésztették fel – idézi Bolojan közleményét az Agerpres.



A kormányfő szerint 2024-ben a fogyasztás erősödését jobbára az import táplálta, a magas infláció pedig szinte semlegesítette a fiskális impulzusok hatását. „Más szavakkal: