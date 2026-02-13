Rovatok
Bolojan a technikai recesszióról: ez az átállás ára

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

Az átmeneti technikai recesszió a szilárd alapokon álló gazdaságra való áttérés előre látható és elkerülhetetlen járulékos költségei közé tartozik – közölte pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon

2026. február 13., 13:502026. február 13., 13:50

A kormányfő Facebook-bejegyzésben reagált az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataira. Ezek szerint 2025 egészét tekintve 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, az utolsó trimeszterben azonban negyedévi összevetésben 1,9 százalékkal visszaesett a bruttó hazai termék (GDP). Ezzel

Románia technikai recesszióba lépett,

mivel két egymást követő negyedévben csökkent a GDP.

Bolojan rámutatott: 2025-ben Románia megkezdte az áttérést a deficiten és fogyasztáson alapuló – és látszólag jólétet biztosító, valójában azonban romboló hatású – gazdasági modellről a befektetéseken, termelékenységen, exporton és költségvetési fegyelmen alapuló modellre.

Szerinte az „átmeneti technikai recesszió” hozzátartozik ennek az átállásnak az előre jelzett és elkerülhetetlen költségeihez.

A kormányfő emlékeztetett, hogy a 2024-es évet 8-9 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal zárta az ország, és bár a folyó fizetési mérleg hiánya GDP-arányosan 8,2 százalékot tett ki, a gazdasági növekedés alig 1 százalék alatti volt. Az INS adatai szerint 2024 első felében is technikai recesszióban volt az ország, mert az elköltött pénz jelentős részét a fogyasztás, „a merev kiadások”, valamint a társadalmi és inflációs nyomást ellensúlyozni hivatott intézkedések emésztették fel – idézi Bolojan közleményét az Agerpres.

A kormányfő szerint 2024-ben a fogyasztás erősödését jobbára az import táplálta, a magas infláció pedig szinte semlegesítette a fiskális impulzusok hatását. „Más szavakkal:

Idézet
2024-ben sokat költöttünk, de keveset nőttünk. Kedvezőnek tűnt a helyzet, valójában azonban fokozódtak a gazdasági egyensúlytalanságok”

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy 2025 júliusától változott a helyzet, elkezdődött a gazdaság talpra állítása, és sikerült egy hozzávetőlegesen 1 százalékos korrekciót elérni a költségvetés egyenlegében. „Ez az erőfeszítés társadalmi költségekkel és elégedetlenséggel járt. Bárcsak lett volna mód elkerülni ezeket” – írta Bolojan. Rámutatott arra is, hogy az ehhez hasonló kiigazítások rendszerint a gazdaság hirtelen lassulását idézik elő, de az INS adatai szerint

2025 egészét tekintve 0,6 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye.


Bolojan megjegyezte, hogy miközben a 2024-es ösztönzőnek szánt fiskális intézkedések egyensúlytalanságokat idéztek elő, a gazdasági hatásuk elmaradt a várt szinttől. Tavaly a költségvetési fegyelmet célzó intézkedések mellett a 2024-es ütemhez hasonló mértékben nőtt a gazdaság, de ez a növekedés már valós beruházásokon és strukturális tényezőkön alapult. „Ez azt bizonyítja, hogy az alapvető probléma akkor nem a pénz hiánya volt, hanem a pénz felhasználásának a módja” – szögezte le.

Bejegyzése végén a kormányfő hangsúlyozta: az ország nincs válságban, hanem a gazdaság megerősítését szolgáló, szükséges korrekciók időszakát éli.

Belföld Gazdaság
szóljon hozzá! Hozzászólások
