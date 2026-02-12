Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei

A helyi adók emelése ellen tüntettek csütörtökön az ország több városában a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai és szimpatizánsai.

Bukarestben két helyszínen, a Győzelem (Victoriei) téren és a fővárosi törvényszék épülete előtt gyűltek össze a tiltakozók. A tüntetők román nemzeti zászlókat lengettek és a kormány lemondását követelték.

A törvényszéken kevéssel a tüntetés előtt ért véget az AUR által a fővárosi adóemelések miatt indított per első tárgyalása. A tiltakozó akción az AUR képviselőházi frakciójának vezetője, Mihai Enache, valamint a szenátusi frakciót vezető Petrișor Peiu is jelen volt.

Hirdetés

Az ország más városaiban is hasonló tüntetésekre került sor csütörtökön, többek között Pitești-en, Curtea de Argeșen, Besztercén, Botoșani-ban, Brăilán, Buzăuban, Brassóban, Kolozsváros, Désen, Tordán, Aranyosgyéresen, Szamosújváron, Târgoviștén, Târgu Jiuban, Déván, Iași-ban, Slatinán, Nagybányán, Vasluion, Râmnicu Vâlceán és Focșani-on is utcára vonultak az emberek az AUR Facebookon közzétett felhívására – számolt be az Agerpres.