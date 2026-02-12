Székelyföldön is ismert név veheti át a Carrefour üzlethálózatát

A Carrefour kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pavăl Holdinggal romániai üzletágának értékesítéséről; a tranzakció értéke mintegy 823 millió euró – közölte csütörtökön a francia kiskereskedelmi vállalatcsoport.

A megállapodás lezárása a hatósági jóváhagyások megszerzésétől függ, és várhatóan 2026 második felében valósulhat meg. A közlemény szerint az ügylet része a Carrefour-csoport 2025 elején indított stratégiai portfólió-felülvizsgálatának, amelynek célja, hogy a francia vállalat a három fő stratégiai piacára összpontosítson.

csütörtökön közölte: a Carrefour romániai üzletágának felvásárlásával – a hosszú távú növekedési stratégia részeként – belépnek az élelmiszer-kiskereskedelembe. A vállalat szerint a tranzakció a román tőke erősödését, valamint a fenntartható, hosszú távú befektetéseket célozza egy dinamikus piaci szegmensben.

Dragoș Pavăl, a Pavăl Holding elnöke hangsúlyozta: a Carrefour üzleti modellje és a hazai beszállítók támogatása fontos referencia volt számukra. „Egy egészséges vállalkozás csak a közösséggel együtt fejlődhet” – idézte a cégvezetőt a közleményből az Agerpres hírügynökség.

Carrefour számokban

A Carrefour Románia 478 üzletből – 55 hipermarketből, 191 szupermarketből, 202 boltból és 30 diszkontüzletből – álló hálózatot működtet. A vállalat bruttó forgalma 2024-ben és 2025-ben egyaránt mintegy 3,2 milliárd euró volt, ami a francia kiskereskedelmi csoport teljes árbevételének hozzávetőleg 3,5 százalékát teszi ki.

A Versenytanács elnöke, Bogdan Chirițoiu korábban közölte, hogy az intézmény egyelőre nem kapott hivatalos tájékoztatást az ügyletről, mert a tranzakciót rendszerint a szerződés véglegesítésekor jelentik be.

A Carrefour-csoport több mint 40 országban működik, világszerte több mint 15 ezer üzlettel. A vállalat 2024-ben 94,6 milliárd euró árbevételt ért el.