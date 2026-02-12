Székelyföldön is ismert név veheti át a Carrefour üzlethálózatát

Fotó: Facebook/Carrefour
A Carrefour kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pavăl Holdinggal romániai üzletágának értékesítéséről; a tranzakció értéke mintegy 823 millió euró – közölte csütörtökön a francia kiskereskedelmi vállalatcsoport.
A megállapodás lezárása a hatósági jóváhagyások megszerzésétől függ, és várhatóan 2026 második felében valósulhat meg. A közlemény szerint az ügylet része a Carrefour-csoport 2025 elején indított stratégiai portfólió-felülvizsgálatának, amelynek célja, hogy a francia vállalat a három fő stratégiai piacára összpontosítson.
csütörtökön közölte: a Carrefour romániai üzletágának felvásárlásával – a hosszú távú növekedési stratégia részeként – belépnek az élelmiszer-kiskereskedelembe. A vállalat szerint a tranzakció a román tőke erősödését, valamint a fenntartható, hosszú távú befektetéseket célozza egy dinamikus piaci szegmensben.
Dragoș Pavăl, a Pavăl Holding elnöke hangsúlyozta: a Carrefour üzleti modellje és a hazai beszállítók támogatása fontos referencia volt számukra. „Egy egészséges vállalkozás csak a közösséggel együtt fejlődhet” – idézte a cégvezetőt a közleményből az Agerpres hírügynökség.
A Carrefour Románia 478 üzletből – 55 hipermarketből, 191 szupermarketből, 202 boltból és 30 diszkontüzletből – álló hálózatot működtet. A vállalat bruttó forgalma 2024-ben és 2025-ben egyaránt mintegy 3,2 milliárd euró volt, ami a francia kiskereskedelmi csoport teljes árbevételének hozzávetőleg 3,5 százalékát teszi ki.
A Versenytanács elnöke, Bogdan Chirițoiu korábban közölte, hogy az intézmény egyelőre nem kapott hivatalos tájékoztatást az ügyletről, mert a tranzakciót rendszerint a szerződés véglegesítésekor jelentik be.
A Carrefour-csoport több mint 40 országban működik, világszerte több mint 15 ezer üzlettel. A vállalat 2024-ben 94,6 milliárd euró árbevételt ért el.
Csodával határos módon megúszták a balesetet a gyalogosok, akik egy átjárónál átmenni készültek, de váratlanul megjelent egy kamion.
A múlt év novemberéhez képest decemberben 299 lejjel (5,3 százalékkal) 5914 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet.
Nagy daru jelzi Marosvásárhelyen, hol épül a megyeszékely első mélygarázsa. A daruhoz hatalmas kotrókanál van rögzítve, ezzel ássák a földet, készítik a helyet a támfalaknak. Soós Zoltán polgármesterrel szemrevételeztük a munkatelepet.
Románia csak abban az esetben képviselteti magát Washingtonban a Béketanács február 19-i alakuló ülésén, ha a chartát alá nem író országok is részt vehetnek – közölték szerdán politikai források. Tájékoztatásuk szerint Románia elhalasztja a csatlakozást.
A hálózatüzemeltető megkezdte a gáz elzárását azokban a háztartásokban, amelyek nem rendelkeznek gázérzékelővel, és felszólításra sem pótolták azt. Más okok is vannak, amelyek gázelzáráshoz vezethetnek. A fogyasztók megrohamozták a szakcégeket.
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.
Kovászna megyében tavaly 518 pénzbírságot róttak ki azokra, akik ok nélkül tárcsázták az 112-es sürgősségi hívószámot.
Egy napra beszüntették a munkát az észt hátterű vállalat fuvarozói Románia számos városában, közöttük Sepsiszentgyörgyön is. A Bolt egyik fuvarozója szerint a megemelt jutalék, a megszorítások és a kommunikációhiány okozza a felháborodást.
Újabb, ideiglenes célállomást jelentettek be szerdán, ahová a marosvásárhelyi reptérről utazhatunk majd.
Raluca Turcan nemzeti PNL-s képviselő szerdán bejelentette, módosító indítványt nyújt be egy általa kezdeményezett törvénytervezethez, amely lehetővé tenné az alkotmánybírák egyénenkénti anyagi felelősségre vonását az államnak okozott kár esetén.
szóljon hozzá!