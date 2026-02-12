Végleges a következő tanév rendje: fontos dátumokat közölt a minisztérium

Fotó: Csató Andrea
A társadalmi párbeszéd bizottság jóváhagyta a 2026–2027-es tanév rendjének végleges változatát – közölte csütörtökön az oktatási minisztérium.
Eszerint a 36 tanítási hétből álló következő tanév szeptember 7-én kezdődik és 2027. június 18-án zárul. A nappali tagozatos XII., valamint az esti és csökkentett óralátogatásos XIII. osztályok számára a tanév 34 hetes, és június 4-én ér véget, míg a VIII. osztályosoké 35 hetes, és június 11-én zárul.
Az Iskola másként hetet és a Zöld hetet 2026. szeptember 7. és 2027. április 23. között szervezik meg. A megyei tanfelügyelőségek hatáskörébe tartozó egyhetes vakációt 2027. február 15. és március 7. között ütemezik, a döntést a diákokkal, szülőkkel és pedagógusokkal folytatott egyeztetések után hozzák meg.
Közleményében az oktatási minisztérium rámutatott, hogy a szeptember 15-i tanévkezdés és június 15-i tanévzárás, illetve az Iskola másként és a Zöld hét megszüntetése vagy összevonása nem csökkentené a tanítási hetek számát, viszont egy héttel eltolná a tanév végét és a 2027-es országos vizsgák – a nyolcadikosok országos felmérése és az érettségi – időpontját. A tárca szerint
A minisztérium hangsúlyozta, hogy az Iskola másként és a Zöld hét fenntartása indokolt, mert ezek programok segítik az iskolában tanultak gyakorlati alkalmazását a mindennapi életben. Egyben felkérte az iskolákat, hogy használják ki ezeket a lehetőségeket a diákok fejlődése és az iskola-család-közösség együttműködésének erősítése érdekében – ismerteti a közlemény az Agerpres.
Erdélyi körútján szülővárosában, Marosvásárhelyen is találkozott a helyi közösségek képviselőivel Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, akivel a tapasztalatokról, a magyarországi választásokról, regisztrációról, levélszavazásról beszélgettünk.
A Carrefour kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pavăl Holdinggal romániai üzletágának értékesítéséről; a tranzakció értéke mintegy 823 millió euró – közölte csütörtökön a francia kiskereskedelmi vállalatcsoport.
Csodával határos módon megúszták a balesetet a gyalogosok, akik egy átjárónál átmenni készültek, de váratlanul megjelent egy kamion.
A múlt év novemberéhez képest decemberben 299 lejjel (5,3 százalékkal) 5914 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet.
Nagy daru jelzi Marosvásárhelyen, hol épül a megyeszékely első mélygarázsa. A daruhoz hatalmas kotrókanál van rögzítve, ezzel ássák a földet, készítik a helyet a támfalaknak. Soós Zoltán polgármesterrel szemrevételeztük a munkatelepet.
Románia csak abban az esetben képviselteti magát Washingtonban a Béketanács február 19-i alakuló ülésén, ha a chartát alá nem író országok is részt vehetnek – közölték szerdán politikai források. Tájékoztatásuk szerint Románia elhalasztja a csatlakozást.
A hálózatüzemeltető megkezdte a gáz elzárását azokban a háztartásokban, amelyek nem rendelkeznek gázérzékelővel, és felszólításra sem pótolták azt. Más okok is vannak, amelyek gázelzáráshoz vezethetnek. A fogyasztók megrohamozták a szakcégeket.
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.
Kovászna megyében tavaly 518 pénzbírságot róttak ki azokra, akik ok nélkül tárcsázták az 112-es sürgősségi hívószámot.
Egy napra beszüntették a munkát az észt hátterű vállalat fuvarozói Románia számos városában, közöttük Sepsiszentgyörgyön is. A Bolt egyik fuvarozója szerint a megemelt jutalék, a megszorítások és a kommunikációhiány okozza a felháborodást.
