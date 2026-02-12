Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Végleges a következő tanév rendje: fontos dátumokat közölt a minisztérium

• Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A társadalmi párbeszéd bizottság jóváhagyta a 2026–2027-es tanév rendjének végleges változatát – közölte csütörtökön az oktatási minisztérium.

Székelyhon

2026. február 12., 12:392026. február 12., 12:39

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Eszerint a 36 tanítási hétből álló következő tanév szeptember 7-én kezdődik és 2027. június 18-án zárul. A nappali tagozatos XII., valamint az esti és csökkentett óralátogatásos XIII. osztályok számára a tanév 34 hetes, és június 4-én ér véget, míg a VIII. osztályosoké 35 hetes, és június 11-én zárul.

Az Iskola másként hetet és a Zöld hetet 2026. szeptember 7. és 2027. április 23. között szervezik meg. A megyei tanfelügyelőségek hatáskörébe tartozó egyhetes vakációt 2027. február 15. és március 7. között ütemezik, a döntést a diákokkal, szülőkkel és pedagógusokkal folytatott egyeztetések után hozzák meg.

Hirdetés

Közleményében az oktatási minisztérium rámutatott, hogy a szeptember 15-i tanévkezdés és június 15-i tanévzárás, illetve az Iskola másként és a Zöld hét megszüntetése vagy összevonása nem csökkentené a tanítási hetek számát, viszont egy héttel eltolná a tanév végét és a 2027-es országos vizsgák – a nyolcadikosok országos felmérése és az érettségi – időpontját. A tárca szerint

a vizsgák halasztása nem szolgálná a diákok érdekét, mert késleltetné a középiskolai, illetve egyetemi felvételi folyamatot.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az Iskola másként és a Zöld hét fenntartása indokolt, mert ezek programok segítik az iskolában tanultak gyakorlati alkalmazását a mindennapi életben. Egyben felkérte az iskolákat, hogy használják ki ezeket a lehetőségeket a diákok fejlődése és az iskola-család-közösség együttműködésének erősítése érdekében – ismerteti a közlemény az Agerpres.

Belföld Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Ideiglenes járat: a Fekete-erdő mellett levő fürdővárosba is repülhetünk Marosvásárhelyről
Csillagászati összegre büntették az FK Csíkszeredát
Ingatlanfejlesztők a csőd szélén: a vállalkozások több mint 60 százaléka beadhatja a kulcsot
Hét perc alatt szerzett mesterhármast az FK Csíkszereda támadója
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Székelyhon

A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Ideiglenes járat: a Fekete-erdő mellett levő fürdővárosba is repülhetünk Marosvásárhelyről
Székelyhon

Ideiglenes járat: a Fekete-erdő mellett levő fürdővárosba is repülhetünk Marosvásárhelyről
Csillagászati összegre büntették az FK Csíkszeredát
Székely Sport

Csillagászati összegre büntették az FK Csíkszeredát
Ingatlanfejlesztők a csőd szélén: a vállalkozások több mint 60 százaléka beadhatja a kulcsot
Krónika

Ingatlanfejlesztők a csőd szélén: a vállalkozások több mint 60 százaléka beadhatja a kulcsot
Hét perc alatt szerzett mesterhármast az FK Csíkszereda támadója
Székely Sport

Hét perc alatt szerzett mesterhármast az FK Csíkszereda támadója
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Nőileg

Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 12., csütörtök

Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk

Erdélyi körútján szülővárosában, Marosvásárhelyen is találkozott a helyi közösségek képviselőivel Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, akivel a tapasztalatokról, a magyarországi választásokról, regisztrációról, levélszavazásról beszélgettünk.

Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk
Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk
2026. február 12., csütörtök

Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

Székelyföldön is ismert név veheti át a Carrefour üzlethálózatát

A Carrefour kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pavăl Holdinggal romániai üzletágának értékesítéséről; a tranzakció értéke mintegy 823 millió euró – közölte csütörtökön a francia kiskereskedelmi vállalatcsoport.

Székelyföldön is ismert név veheti át a Carrefour üzlethálózatát
Székelyföldön is ismert név veheti át a Carrefour üzlethálózatát
2026. február 12., csütörtök

Székelyföldön is ismert név veheti át a Carrefour üzlethálózatát
2026. február 12., csütörtök

Az átjárónál voltak, elsőbbséget adott a Logan, de hátulról megállíthatatlanul jött a kamion – videóval

Csodával határos módon megúszták a balesetet a gyalogosok, akik egy átjárónál átmenni készültek, de váratlanul megjelent egy kamion.

Az átjárónál voltak, elsőbbséget adott a Logan, de hátulról megállíthatatlanul jött a kamion – videóval
Az átjárónál voltak, elsőbbséget adott a Logan, de hátulról megállíthatatlanul jött a kamion – videóval
2026. február 12., csütörtök

Az átjárónál voltak, elsőbbséget adott a Logan, de hátulról megállíthatatlanul jött a kamion – videóval
2026. február 12., csütörtök

Szépen felkúszott a nettó átlagbér decemberben, aztán januárban jött a feketeleves

A múlt év novemberéhez képest decemberben 299 lejjel (5,3 százalékkal) 5914 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet.

Szépen felkúszott a nettó átlagbér decemberben, aztán januárban jött a feketeleves
Szépen felkúszott a nettó átlagbér decemberben, aztán januárban jött a feketeleves
2026. február 12., csütörtök

Szépen felkúszott a nettó átlagbér decemberben, aztán januárban jött a feketeleves
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

Látványosan halad a marosvásárhelyi mélygarázs építése, jövő tavaszra kell elkészülnie

Nagy daru jelzi Marosvásárhelyen, hol épül a megyeszékely első mélygarázsa. A daruhoz hatalmas kotrókanál van rögzítve, ezzel ássák a földet, készítik a helyet a támfalaknak. Soós Zoltán polgármesterrel szemrevételeztük a munkatelepet.

Látványosan halad a marosvásárhelyi mélygarázs építése, jövő tavaszra kell elkészülnie
Látványosan halad a marosvásárhelyi mélygarázs építése, jövő tavaszra kell elkészülnie
2026. február 12., csütörtök

Látványosan halad a marosvásárhelyi mélygarázs építése, jövő tavaszra kell elkészülnie
2026. február 12., csütörtök

Noha meghívták, van egy feltétele Romániának, hogy ott legyen a Béketanács washingtoni alakuló ülésén

Románia csak abban az esetben képviselteti magát Washingtonban a Béketanács február 19-i alakuló ülésén, ha a chartát alá nem író országok is részt vehetnek – közölték szerdán politikai források. Tájékoztatásuk szerint Románia elhalasztja a csatlakozást.

Noha meghívták, van egy feltétele Romániának, hogy ott legyen a Béketanács washingtoni alakuló ülésén
Noha meghívták, van egy feltétele Romániának, hogy ott legyen a Béketanács washingtoni alakuló ülésén
2026. február 12., csütörtök

Noha meghívták, van egy feltétele Romániának, hogy ott legyen a Béketanács washingtoni alakuló ülésén
2026. február 12., csütörtök

A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül

A hálózatüzemeltető megkezdte a gáz elzárását azokban a háztartásokban, amelyek nem rendelkeznek gázérzékelővel, és felszólításra sem pótolták azt. Más okok is vannak, amelyek gázelzáráshoz vezethetnek. A fogyasztók megrohamozták a szakcégeket.

A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
2026. február 12., csütörtök

A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Alapfokon életfogytiglant kapott a várandós élettársát megölő Prahova megyei férfi

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.

Alapfokon életfogytiglant kapott a várandós élettársát megölő Prahova megyei férfi
Alapfokon életfogytiglant kapott a várandós élettársát megölő Prahova megyei férfi
2026. február 11., szerda

Alapfokon életfogytiglant kapott a várandós élettársát megölő Prahova megyei férfi
2026. február 11., szerda

518 háromszéki már tudja, hogy következményekkel jár a 112 indokolatlan felhívása

Kovászna megyében tavaly 518 pénzbírságot róttak ki azokra, akik ok nélkül tárcsázták az 112-es sürgősségi hívószámot.

518 háromszéki már tudja, hogy következményekkel jár a 112 indokolatlan felhívása
518 háromszéki már tudja, hogy következményekkel jár a 112 indokolatlan felhívása
2026. február 11., szerda

518 háromszéki már tudja, hogy következményekkel jár a 112 indokolatlan felhívása
2026. február 11., szerda

Bolt-fuvarozók: a szolgáltatás minősége csak megfelelő feltételek mellett tartható fenn

Egy napra beszüntették a munkát az észt hátterű vállalat fuvarozói Románia számos városában, közöttük Sepsiszentgyörgyön is. A Bolt egyik fuvarozója szerint a megemelt jutalék, a megszorítások és a kommunikációhiány okozza a felháborodást.

Bolt-fuvarozók: a szolgáltatás minősége csak megfelelő feltételek mellett tartható fenn
Bolt-fuvarozók: a szolgáltatás minősége csak megfelelő feltételek mellett tartható fenn
2026. február 11., szerda

Bolt-fuvarozók: a szolgáltatás minősége csak megfelelő feltételek mellett tartható fenn
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!