Végleges a következő tanév rendje: fontos dátumokat közölt a minisztérium

Eszerint a 36 tanítási hétből álló következő tanév szeptember 7-én kezdődik és 2027. június 18-án zárul. A nappali tagozatos XII., valamint az esti és csökkentett óralátogatásos XIII. osztályok számára a tanév 34 hetes, és június 4-én ér véget, míg a VIII. osztályosoké 35 hetes, és június 11-én zárul.

Az Iskola másként hetet és a Zöld hetet 2026. szeptember 7. és 2027. április 23. között szervezik meg. A megyei tanfelügyelőségek hatáskörébe tartozó egyhetes vakációt 2027. február 15. és március 7. között ütemezik, a döntést a diákokkal, szülőkkel és pedagógusokkal folytatott egyeztetések után hozzák meg.

Közleményében az oktatási minisztérium rámutatott, hogy a szeptember 15-i tanévkezdés és június 15-i tanévzárás, illetve az Iskola másként és a Zöld hét megszüntetése vagy összevonása nem csökkentené a tanítási hetek számát, viszont egy héttel eltolná a tanév végét és a 2027-es országos vizsgák – a nyolcadikosok országos felmérése és az érettségi – időpontját. A tárca szerint