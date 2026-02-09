Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie

Az illyefalvi útseprő tartályba gyűjti be a földet és visszaviszi a mezőgazdasági területre
Fotó: Cserei György
Meglévő munkagépéhez egy úttakarító kefét szerzett be az illyefalvi önkormányzat, amellyel a mezőgazdasági gépek által a közutakra hordott sarat hatékonyan el lehet tüntetni. Csakhogy a sáros út felseprése fizetős szolgáltatás lesz.
2026. február 09., 16:032026. február 09., 16:03
2026. február 09., 16:492026. február 09., 16:49
Romániánál civilizáltabb országokban egy rövidebb, zúzott köves vagy betonozott rávezető útszakasszal akadályozzák meg, hogy a gépek a sarat felhordják a közutakra, illetve mezei munkálatok idején többször takarítják az útburkolatot.
Előfordul, hogy ideiglenes jelleggel sebességkorlátozó táblákat helyeznek ki, de ez nem helyettesíti, csak kiegészíti az úttakarítást. A sár miatt előforduló esetleges balesetekért mindenképpen felelősséggel tartozik az, aki azt – még ha kényszerűségből is – az útra felhordta.
Nálunk erre a gondra nem nagyon rukkolnak elő megoldásokkal, de az illyefalvi önkormányzat lépett ez irányba, és meglévő homlokrakodójára vásárolt egy leszerelhető útkefét, amellyel gyorsan és hatékonyan lehet letakarítani, illetve egy tartályba gyűjteni az útra felhordott sarat. A maga részéről így biztosítja az utak tisztaságát, de ehhez a gazdáknak is hozzá kell járulniuk.
Valahányszor szükséges sáros kerekekkel felhajtaniuk az aszfaltútra, azt előre kell jelezniük az önkormányzatnak, amely
„Ez fedezi a gép amortizációját, a költségeket nem az adófizetőknek kell állniuk, és az út is tiszta lesz” – vázolta Benkő Árpád Jenő polgármester az ideális működésmódot. Azt is hozzátette, „azokban az esetekben, amelyekről nem érkezik jelzés, az önkormányzat nem tud intézkedni, és térítésmentes takarítást sem végezhet. Ez sem jogszerű, sem elfogadható nem lenne.”
Érdeklődésünkre elmondta,
A bejelentések kezelése során elsőbbséget élveznek azok az útszakaszok, ahol a forgalom nagyobb sebességgel halad, mivel ezeken a balesetveszély is fokozottabb – közölte Illyefalva elöljárója.
Az útseprő csak aszfaltozott úton használható, ezért azokban az utcákban, ahol a szennyvízvezeték-rendszer lefektetése miatt sáncot ásott a kivitelező (mint például a Szalomér negyedben) és a visszatemetett föld még nincs kellőképpen tömörödve, nem tudják bevetni.
Az útkefe 7600 euróba került, és csak egyike annak a sok kiegészítőnek, amelyek a homlokrakodót sokoldalúan kihasználhatóvá teszik:
van tolólap, amellyel egyengetni lehet a földet,
egy markoló, amellyel sáncot lehet ásni,
de egy nagy olló is, amellyel az útszéli növényzetet lehet nyesni.
Minden ilyen munkálatra igénybe lehet venni az önkormányzat gépét, egységes órabérrel.
Az illyefalvi községvezetés egy földgyalu (autogéder) beszerzését is tervezi (már meg is van hirdetve a közbeszerzés erre a célra), amivel a kövezett utcákat akarja rendbe tenni, elkerülve az újabb és újabb réteg törtkő leterítését, mert az már az út szintjének elfogadhatatlan mértékű magasodását eredményezné. A géderrel viszont a már leterített rétegeket lehet újrarendezni.
Újraindul a Szenior Táncklub, amely a szépkorúak számára kínál lehetőséget a mozgásra és a jó hangulatú közösségi együttlétre Sepsiszentgyörgyön. A február 10-től kezdődő alkalmakra az egész Sepsi Metropoliszövezet területéről várják az érdeklődőket.
Évtizedes kutatómunka gyümölcse ért be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató bemutatta A székely népi kultúra és reprezentációja című kötetét. Művével szülőföldjének is törlesztette régi adósságát.
Életveszélyes híd, utcára folyó szennyvíz, rossz állapotú utak – az évek során felgyülemlett problémák miatt háborognak Szotyor lakói. A falufelelős a legutóbbi tanácsülésen ismét megoldásokat kért Sepsiszentgyörgy önkormányzatától.
Középkori eredetű emberi maradványokra bukkantak a gelencei szennyvízhálózat-bővítés során. Az érintett területet lezárták, a munkálatot ideiglenesen leállították, de már lehet folytatni.
A szépmezői kutyamenhelyen jelenleg 99 kifejlett kutyát és 22 kölyköt gondoznak. A befogások száma nem csökken, folyamatosan újabb és újabb példányok érkeznek, így a vezetőségnek néha altatáshoz is kell folyamodnia.
Bár a farsang farkáig még jó néhány nap van hátra, nem mindenhol várnak éppen addig az elűzésével. Kézdivásárhelyen például már ezen az szombaton, február 7-én eltemetik a telet.
Különleges művészi eseménynek lehetnek részesei, akik szombaton ellátogatnak az orbaiszéki Zabolára. A Mikes-kastélyban többek között a tavaly Junior Príma díjjal elismert Ádám Júlia, valamint a sepsiszentgyörgyi Gáspár Álmos is fellép.
A Kovászna megyei tűzoltóság felhívása azoknak szól, akik szívesen segédkeznének a mentési akciókban. Mutatjuk az önkéntességi programban való részvétel feltételeit.
A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet idén a Helikon 100 centenáriumi ünnepségsorozat koordinálása mellett hangoskönyv-kiadással, közösségi erdőültetéssel és egy különleges, a székely házasodási szokásokat feltáró gyűjtéssel várja a közönséget.
Üdvözlendők, de nem elégségesek az adóügyi korrekciók – vélik a háromszéki EMSZ vezetői, akik szerint a jelenlegi adóterhek nem a mindennapi valóságra, hanem költségvetési kényszerre épülnek, ami csődhullámot indíthat el a vállalkozások körében.
szóljon hozzá!