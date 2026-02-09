Rovatok
Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie

Az illyefalvi útseprő tartályba gyűjti be a földet és visszaviszi a mezőgazdasági területre • Fotó: Cserei György

Az illyefalvi útseprő tartályba gyűjti be a földet és visszaviszi a mezőgazdasági területre

Fotó: Cserei György

Meglévő munkagépéhez egy úttakarító kefét szerzett be az illyefalvi önkormányzat, amellyel a mezőgazdasági gépek által a közutakra hordott sarat hatékonyan el lehet tüntetni. Csakhogy a sáros út felseprése fizetős szolgáltatás lesz.

Bodor Tünde

2026. február 09., 16:032026. február 09., 16:03

2026. február 09., 16:492026. február 09., 16:49

Romániánál civilizáltabb országokban egy rövidebb, zúzott köves vagy betonozott rávezető útszakasszal akadályozzák meg, hogy a gépek a sarat felhordják a közutakra, illetve mezei munkálatok idején többször takarítják az útburkolatot.

Előfordul, hogy ideiglenes jelleggel sebességkorlátozó táblákat helyeznek ki, de ez nem helyettesíti, csak kiegészíti az úttakarítást. A sár miatt előforduló esetleges balesetekért mindenképpen felelősséggel tartozik az, aki azt – még ha kényszerűségből is – az útra felhordta.

Előre kell jelenteni

Nálunk erre a gondra nem nagyon rukkolnak elő megoldásokkal, de az illyefalvi önkormányzat lépett ez irányba, és meglévő homlokrakodójára vásárolt egy leszerelhető útkefét, amellyel gyorsan és hatékonyan lehet letakarítani, illetve egy tartályba gyűjteni az útra felhordott sarat. A maga részéről így biztosítja az utak tisztaságát, de ehhez a gazdáknak is hozzá kell járulniuk.

Hirdetés

Valahányszor szükséges sáros kerekekkel felhajtaniuk az aszfaltútra, azt előre kell jelezniük az önkormányzatnak, amely

175 lejes üzemóradíjat állapított meg.

„Ez fedezi a gép amortizációját, a költségeket nem az adófizetőknek kell állniuk, és az út is tiszta lesz” – vázolta Benkő Árpád Jenő polgármester az ideális működésmódot. Azt is hozzátette, „azokban az esetekben, amelyekről nem érkezik jelzés, az önkormányzat nem tud intézkedni, és térítésmentes takarítást sem végezhet. Ez sem jogszerű, sem elfogadható nem lenne.”

Érdeklődésünkre elmondta,

a rendőrséggel is együttműködnek annak érdekében, hogy azonosítsák azokat a kevésbé öntudatos gazdákat, akik elfelejtenék jelezni az önkormányzatnak az úttakarítás szükségességét.

A bejelentések kezelése során elsőbbséget élveznek azok az útszakaszok, ahol a forgalom nagyobb sebességgel halad, mivel ezeken a balesetveszély is fokozottabb – közölte Illyefalva elöljárója.

Az útseprő csak aszfaltozott úton használható, ezért azokban az utcákban, ahol a szennyvízvezeték-rendszer lefektetése miatt sáncot ásott a kivitelező (mint például a Szalomér negyedben) és a visszatemetett föld még nincs kellőképpen tömörödve, nem tudják bevetni.

Földgyalut is vásárolnak

Az útkefe 7600 euróba került, és csak egyike annak a sok kiegészítőnek, amelyek a homlokrakodót sokoldalúan kihasználhatóvá teszik:

  • van tolólap, amellyel egyengetni lehet a földet,

  • egy markoló, amellyel sáncot lehet ásni,

  • de egy nagy olló is, amellyel az útszéli növényzetet lehet nyesni.

Minden ilyen munkálatra igénybe lehet venni az önkormányzat gépét, egységes órabérrel.

Az illyefalvi községvezetés egy földgyalu (autogéder) beszerzését is tervezi (már meg is van hirdetve a közbeszerzés erre a célra), amivel a kövezett utcákat akarja rendbe tenni, elkerülve az újabb és újabb réteg törtkő leterítését, mert az már az út szintjének elfogadhatatlan mértékű magasodását eredményezné. A géderrel viszont a már leterített rétegeket lehet újrarendezni.

Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés
