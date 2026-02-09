Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie

Meglévő munkagépéhez egy úttakarító kefét szerzett be az illyefalvi önkormányzat, amellyel a mezőgazdasági gépek által a közutakra hordott sarat hatékonyan el lehet tüntetni. Csakhogy a sáros út felseprése fizetős szolgáltatás lesz.

Romániánál civilizáltabb országokban egy rövidebb, zúzott köves vagy betonozott rávezető útszakasszal akadályozzák meg, hogy a gépek a sarat felhordják a közutakra, illetve mezei munkálatok idején többször takarítják az útburkolatot.

Előfordul, hogy ideiglenes jelleggel sebességkorlátozó táblákat helyeznek ki, de ez nem helyettesíti, csak kiegészíti az úttakarítást. A sár miatt előforduló esetleges balesetekért mindenképpen felelősséggel tartozik az, aki azt – még ha kényszerűségből is – az útra felhordta.

Előre kell jelenteni

Nálunk erre a gondra nem nagyon rukkolnak elő megoldásokkal, de az illyefalvi önkormányzat lépett ez irányba, és meglévő homlokrakodójára vásárolt egy leszerelhető útkefét, amellyel gyorsan és hatékonyan lehet letakarítani, illetve egy tartályba gyűjteni az útra felhordott sarat. A maga részéről így biztosítja az utak tisztaságát, de ehhez a gazdáknak is hozzá kell járulniuk.

Valahányszor szükséges sáros kerekekkel felhajtaniuk az aszfaltútra, azt előre kell jelezniük az önkormányzatnak, amely