Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen

Bár a farsang farkáig még jó néhány nap van hátra, nem mindenhol várnak éppen addig az elűzésével. Kézdivásárhelyen például már ezen az szombaton, február 7-én eltemetik a telet.

Kocsis Károly 2026. február 06., 13:222026. február 06., 13:22 2026. február 06., 13:242026. február 06., 13:24

Az ősrégi hagyomány életben tartását ezúttal is Tegyünk Kéziszékért Tömörülés vállalta magára, együttműködve a torjai Bálványos Fiai Egyesület tagjaival. Ugyanakkor gelencei, torjai és nyujtódi hagyományőrzőkre is számítanak, bízva abban, hogy helyiek is szép számban mutatnak érdeklődést a délelőtt 11 órakor kezdődő és fölöttébb mulatságosnak ígérkező „temetés” iránt. Ehhez vélhetően az időjárás is megfelelő feltételeket teremt, hiszen plusz 8–10 fokra és napos égboltra van kilátás.

Éppen hóból lesz hiány, de ez senki kedvét nem szegheti

– mondja a szervező csapat egyik tagja és egyben az esemény támogatója, Hegedűs Ferenc vállalkozó. A ceremónia a szokásos forgatókönyv szerint zajlik a Gábor Áron téren: a szekeres, lovas, gyalogos maszkurák felvonulása után a Vigadó Művelődési Központ, illetve a városháza előtt tartják meg az „esküvőt”, tánccal, énekszóval fűszerezve, a végén ugyanitt égetik el a telet jelképező bábut is – mely mozzanat tavaly elmaradt, de közkívánatra most visszakerült a repertoárba. Hirdetés Ezt követően a népes csapat, a kézdiszentléleki Ábri Béla és zenésztársai hangos kíséretében a Jazz Bisztró udvarára vonul, ahol farsangi fánk, zsíros kenyér, forralt bor, meleg tea várja őket. A Tegyünk Kézdiszkért Tömörülés közel tízéves szünet után, 2020 februárjában elevenítette fel a téltemetés ezen szokását, és azóta – egy kényszerű kihagyást leszámítva – minden évben megszervezi. A civilszervezet március 5-én

díjazza a helyi kulturális életben, a közösség szolgálatában kiemelkedőt nyújtó személyiségeket: