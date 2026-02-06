Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen

Téltemetés lakodalommal – szombaton, Kézdivásárhely főterén
Fotó: Kocsis Károly
Bár a farsang farkáig még jó néhány nap van hátra, nem mindenhol várnak éppen addig az elűzésével. Kézdivásárhelyen például már ezen az szombaton, február 7-én eltemetik a telet.
Az ősrégi hagyomány életben tartását ezúttal is Tegyünk Kéziszékért Tömörülés vállalta magára, együttműködve a torjai Bálványos Fiai Egyesület tagjaival. Ugyanakkor gelencei, torjai és nyujtódi hagyományőrzőkre is számítanak, bízva abban, hogy helyiek is szép számban mutatnak érdeklődést a délelőtt 11 órakor kezdődő és fölöttébb mulatságosnak ígérkező „temetés” iránt.
Ehhez vélhetően az időjárás is megfelelő feltételeket teremt, hiszen plusz 8–10 fokra és napos égboltra van kilátás.
– mondja a szervező csapat egyik tagja és egyben az esemény támogatója, Hegedűs Ferenc vállalkozó.
A ceremónia a szokásos forgatókönyv szerint zajlik a Gábor Áron téren: a szekeres, lovas, gyalogos maszkurák felvonulása után a Vigadó Művelődési Központ, illetve a városháza előtt tartják meg az „esküvőt”, tánccal, énekszóval fűszerezve, a végén ugyanitt égetik el a telet jelképező bábut is – mely mozzanat tavaly elmaradt, de közkívánatra most visszakerült a repertoárba.
Ezt követően a népes csapat, a kézdiszentléleki Ábri Béla és zenésztársai hangos kíséretében a Jazz Bisztró udvarára vonul, ahol farsangi fánk, zsíros kenyér, forralt bor, meleg tea várja őket. A Tegyünk Kézdiszkért Tömörülés közel tízéves szünet után, 2020 februárjában elevenítette fel a téltemetés ezen szokását, és azóta – egy kényszerű kihagyást leszámítva – minden évben megszervezi.
A civilszervezet március 5-én
idén Fekete Vince kézdiszentkereszti születésű, jelenleg Budapesten élő költő, szerkesztő, Bálint Olga, a kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatási Komplexum vezetője, a Szentkereszty Stefánia Egyesület elnöke, Szántó József kézdivásárhelyi mézeskalácsos mester és Antal Zoltán torjai hagyományőrző részesül elismerésben.
A vízkereszttel kezdődő farsangi időszak ugyan farsangvasárnappal (idén február 11-én), de még inkább húshagyókeddel ér véget, Kézdivásárhelyen úgy látták értelmét a télbúcsúztatásnak, amíg még van némi hó.
