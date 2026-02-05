Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet

Az idei évre tervezett 44 saját programból hatot külön is kiemeltek a csütörtöki sajtótájékoztatón
Fotó: Tuchiluș Alex
A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet idén a Helikon 100 centenáriumi ünnepségsorozat koordinálása mellett hangoskönyv-kiadással, közösségi erdőültetéssel és egy különleges, a székely házasodási szokásokat feltáró gyűjtéssel várja a közönséget.
Sajtótájékoztatón számolt be az idei tervekről a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet kibővült munkaközössége: Szebeni Zsuzsanna intézetvezető eddig másodmagával dolgozott, egy hete viszont már harmadmagával látja el a szervezői és koordinációs feladatokat, B. Szabó Zsolt és Duka Boróka segítségével.
Az idei évben az erőforrások jelentős része a Helikon 100 címen futó programra irányul, amely
Több kulturális szervezet és intézmény is – az Erdélyi Múzeum Egyesület, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, az Erdélyi Írok Szövetsége, az EMKE – részt vállal ebből a megemlékezésből, a Liszt Intézet a koordinátor szerepét vállalta fel. Ehhez a témához kapcsolódik majd két tárlat is: egy vándorkiállítás minden olyan helyszínen, ahol az írók megjelentek, ez az Erdélyi Helikon társaság sokszínű kulturális tevékenységének minden területét bemutatná.
Szebeni Zsuzsanna intézetvezető a Helikon 100 centenáriumi program koordinátora
Fotó: Tuchiluș Alex
A második tárlatra az EMÜK-kel közösen készül a Liszt Intézet, ez a Helikoni írókat képzőművészeti fókuszban mutatja be: az irodalmi életművek vizuális lenyomatait, tárgyi és képi reprezentációit állítja középpontba. Egyedülálló projektként elkészül Bánffy Miklós Erdélyi történet című trilógiájának hangoskönyv-változata.
A Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című nagyszabású tárlatához kapcsolódva a Székely menyasszony című gyűjteményhez (kiállításhoz) is várja a Liszt Intézet a régi és új fényképeket, házassággal, udvarlással kapcsolatos dokumentumokat, történeteket.
Ezeket digitális formában is el lehet juttatni a szekelymenyasszony@gmail.com ímélcímre, de a Házasság hetén (február 7-14.) személyesen is várják a jelentkezőket az intézményben. A hozzájuk eljuttatott tárgyakat, dokumentumokat természetesen visszaszolgáltatják a kiállítás után.
A Listae Herbariorum program koncepciójáról is beszéltek: az ehető és gyógynövényekkel foglalkozó szakértőktől (illóolaj készítőtől, zöld séftől, füvesasszonytól, natúrkozmetikum-készítőtől) tanulhatnak elméletet és gyakorlatot a jelentkezők, és terepen is megismerhetik a növényeket.
Duka Boróka elméleti és gyakorlati gyógynövény-ismertetésre készül
Fotó: Tuchiluș Alex
A mozgás egy másik programnak is fontos része: a Ciclic Egyesülettel biciklitúrákat szerveznek a szász erődtemplomokhoz. A természet és a közösség áll a középpontjában B. Szabó Zsolt projektjének is: Miyawaki-erdőt ültetne egy 5x5 méteres területen, amelyben
A fényért való versengésben rövid idő alatt igen magasra nőnek az ott ültetett növények.
Érdekesnek ígérkezik a Rejtett Erdély – A csönd arcai elnevezésű összművészeti projekt, amelynek keretében Erdély tíz szerény, eldugott, nem reklámozott települését tenné láthatóvá tíz képzőművész szinte ugyanennyi műfajban: festményen, tűzzománc-képen, textilben, üvegfestményen, természetművészeti alkotásban stb. A műveket kiállításon is bemutatják, ahol majd Bakk Dávid László különleges kortárs zenéje is hallható lesz: ez a településeken felvett hangfelvételekből áll majd össze.
Fotó: Tuchiluș Alex
B. Szabó Zsolt kezdeményezésére Bánffy Miklós Erdély-trilógiáját hangoskönyv formájában is megjelenteti az intézet
Fotó: Tuchiluș Alex
