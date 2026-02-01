Életbe lépett a jogszabály: nem fizetik többé a betegszabadság első napját

Fotó: Haáz Vince
Nem fizetik többé a betegszabadság első napját Romániában, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba.
A jogszabály értelmében a betegszabadság második és hatodik napja közötti juttatást a munkáltató, míg a hetedik naptól a gyógyulásig járó összeget az egészségbiztosítási alap fedezi.
A betegszabadság idején járó juttatások is csökkennek:
a legfeljebb hétnapos betegszabadság esetén bére 55 százalékát,
8 és 14 nap közötti betegszabadság esetén annak 65 százalékát kapja meg a keresőképtelenné vált munkavállaló,
és csak a 15 napot meghaladó betegszabadság esetekben kapja meg az eddig – a betegszabadság hosszától függetlenül alkalmazott – 75 százalékos térítést.
A jövő év végéig hatályos rendelkezéssel a kormány a fiktív betegségekre kiírt betegszabadságok számát akarja tovább korlátozni – ismerteti az MTI.
A rekordméretű költségvetési hiány lefaragása érdekében az egészségügyi kormányzat már tavaly nyáron hadat üzent a betegszabadsággal történő visszaéléseknek, ellenőrzéseket és büntetéseket helyezett kilátásba. A figyelmeztetések nyomán
A szaktárca számtásai szerint ez évi 1,5 milliárd lejes megtakarítást eredményez az egészségbiztosítási pénztár számára, lehetővé téve 41 új gyógyszer felvételét az ártámogatott gyógyszerek listájára.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter korábban rámutatott, hogy
A tárcavezető szerint azonban lehetetlen ellenőrzésekkel kiszűrni a visszaéléseket, ezért folyamodtak ahhoz a módszerhez, amelyet más európai országok is alkalmaznak a rövid időtartamú, fiktív betegszabadságok számának visszaszorítására.
A rendszeres egészségügyi beavatkozásokra szoruló krónikus betegek tiltakozása nyomán a tárcavezető azt ígérte: módosítják a jogszabályt oly módon, hogy az ne vonatkozzon a havonta vagy negyedévente kezelésre, vizsgálatokra, ellátásra járó krónikus betegekre.
A Richter-skála szerint 3,7-es erősségű földrengés történt vasárnap 16 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.
Rendkívül hideg időjárásra, kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország teljes területére. Hargita és Kovászna megyében is erősen lehűl az idő.
A fejlesztési minisztérium létrehozta az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében tervezett 4500 új bölcsődei hely csaknem háromnegyedét – jelentette be Cseke Attila miniszter, aki szombaton Lugosban avatott fel egy új bölcsődét.
Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.
Elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan XIV. Leó is úgy döntött, hogy nem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb, személyre szabott otthont alakít ki magának.
Nicușor Dan államelnök tavaly egyebek mellett festményeket, fényképeket, albumokat, könyveket, porcelán tárgyakat, metszeteket, emblémákat, emlékérmeket, sőt egy nyakkendőt is kapott ajándékba a 2025-ös évi protokoll-eseményeken.
Több százan demonstráltak Csíkszeredában szombat délben az adókedvezmények eltörlése miatt, a kormány lemondását is követelve. A tüntetésen a kezdeményezők mellett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt. Fotókon mutatjuk az eseményt.
A Richter-skála szerint 3,2-es erősségű földrengés történt pénteken 19 óra 31 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Az energiabiztonságról egyeztetett pénteken Nicușor Dan államelnök ukrán hivatali kollégájával. Erről Volodimir Zelenszkij számolt be péntek este a Facebook-oldalán.
