Életbe lépett a jogszabály: nem fizetik többé a betegszabadság első napját

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Nem fizetik többé a betegszabadság első napját Romániában, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba.

Székelyhon

2026. február 01., 18:402026. február 01., 18:40

A jogszabály értelmében a betegszabadság második és hatodik napja közötti juttatást a munkáltató, míg a hetedik naptól a gyógyulásig járó összeget az egészségbiztosítási alap fedezi.

A betegszabadság idején járó juttatások is csökkennek:

  • a legfeljebb hétnapos betegszabadság esetén bére 55 százalékát,

  • 8 és 14 nap közötti betegszabadság esetén annak 65 százalékát kapja meg a keresőképtelenné vált munkavállaló,

  • és csak a 15 napot meghaladó betegszabadság esetekben kapja meg az eddig – a betegszabadság hosszától függetlenül alkalmazott – 75 százalékos térítést.

A jövő év végéig hatályos rendelkezéssel a kormány a fiktív betegségekre kiírt betegszabadságok számát akarja tovább korlátozni – ismerteti az MTI.

A rekordméretű költségvetési hiány lefaragása érdekében az egészségügyi kormányzat már tavaly nyáron hadat üzent a betegszabadsággal történő visszaéléseknek, ellenőrzéseket és büntetéseket helyezett kilátásba. A figyelmeztetések nyomán

tavaly a második félévben 28 százalékkal kevesebb pénzt kellett betegszabadságra kifizetni, mint az előző év azonos időszakában.

A szaktárca számtásai szerint ez évi 1,5 milliárd lejes megtakarítást eredményez az egészségbiztosítási pénztár számára, lehetővé téve 41 új gyógyszer felvételét az ártámogatott gyógyszerek listájára.

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter korábban rámutatott, hogy

gyanúsan sokan betegszenek meg Romániában a hosszú hétvégék előtti, vagy utáni napokon, a karácsonyi ünnepek és szilveszter között, illetve más hivatalos munkaszüneti napok környékén.

A tárcavezető szerint azonban lehetetlen ellenőrzésekkel kiszűrni a visszaéléseket, ezért folyamodtak ahhoz a módszerhez, amelyet más európai országok is alkalmaznak a rövid időtartamú, fiktív betegszabadságok számának visszaszorítására.

A rendszeres egészségügyi beavatkozásokra szoruló krónikus betegek tiltakozása nyomán a tárcavezető azt ígérte: módosítják a jogszabályt oly módon, hogy az ne vonatkozzon a havonta vagy negyedévente kezelésre, vizsgálatokra, ellátásra járó krónikus betegekre.

Belföld Egészségügy
A rovat további cikkei

2026. február 01., vasárnap

Földrengéssel indult a február

A Richter-skála szerint 3,7-es erősségű földrengés történt vasárnap 16 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Földrengéssel indult a február
Földrengéssel indult a február
2026. február 01., vasárnap

Földrengéssel indult a február
2026. február 01., vasárnap

Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére

Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.

Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére
Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére
2026. február 01., vasárnap

Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére
2026. február 01., vasárnap

Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható

Rendkívül hideg időjárásra, kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország teljes területére. Hargita és Kovászna megyében is erősen lehűl az idő.

Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható
Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható
2026. február 01., vasárnap

Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható
2026. január 31., szombat

Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el

A fejlesztési minisztérium létrehozta az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében tervezett 4500 új bölcsődei hely csaknem háromnegyedét – jelentette be Cseke Attila miniszter, aki szombaton Lugosban avatott fel egy új bölcsődét.

Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el
Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el
2026. január 31., szombat

Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el
2026. január 31., szombat

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához

Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
2026. január 31., szombat

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
2026. január 31., szombat

XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba

Elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan XIV. Leó is úgy döntött, hogy nem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb, személyre szabott otthont alakít ki magának.

XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba
XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba
2026. január 31., szombat

XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba
2026. január 31., szombat

Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan

Nicușor Dan államelnök tavaly egyebek mellett festményeket, fényképeket, albumokat, könyveket, porcelán tárgyakat, metszeteket, emblémákat, emlékérmeket, sőt egy nyakkendőt is kapott ajándékba a 2025-ös évi protokoll-eseményeken.

Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan
Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan
2026. január 31., szombat

Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan
2026. január 31., szombat

Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában

Több százan demonstráltak Csíkszeredában szombat délben az adókedvezmények eltörlése miatt, a kormány lemondását is követelve. A tüntetésen a kezdeményezők mellett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt. Fotókon mutatjuk az eseményt.

Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában
Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában
2026. január 31., szombat

Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában
2026. január 31., szombat

Volt egy kisebb földrengés péntek este

A Richter-skála szerint 3,2-es erősségű földrengés történt pénteken 19 óra 31 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Volt egy kisebb földrengés péntek este
Volt egy kisebb földrengés péntek este
2026. január 31., szombat

Volt egy kisebb földrengés péntek este
2026. január 31., szombat

Közös energiaprojektekről egyeztetett Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij

Az energiabiztonságról egyeztetett pénteken Nicușor Dan államelnök ukrán hivatali kollégájával. Erről Volodimir Zelenszkij számolt be péntek este a Facebook-oldalán.

Közös energiaprojektekről egyeztetett Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
Közös energiaprojektekről egyeztetett Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
2026. január 31., szombat

Közös energiaprojektekről egyeztetett Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
