Életbe lépett a jogszabály: nem fizetik többé a betegszabadság első napját

Nem fizetik többé a betegszabadság első napját Romániában, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba.

A jogszabály értelmében a betegszabadság második és hatodik napja közötti juttatást a munkáltató, míg a hetedik naptól a gyógyulásig járó összeget az egészségbiztosítási alap fedezi.

A betegszabadság idején járó juttatások is csökkennek:

a legfeljebb hétnapos betegszabadság esetén bére 55 százalékát,

8 és 14 nap közötti betegszabadság esetén annak 65 százalékát kapja meg a keresőképtelenné vált munkavállaló,

és csak a 15 napot meghaladó betegszabadság esetekben kapja meg az eddig – a betegszabadság hosszától függetlenül alkalmazott – 75 százalékos térítést.

A jövő év végéig hatályos rendelkezéssel a kormány a fiktív betegségekre kiírt betegszabadságok számát akarja tovább korlátozni – ismerteti az MTI.

A rekordméretű költségvetési hiány lefaragása érdekében az egészségügyi kormányzat már tavaly nyáron hadat üzent a betegszabadsággal történő visszaéléseknek, ellenőrzéseket és büntetéseket helyezett kilátásba. A figyelmeztetések nyomán