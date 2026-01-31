Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el

Fotó: Cseke Attila Facebook-oldala
A fejlesztési minisztérium létrehozta az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében tervezett 4500 új bölcsődei hely csaknem háromnegyedét – jelentette be Cseke Attila miniszter, aki szombaton Lugosban avatott fel egy új bölcsődét.
A tárca közleménye szerint a program elindítása óta eddig 3220 új bölcsődei helyet hoztak létre országos szinten.
Cseke Attila szombaton az országos program keretében épített 51. bölcsődét avatta fel Lugoson, amely Temes megyében a kilencedik legkisebbeknek szánt tanintézmény.
A korszerűen felszerelt bölcsőde 110 férőhelyes, a közel nulla energiaigényű ingatlan tanúsítvánnyal rendelkező épület napelemekkel és fotovoltaikus panelekkel, betörésgátló rendszerekkel, beléptetőrendszerrel és biztonsági kamerákkal van felszerelve.
Az udvaron zöldövezet és a fogyatékossággal élő gyerekek által is használható játszótér is található. A beruházás értéke 18,3 millió lejre rúg – ismerteti az Agerpres.
Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.
Elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan XIV. Leó is úgy döntött, hogy nem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb, személyre szabott otthont alakít ki magának.
Nicușor Dan államelnök tavaly egyebek mellett festményeket, fényképeket, albumokat, könyveket, porcelán tárgyakat, metszeteket, emblémákat, emlékérmeket, sőt egy nyakkendőt is kapott ajándékba a 2025-ös évi protokoll-eseményeken.
Több százan demonstráltak Csíkszeredában szombat délben az adókedvezmények eltörlése miatt, a kormány lemondását is követelve. A tüntetésen a kezdeményezők mellett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt. Fotókon mutatjuk az eseményt.
A Richter-skála szerint 3,2-es erősségű földrengés történt pénteken 19 óra 31 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Az energiabiztonságról egyeztetett pénteken Nicușor Dan államelnök ukrán hivatali kollégájával. Erről Volodimir Zelenszkij számolt be péntek este a Facebook-oldalán.
A kabinet pénteken határozattal módosította a pirotechnikai termékek forgalomba hozatalának feltételeit, drasztikusan korlátozva a balesetveszélyes termékekhez való hozzáférést.
Az Európai Bizottság (EB) pénteken úgy döntött, hogy bepereli Romániát az Európai Unió Bíróságán, mert nem alkalmazta helyesen a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvet és az azt módosító 2018/850 direktívát.
Kivonultak az elégedetlen adófizetők szombaton Csíkszereda főterére, hogy így jelezzék: tiltakoznak a magas adók ellen. Ez már a második megmozdulás a hargitai megyeszékhelyen a szerdai „flash-mob” után.
Kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Vasárnaptól Székelyföldön is rendkívül hideg időre van kilátás.
