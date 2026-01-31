Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el

• Fotó: Cseke Attila Facebook-oldala

Fotó: Cseke Attila Facebook-oldala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A fejlesztési minisztérium létrehozta az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében tervezett 4500 új bölcsődei hely csaknem háromnegyedét – jelentette be Cseke Attila miniszter, aki szombaton Lugosban avatott fel egy új bölcsődét.

Székelyhon

2026. január 31., 19:522026. január 31., 19:52

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tárca közleménye szerint a program elindítása óta eddig 3220 új bölcsődei helyet hoztak létre országos szinten.

Cseke Attila szombaton az országos program keretében épített 51. bölcsődét avatta fel Lugoson, amely Temes megyében a kilencedik legkisebbeknek szánt tanintézmény.

Hirdetés

A korszerűen felszerelt bölcsőde 110 férőhelyes, a közel nulla energiaigényű ingatlan tanúsítvánnyal rendelkező épület napelemekkel és fotovoltaikus panelekkel, betörésgátló rendszerekkel, beléptetőrendszerrel és biztonsági kamerákkal van felszerelve.

Az udvaron zöldövezet és a fogyatékossággal élő gyerekek által is használható játszótér is található. A beruházás értéke 18,3 millió lejre rúg – ismerteti az Agerpres.

Belföld Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen
Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában
A legvégére maradt a döntés, a Sportklub visszavágott az Ágyúsoknak
Lelki gazdagodás a reformáció bölcsőjében: erdélyi lelkipásztor Genfben
Képernyőn a hokisok Román Kupája, megismerjük a döntősöket
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen
Székelyhon

Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen
Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában
Székelyhon

Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában
A legvégére maradt a döntés, a Sportklub visszavágott az Ágyúsoknak
Székely Sport

A legvégére maradt a döntés, a Sportklub visszavágott az Ágyúsoknak
Lelki gazdagodás a reformáció bölcsőjében: erdélyi lelkipásztor Genfben
Krónika

Lelki gazdagodás a reformáció bölcsőjében: erdélyi lelkipásztor Genfben
Képernyőn a hokisok Román Kupája, megismerjük a döntősöket
Székely Sport

Képernyőn a hokisok Román Kupája, megismerjük a döntősöket
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 31., szombat

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához

Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
2026. január 31., szombat

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
Hirdetés
2026. január 31., szombat

XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba

Elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan XIV. Leó is úgy döntött, hogy nem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb, személyre szabott otthont alakít ki magának.

XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba
XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba
2026. január 31., szombat

XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba
2026. január 31., szombat

Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan

Nicușor Dan államelnök tavaly egyebek mellett festményeket, fényképeket, albumokat, könyveket, porcelán tárgyakat, metszeteket, emblémákat, emlékérmeket, sőt egy nyakkendőt is kapott ajándékba a 2025-ös évi protokoll-eseményeken.

Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan
Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan
2026. január 31., szombat

Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan
2026. január 31., szombat

Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában

Több százan demonstráltak Csíkszeredában szombat délben az adókedvezmények eltörlése miatt, a kormány lemondását is követelve. A tüntetésen a kezdeményezők mellett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt. Fotókon mutatjuk az eseményt.

Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában
Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában
2026. január 31., szombat

Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában
Hirdetés
2026. január 31., szombat

Volt egy kisebb földrengés péntek este

A Richter-skála szerint 3,2-es erősségű földrengés történt pénteken 19 óra 31 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Volt egy kisebb földrengés péntek este
Volt egy kisebb földrengés péntek este
2026. január 31., szombat

Volt egy kisebb földrengés péntek este
2026. január 31., szombat

Közös energiaprojektekről egyeztetett Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij

Az energiabiztonságról egyeztetett pénteken Nicușor Dan államelnök ukrán hivatali kollégájával. Erről Volodimir Zelenszkij számolt be péntek este a Facebook-oldalán.

Közös energiaprojektekről egyeztetett Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
Közös energiaprojektekről egyeztetett Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
2026. január 31., szombat

Közös energiaprojektekről egyeztetett Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
2026. január 31., szombat

Idéntől még nehezebben lehet balesetveszélyes pirotechnikai eszközökhöz jutni Romániában

A kabinet pénteken határozattal módosította a pirotechnikai termékek forgalomba hozatalának feltételeit, drasztikusan korlátozva a balesetveszélyes termékekhez való hozzáférést.

Idéntől még nehezebben lehet balesetveszélyes pirotechnikai eszközökhöz jutni Romániában
Idéntől még nehezebben lehet balesetveszélyes pirotechnikai eszközökhöz jutni Romániában
2026. január 31., szombat

Idéntől még nehezebben lehet balesetveszélyes pirotechnikai eszközökhöz jutni Romániában
Hirdetés
2026. január 31., szombat

Bepereli az EB Romániát az engedéllyel nem rendelkező hulladéklerakók be nem zárása miatt

Az Európai Bizottság (EB) pénteken úgy döntött, hogy bepereli Romániát az Európai Unió Bíróságán, mert nem alkalmazta helyesen a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvet és az azt módosító 2018/850 direktívát.

Bepereli az EB Romániát az engedéllyel nem rendelkező hulladéklerakók be nem zárása miatt
Bepereli az EB Romániát az engedéllyel nem rendelkező hulladéklerakók be nem zárása miatt
2026. január 31., szombat

Bepereli az EB Romániát az engedéllyel nem rendelkező hulladéklerakók be nem zárása miatt
2026. január 31., szombat

Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen

Kivonultak az elégedetlen adófizetők szombaton Csíkszereda főterére, hogy így jelezzék: tiltakoznak a magas adók ellen. Ez már a második megmozdulás a hargitai megyeszékhelyen a szerdai „flash-mob” után.

Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen
Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen
2026. január 31., szombat

Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen
2026. január 31., szombat

Fagyos idővel köszönt be a február Székelyföldön

Kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Vasárnaptól Székelyföldön is rendkívül hideg időre van kilátás.

Fagyos idővel köszönt be a február Székelyföldön
Fagyos idővel köszönt be a február Székelyföldön
2026. január 31., szombat

Fagyos idővel köszönt be a február Székelyföldön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!