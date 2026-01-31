Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el

A fejlesztési minisztérium létrehozta az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében tervezett 4500 új bölcsődei hely csaknem háromnegyedét – jelentette be Cseke Attila miniszter, aki szombaton Lugosban avatott fel egy új bölcsődét.

A tárca közleménye szerint a program elindítása óta eddig 3220 új bölcsődei helyet hoztak létre országos szinten.

Cseke Attila szombaton az országos program keretében épített 51. bölcsődét avatta fel Lugoson, amely Temes megyében a kilencedik legkisebbeknek szánt tanintézmény.

A korszerűen felszerelt bölcsőde 110 férőhelyes, a közel nulla energiaigényű ingatlan tanúsítvánnyal rendelkező épület napelemekkel és fotovoltaikus panelekkel, betörésgátló rendszerekkel, beléptetőrendszerrel és biztonsági kamerákkal van felszerelve.

Az udvaron zöldövezet és a fogyatékossággal élő gyerekek által is használható játszótér is található. A beruházás értéke 18,3 millió lejre rúg – ismerteti az Agerpres.