XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba

Fotó: VATICAN MEDIA
Elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan XIV. Leó is úgy döntött, hogy nem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb, személyre szabott otthont alakít ki magának.
A Szent Péter térre néző vatikáni paloták utolsó emeletén hónapok óta dolgoznak, ahogyan ezt a tér oldalában felállított daruk tanúsítják. Zajlik a pápai lakosztály átalakítása, amely 2013 óta üresen áll – írja az MTI.
Az úgynevezett apostoli paloták pápai lakosztálya a tizennyolcadik századtól adott otthont az egyházfőknek. II. János Pál 1978-tól 2005-ig élt a pápai lakosztályban, és ott is hunyt el. XVI. Benedek a 2013-as lemondásakor elhagyta a pápai lakosztályt, és először Castel Gandolfóba vonult, majd a Vatikánváros területén található monostorba költözött be. Ugyanabban az évben
azon a szálláshelyen, amelyet a Vatikánba érkező bíborosok szoktak használni. Ferenc pápa arra hivatkozott, hogy paptársai és az emberek között akar maradni. Ferenc pápa állam- és kormányfők fogadására használta a lakosztály könyvtár- és dolgozószobáját.
XIV. Leó pápa, megválasztását követően, tavaly május 11-én újranyitotta a Ferenc pápa halálakor lezárt lakosztályt. Az új pápa kezdetben nem zárta ki, hogy a lakosztályba költözik a Hittani Kongregáció egykori palotájából, ahol addig bíborosként élt.
A La Repubblica című római napilap értesülései szerint azonban
A Szent Péter térről is látható munkákat a lakosztály fölötti palotarészen, a manzárdon végzik.
A beépített tetőtérben egy kisebb méretű, de több szobás lakás található, amelyet 1939-ben építettek a pápa legközelebbi munkatársai számára. A pápának hálószobát rendeztek be, amely mellett egy folyosóról nyíló fürdőszoba van, különálló konyha és edzőterem, valamint egy kápolna, amelyet II. János Pál pápa is gyakran látogatott. Külön szoba jut két személyi titkárának, a perui Edgard Ivan Rimaycunának és az olasz Marco Billeri atyának.
A XIV. Leó választotta lakóhely ablakai nem a Szent Péter térre, hanem a Vatikán egyik belső udvarára, az IOR vatikáni bank középkori tornyára néznek. A lakásnak nyitott tetőterasza is van.
A szentszéki sajtóközpont nem kívánta sem megerősíteni, sem cáfolni a sajtóértesülést. Annyit közölt, hogy
Az Ansa olasz hírügynökség emlékeztetett, a pápaválasztást megelőzően a bíborosok kezdeményezték, hogy Ferenc pápa utódja ne a Szent Márta-házban lakjon. Az Ansa adatai szerint Ferenc pápa az egyszerűség jegyében mondott le a pápai lakosztályról, de a Szent Márta-házban a biztonsági szolgálat fenntartása havonta több mint kétszázezer euróba került.
Nicușor Dan államelnök tavaly egyebek mellett festményeket, fényképeket, albumokat, könyveket, porcelán tárgyakat, metszeteket, emblémákat, emlékérmeket, sőt egy nyakkendőt is kapott ajándékba a 2025-ös évi protokoll-eseményeken.
Több százan demonstráltak Csíkszeredában szombat délben az adókedvezmények eltörlése miatt, a kormány lemondását is követelve. A tüntetésen a kezdeményezők mellett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt. Fotókon mutatjuk az eseményt.
A Richter-skála szerint 3,2-es erősségű földrengés történt pénteken 19 óra 31 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Az energiabiztonságról egyeztetett pénteken Nicușor Dan államelnök ukrán hivatali kollégájával. Erről Volodimir Zelenszkij számolt be péntek este a Facebook-oldalán.
A kabinet pénteken határozattal módosította a pirotechnikai termékek forgalomba hozatalának feltételeit, drasztikusan korlátozva a balesetveszélyes termékekhez való hozzáférést.
Az Európai Bizottság (EB) pénteken úgy döntött, hogy bepereli Romániát az Európai Unió Bíróságán, mert nem alkalmazta helyesen a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvet és az azt módosító 2018/850 direktívát.
Kivonultak az elégedetlen adófizetők szombaton Csíkszereda főterére, hogy így jelezzék: tiltakoznak a magas adók ellen. Ez már a második megmozdulás a hargitai megyeszékhelyen a szerdai „flash-mob” után.
Kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Vasárnaptól Székelyföldön is rendkívül hideg időre van kilátás.
Életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós eMeRTon-díjas magyar előadóművész, dalszerző, szövegíró, rock and roll énekes, zenekarvezető, billentyűs.
71 éves korában elhunyt pénteken Catherine O’Hara a Reszkessetek betörők, Beetlejuice, Wyayy Earp, Schitt$ Creek és a The Last of Us színésznője. Halálának oka egyelőre még nem ismert.
szóljon hozzá!