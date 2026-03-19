Hirdetés

TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait Erdélyben elsőként rendeznek átfogó mesterséges intelligencia-konferenciát: a TransylvanAI rendezvényen az MI oktatásra, iparra, egészségügyre és turizmusra gyakorolt hatása kerül terítékre. Bárki részt vehet rajta, csupán regisztráció szükséges. Hajnal Csilla 2026. március 19., 12:532026. március 19., 12:53

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen április 2-án 9 órától a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem koronkai székhelyén előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel várják az érdeklődőket a TransylvanAI elnevezésű konferenciára, amelyen

bárki ingyenesen részt vehet, a jelentkezés csak rövid regisztrációhoz kötött ugyanezen az oldalon.

Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója, Tóth-Batizán Gergő, a Transylvania Bloom Initiative Egyesület digitalizáció- és MI-felelőse, Csibi Attila Zoltán, a Maros megyei RMDSZ elnöke és Domokos József, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának dékánja csütörtök reggel közösen harangozták be azt a konferenciát, amely Erdélyben elsőként foglalkozik átfogóan a mesterséges intelligencia különböző szakterületekre gyakorolt hatásával.

Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója, Tóth-Batizán Gergő, a Transylvania Bloom Initiative Egyesület képviselője, Csibi Attila Zoltán, a Maros megyei RMDSZ elnöke és Domokos József, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárghelyi Karának dékánja harangozták be a konferenciát Fotó: Haáz Vince

Mi az, amire fel kell készülni itt Erdélyben is? Kozma Mónika társadalomépítési és gazdasági szempontból is fontosnak tartja azt, hogy a mesterséges intelligencia itthon is közbeszéd tárgyává váljon, és

tisztázhassák akár a tévhiteket, akár a piacon lévő technológiai valóságot.

Hozzátette, fontos átlátni, hogy, mit vesz el, és mit ad a mesterséges intelligencia az erdélyi magyar ember életében.

Fotó: Haáz Vince

Tóth-Batizán Gergő, aki szakmai életében napi szinten a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Mint leszögezte: ez egy technológia, amely nem csak az ipart és szereplőit változtatja meg, de minden lehetséges területet.

Éppen ezért, hogy ezt a zajt rendbe tegyük, meg kell nézni itt Erdélyben is, hogy mit jelent ez a technológia, miben tud segíteni, hol vannak a határai, és mi az, amire fel kell készülni annak érdekében, hogy ezt a technológiát felhasználva képesek legyünk ebben a változásban részt venni, sőt alakítani”

– világított rá Tóth-Batizán Gergő, aki azt is kiemelte, a konferencia keretében

Marosvásárhelyre látogat Palkovics László, Magyarország mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosa.

Csapatával közösen elsőként itt mutatja be Magyarország és a körülötte lévő térségek közös MI-stratégiáját, hogy ezt majd gyakorlatba is lehessen ültetni. De itt lesz Szászi István, a Bosch Magyarország ügyvezető igazgatója is, illetve több neves ipari szereplő, valamint oktatási és egészségügyi intézmény vezetője.

Fotó: Haáz Vince

Helyi szintű megoldásokra Az előadások után kerekasztal-beszélgetések következnek oktatás, ipar, egészségügy és turizmus témakörökben, ahol a projektek helyi szintű gyakorlatba ültetéséről is szó lesz. Tóth-Batizán Gergő szerint

a turizmus Székelyföld egyik legnagyobb potenciállal bíró területe, ahol a leginnovatívabb MI-megoldások alkalmazhatók a turisták vonzására.

Csibi Attila Zoltán feltette a kérdést: elszenvedői vagy alakítói leszünk-e az MI hozta változásnak? Szerinte

lehetőséget kell teremteni, hogy tehetségeink itthon boldoguljanak, csatlakozni tudjanak az MI világához.

Fotó: Haáz Vince

Domokos József arra világított rá, miért döntöttek úgy, hogy otthont ad az egyetem ennek a konferenciának: a Sapientia EMTE missziója oktatási, kutatási és közösségépítési irányba is kiterjed – ez utóbbi különbözteti meg a többi felsőoktatási intézménytől. A TransylvanAI pedig lehetőséget teremt az oktatási, kutatási, ipari szereplők és a közösség találkozására a térség fellendítése céljából.

Fotó: Haáz Vince