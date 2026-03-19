TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait

Erdélyben elsőként rendeznek átfogó mesterséges intelligencia-konferenciát: a TransylvanAI rendezvényen az MI oktatásra, iparra, egészségügyre és turizmusra gyakorolt hatása kerül terítékre. Bárki részt vehet rajta, csupán regisztráció szükséges.
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen április 2-án 9 órától a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem koronkai székhelyén előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel várják az érdeklődőket a TransylvanAI elnevezésű konferenciára, amelyen
Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója, Tóth-Batizán Gergő, a Transylvania Bloom Initiative Egyesület digitalizáció- és MI-felelőse, Csibi Attila Zoltán, a Maros megyei RMDSZ elnöke és Domokos József, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának dékánja csütörtök reggel közösen harangozták be azt a konferenciát, amely Erdélyben elsőként foglalkozik átfogóan a mesterséges intelligencia különböző szakterületekre gyakorolt hatásával.
Kozma Mónika társadalomépítési és gazdasági szempontból is fontosnak tartja azt, hogy a mesterséges intelligencia itthon is közbeszéd tárgyává váljon, és
Hozzátette, fontos átlátni, hogy, mit vesz el, és mit ad a mesterséges intelligencia az erdélyi magyar ember életében.
Tóth-Batizán Gergő, aki szakmai életében napi szinten a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Mint leszögezte: ez egy technológia, amely nem csak az ipart és szereplőit változtatja meg, de minden lehetséges területet.
– világított rá Tóth-Batizán Gergő, aki azt is kiemelte, a konferencia keretében
Csapatával közösen elsőként itt mutatja be Magyarország és a körülötte lévő térségek közös MI-stratégiáját, hogy ezt majd gyakorlatba is lehessen ültetni. De itt lesz Szászi István, a Bosch Magyarország ügyvezető igazgatója is, illetve több neves ipari szereplő, valamint oktatási és egészségügyi intézmény vezetője.
Az előadások után kerekasztal-beszélgetések következnek oktatás, ipar, egészségügy és turizmus témakörökben, ahol a projektek helyi szintű gyakorlatba ültetéséről is szó lesz. Tóth-Batizán Gergő szerint
Csibi Attila Zoltán feltette a kérdést: elszenvedői vagy alakítói leszünk-e az MI hozta változásnak? Szerinte
Domokos József arra világított rá, miért döntöttek úgy, hogy otthont ad az egyetem ennek a konferenciának: a Sapientia EMTE missziója oktatási, kutatási és közösségépítési irányba is kiterjed – ez utóbbi különbözteti meg a többi felsőoktatási intézménytől.
A TransylvanAI pedig lehetőséget teremt az oktatási, kutatási, ipari szereplők és a közösség találkozására a térség fellendítése céljából.
