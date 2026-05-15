Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére

Az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken kiadott előrejelzése szerint vasárnap délutánig az egész országban villámlásokkal és viharos széllökésekkel kísért felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés várható.
A meteorológusok szerint szombat délutántól vasárnapra hajnalig elsősorban az ország déli, nyugati, északnyugati és középső térségeiben, valamint a hegyvidéken van kilátás légköri instabilitásra. Záporokra, helyenként felhőszakadásszerű esőkre lehet számítani, a lehulló csapadék mennyisége általában 20–50 liter lesz négyzetméterenként.
Szombaton az ország nagy részén megerősödik a szél, elszigetelten viharos széllökések is lehetnek, a légmozgás sebessége elérheti a 40–60 kilométert óránként.
Vasárnap lehűl az idő, különösen a déli és délnyugati régiókban, ahol a hőmérséklet az ilyenkor megszokottnál alacsonyabb lesz – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.
Közel 30 köbméter, nyilvántartásban nem szereplő faanyagot találtak a rendőrök egy cégnél Hargita megyében.
Öngyilkos lett a Fehér megyei rendőrség fogdájában az a nő, aki a gyanú szerint a vagyonáért megölte az anyját – közölte pénteken a Szeben megyei ügyészség szóvivője.
A Romániát képviselő Alexandra Căpitănescu bejutott csütörtök este az idei Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe.
Állítólagos bírságokról szóló üzenetekkel próbálnak adatokat kicsalni szélhámosok, a rendőrség fokozott óvatosságra inti a lakosságot.
Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy Romániának a deficit csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások miatt a közalkalmazotti bérkeretet a bruttó hazai termék (GDP) kicsivel több mint 8 százalékán kell tartania.
Hétfőre hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta Nicușor Dan államfő a parlamenti pártok küldöttségeit, annak ellenére, hogy az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes parlamenti többség.
A nagyszebeni gyermekkórház orvosigazgatója szerint az Oltalsósebes melletti erdőben közel kétnapos keresés után megtalált ötéves kisfiú azért maradhatott életben, mert nem érzékelte a veszélyt úgy, mint egy felnőtt.
