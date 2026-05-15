Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére

Az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken kiadott előrejelzése szerint vasárnap délutánig az egész országban villámlásokkal és viharos széllökésekkel kísért felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés várható.

A meteorológusok szerint szombat délutántól vasárnapra hajnalig elsősorban az ország déli, nyugati, északnyugati és középső térségeiben, valamint a hegyvidéken van kilátás légköri instabilitásra. Záporokra, helyenként felhőszakadásszerű esőkre lehet számítani, a lehulló csapadék mennyisége általában 20–50 liter lesz négyzetméterenként.

Szombaton az ország nagy részén megerősödik a szél, elszigetelten viharos széllökések is lehetnek, a légmozgás sebessége elérheti a 40–60 kilométert óránként.

Vasárnap lehűl az idő, különösen a déli és délnyugati régiókban, ahol a hőmérséklet az ilyenkor megszokottnál alacsonyabb lesz – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.