Magyar Péter: négy év után megszűnik a háborús veszélyhelyzet

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
A mai nappal, négy év után megszűnik az háborús veszélyhelyzet – közölte a miniszterelnök csütörtök reggel a Facebookon-oldalán.
Magyar Péter azt írta: „ezzel a hat éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk. Visszatérünk a normalitáshoz”.
A háborús veszélyhelyzetetet az ötödik Orbán-kormány megalakulása napján, 2022. május 24-én hirdette ki a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az Országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy
Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt négy évben több mint 170 kormányrendelet született az „Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára” tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva.
A Tisza Párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter pártelnök – azóta miniszterelnök – először azt kérte a leköszönő Orbán-kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-éig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az Országgyűlés május 9-ei alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt.
A törvény május 14-én, a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba – írja az MTI.
