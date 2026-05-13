Árus Zsolt: működésképtelen a Diszkriminációellenes Tanács, ami a magyarságnak különösen rossz

Megfelő kapacitás hiányában nem haladnak előre a diszkriminációellenes hivatalhoz benyújtott panaszok. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem képes ellátni a feladatát, így bárki következmények nélkül támadhatja a magyarságot is, hiszen nem kell büntetéstől tartania – állítja a Székely Figyelő Alapítvány vezetője, Árus Zsolt.

Gergely Imre

2026. május 13., 15:302026. május 13., 15:30

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) gyakorlatilag működésképtelenné vált – hívta fel a figyelmet Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány vezetője. Ezzel nemrégiben szembesült a jogvédelemmel foglalkozó szervezet, amikor az általuk megfogalmazott panaszok megoldásának késlekedése miatt kért tájékoztatást a tanácstól.

Kiderült, hogy 2025-ben az intézményhez beérkezett 1020 panasz közül (melyből több száz 2024-ben vagy 2023-ban került a CNCD elé)

mindössze 18 ügyben született döntés, vagyis több mint ezer panasz maradt függőben.

Amint Árus Zsolt elmondta, míg 2020-ban egy panasz esetében átlagosan négy-öt hónap volt az ügyintézés, mára a folyamat gyakorlatilag teljesen leállt.

Ennek oka meglátása szerint az, hogy a CNCD jelenleg gyakorlatilag nem képes ellátni feladatait. A testület szabályzata szerint

legalább hat tagnak kell jelen lennie ahhoz, hogy határozatképes ülést tarthasson, ám a 11 tagú tanácsnak jelenleg mindössze öt tagja van, így döntéseket sem tudnak hozni.

Árus Zsolt tud arról is, hogy 2025 februárjában a CNCD alkalmazottai azt jelezték egy körlevélben, hogy az intézmény súlyos alulfinanszírozottsággal és munkaerőhiánnyal küzd. A beérkező panaszok számához képest túl kevés az alkalmazott,

a nem versenyképes bérezés miatt pedig nem tudnak megfelelő szakembereket bevonzani.

A probléma következtében a megoldatlan ügyek száma drasztikusan megnőtt.

Ha nincs büntetés, akkor bárki tehet bármit

A kialakult helyzet különösen érzékenyen érinti a magyar közösséget – mutat rá a Székely Figyelő Alapítvány vezetője.

A nyilvános térben – a sajtóban és a közösségi médiában – rendszeresen jelennek meg magyarellenes, uszító megnyilvánulások, amelyek kezelésében kulcsszerepe lenne az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak. Az intézmény hatékony működése visszatartó erőt jelenthetne, hiszen

a panaszok elfogadható időn beüli elbírálásával és a bírságok kiszabásával csökkenteni lehetne az ilyen jellegű megnyilvánulások számát.

A működésképtelenség miatt azonban azok is következmények nélkül folytathatják tevékenységüket, akiket korábban már megbírságoltak, mivel jelenleg nincs valós szankciós veszély – mutat rá Árus Zsolt.

A Székely Figyelő Alapítvány ezért nyílt levélben sürgeti a parlamentet, hogy haladéktalanul nevezzen ki új tagokat az Országos Diszkriminációellenes Tanács vezetőtestületébe, valamint biztosítsa az intézmény megfelelő működéséhez szükséges pénzügyi és személyi feltételeket.

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (románul: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, röviden CNCD) egy független, autonóm romániai állami hatóság. Feladata az egyenlőség elvének, az emberi méltóságnak és a megkülönböztetésmentességnek a biztosítása és védelme a hatályos belföldi és nemzetközi jogszabályok alapján. Főbb hatáskörei és feladatai: fogadja, elemzi és kivizsgálja a magánszemélyek vagy csoportok által benyújtott diszkriminációs panaszokat. Sajtóhírek vagy közösségi médiás megnyilvánulások alapján saját kezdeményezésre is indíthat vizsgálatot. Amennyiben megállapítja a diszkrimináció tényét, közigazgatási szankciókat szabhat ki (figyelmeztetés vagy pénzbírság). A bírság összege magánszemélyek esetén akár a 30 000 lejt, csoportok elleni diszkrimináció esetén pedig a 100 000 lejt is elérheti. (Forrás: Wikipédia)

2026. május 13., szerda

Megduplázták a hangos bulikért és a közrendzavarásért kiszabható bírságokat

A képviselőházban szerdán elfogadott törvénytervezet szerint nőnek a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrendnek és a köznyugalomnak a megsértése esetén kiszabható bírságok.

2026. május 13., szerda

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta Nicușor Dan Bukarestben

Volodimir Zelenszkijt szerdán fogadta a Cotroceni-palotában Nicușor Dan román államfő és Karol Nawrocki lengyel elnök.

2026. május 13., szerda

Orbán Viktor: mától liberális kormány vezeti Magyarországot

Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a „leköszönő nemzeti kormány” pedig elkészítette a leltárt – mondta Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

2026. május 13., szerda

Szakértő: recesszióban van a romániai gazdaság

A román gazdaság jelenleg recesszióban van a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak – jelentette ki szerdán az Agerpresnek Adrian Negrescu gazdasági elemző.

2026. május 13., szerda

Kelemen Hunor: nem a kormány idézte elő a magas inflációt

Kelemen Hunor szerint a 10 százalékot megahaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő.

2026. május 13., szerda

Azok drágultak a legjobban, amikre muszáj költenünk

A villamos energia (+54,18 százalék), a lakbér (+43,78), a gázolaj (+32,68), a benzin (+22,42) és a kávé (+21,76) drágult meg a leginkább idén áprilisban a tavalyi negyedik hónaphoz képest – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet.

2026. május 13., szerda

Májusi havazás a Madarasi Hargitán

Hó formájában érkezik a csapadék a hegyvidéken, ez alól nem kivétel a Madarasi Hargita sem, ahol havazásba váltott át az eső május 13-án. Ezt a Szentegyházi Meteo Állomás Facebook-oldala jelezte a délben közzétett bejegyzésében.

2026. május 13., szerda

Erdélyi könyvkiadás: lapról lapra nehezebb

Hogyan hat a jelenlegi gazdasági helyzet a könyvkiadásra, és miként tudnak működni a kiadók? Mekkora példányszámban jelennek meg a könyvek, és hogyan alakul a vásárlóerő? Két székelyföldi könyvvásár között erdélyi könyvkiadók vezetőivel beszélgettünk.

2026. május 13., szerda

Nicușor Dan: nem kell túl komolyan venni azt, amit Vlagyimir Putyin mond

Nicușor Dan szerint a jelenleg zajló hibrid hadviselés sem annak a jele, hogy Oroszország békét és stabilitást akarna Európában.

2026. május 13., szerda

Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fog együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) akkor sem, ha technokrata miniszterelnököt neveznek ki – jelentette ki kedden Mircea Abrudean szenátusi elnök.

