Árus Zsolt: működésképtelen a Diszkriminációellenes Tanács, ami a magyarságnak különösen rossz

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem képes ellátni a feladatát, így bárki következmények nélkül támadhatja a magyarságot is, hiszen nem kell büntetéstől tartania – állítja a Székely Figyelő Alapítvány vezetője, Árus Zsolt.

Gergely Imre 2026. május 13., 15:302026. május 13., 15:30

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) gyakorlatilag működésképtelenné vált – hívta fel a figyelmet Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány vezetője. Ezzel nemrégiben szembesült a jogvédelemmel foglalkozó szervezet, amikor az általuk megfogalmazott panaszok megoldásának késlekedése miatt kért tájékoztatást a tanácstól. Kiderült, hogy 2025-ben az intézményhez beérkezett 1020 panasz közül (melyből több száz 2024-ben vagy 2023-ban került a CNCD elé)

mindössze 18 ügyben született döntés, vagyis több mint ezer panasz maradt függőben.

Amint Árus Zsolt elmondta, míg 2020-ban egy panasz esetében átlagosan négy-öt hónap volt az ügyintézés, mára a folyamat gyakorlatilag teljesen leállt. Ennek oka meglátása szerint az, hogy a CNCD jelenleg gyakorlatilag nem képes ellátni feladatait. A testület szabályzata szerint

legalább hat tagnak kell jelen lennie ahhoz, hogy határozatképes ülést tarthasson, ám a 11 tagú tanácsnak jelenleg mindössze öt tagja van, így döntéseket sem tudnak hozni.

Árus Zsolt tud arról is, hogy 2025 februárjában a CNCD alkalmazottai azt jelezték egy körlevélben, hogy az intézmény súlyos alulfinanszírozottsággal és munkaerőhiánnyal küzd. A beérkező panaszok számához képest túl kevés az alkalmazott,

a nem versenyképes bérezés miatt pedig nem tudnak megfelelő szakembereket bevonzani.

A probléma következtében a megoldatlan ügyek száma drasztikusan megnőtt. Ha nincs büntetés, akkor bárki tehet bármit A kialakult helyzet különösen érzékenyen érinti a magyar közösséget – mutat rá a Székely Figyelő Alapítvány vezetője. A nyilvános térben – a sajtóban és a közösségi médiában – rendszeresen jelennek meg magyarellenes, uszító megnyilvánulások, amelyek kezelésében kulcsszerepe lenne az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak. Az intézmény hatékony működése visszatartó erőt jelenthetne, hiszen

a panaszok elfogadható időn beüli elbírálásával és a bírságok kiszabásával csökkenteni lehetne az ilyen jellegű megnyilvánulások számát.

A működésképtelenség miatt azonban azok is következmények nélkül folytathatják tevékenységüket, akiket korábban már megbírságoltak, mivel jelenleg nincs valós szankciós veszély – mutat rá Árus Zsolt. A Székely Figyelő Alapítvány ezért nyílt levélben sürgeti a parlamentet, hogy haladéktalanul nevezzen ki új tagokat az Országos Diszkriminációellenes Tanács vezetőtestületébe, valamint biztosítsa az intézmény megfelelő működéséhez szükséges pénzügyi és személyi feltételeket.