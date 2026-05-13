Árus Zsolt: működésképtelen a Diszkriminációellenes Tanács, ami a magyarságnak különösen rossz

Megfelő kapacitás hiányában nem haladnak előre a diszkriminációellenes hivatalhoz benyújtott panaszok.
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem képes ellátni a feladatát, így bárki következmények nélkül támadhatja a magyarságot is, hiszen nem kell büntetéstől tartania – állítja a Székely Figyelő Alapítvány vezetője, Árus Zsolt.
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) gyakorlatilag működésképtelenné vált – hívta fel a figyelmet Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány vezetője. Ezzel nemrégiben szembesült a jogvédelemmel foglalkozó szervezet, amikor az általuk megfogalmazott panaszok megoldásának késlekedése miatt kért tájékoztatást a tanácstól.
Kiderült, hogy 2025-ben az intézményhez beérkezett 1020 panasz közül (melyből több száz 2024-ben vagy 2023-ban került a CNCD elé)
Amint Árus Zsolt elmondta, míg 2020-ban egy panasz esetében átlagosan négy-öt hónap volt az ügyintézés, mára a folyamat gyakorlatilag teljesen leállt.
Ennek oka meglátása szerint az, hogy a CNCD jelenleg gyakorlatilag nem képes ellátni feladatait. A testület szabályzata szerint
Árus Zsolt tud arról is, hogy 2025 februárjában a CNCD alkalmazottai azt jelezték egy körlevélben, hogy az intézmény súlyos alulfinanszírozottsággal és munkaerőhiánnyal küzd. A beérkező panaszok számához képest túl kevés az alkalmazott,
A probléma következtében a megoldatlan ügyek száma drasztikusan megnőtt.
A kialakult helyzet különösen érzékenyen érinti a magyar közösséget – mutat rá a Székely Figyelő Alapítvány vezetője.
A nyilvános térben – a sajtóban és a közösségi médiában – rendszeresen jelennek meg magyarellenes, uszító megnyilvánulások, amelyek kezelésében kulcsszerepe lenne az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak. Az intézmény hatékony működése visszatartó erőt jelenthetne, hiszen
A működésképtelenség miatt azonban azok is következmények nélkül folytathatják tevékenységüket, akiket korábban már megbírságoltak, mivel jelenleg nincs valós szankciós veszély – mutat rá Árus Zsolt.
A Székely Figyelő Alapítvány ezért nyílt levélben sürgeti a parlamentet, hogy haladéktalanul nevezzen ki új tagokat az Országos Diszkriminációellenes Tanács vezetőtestületébe, valamint biztosítsa az intézmény megfelelő működéséhez szükséges pénzügyi és személyi feltételeket.
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (románul: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, röviden CNCD) egy független, autonóm romániai állami hatóság. Feladata az egyenlőség elvének, az emberi méltóságnak és a megkülönböztetésmentességnek a biztosítása és védelme a hatályos belföldi és nemzetközi jogszabályok alapján. Főbb hatáskörei és feladatai: fogadja, elemzi és kivizsgálja a magánszemélyek vagy csoportok által benyújtott diszkriminációs panaszokat. Sajtóhírek vagy közösségi médiás megnyilvánulások alapján saját kezdeményezésre is indíthat vizsgálatot. Amennyiben megállapítja a diszkrimináció tényét, közigazgatási szankciókat szabhat ki (figyelmeztetés vagy pénzbírság). A bírság összege magánszemélyek esetén akár a 30 000 lejt, csoportok elleni diszkrimináció esetén pedig a 100 000 lejt is elérheti. (Forrás: Wikipédia)
