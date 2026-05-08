Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát

Meggyilkoltak pénteken a Bihar megyei Perbáthidán egy 18 éves lányt, a rendőrség több mint hat órán át tartó keresés után fogta el délután a gyilkosság fő gyanúsítottját.

A Bihar megyei rendőrség péntek esti tájékoztatása szerint a 39 éves perbáthidai férfit (B. J.Zs.-t) 18 óra körül találták meg egy repceföldön elbújva, nem messze a gyilkosság helyszínétől.

korábban írtuk Hajtóvadászat folyik a diáklány magyar nemzetiségű feltételezett gyilkosa ellen Meggyilkoltak egy 18 éves diáklányt pénteken a Bihar megyei Pelbárthidán, az áldozat holttestét a mezőn találták meg. A Krónika megtudta, hogy a diák a borsi szakképző líceum tanulója volt, és két éve folytatott gyakorlatot a szülőfaluja farmján.

A férfi egyik lábán megsérült, ruhái véresek voltak.