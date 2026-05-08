Baleset történt Csíkszentkirálynál

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Baleset történt az 578-as európai úton Csíkszentkirály közelében, egy személy megsérült.

2026. május 08., 15:042026. május 08., 15:04

Egy személyautó lesodródott az úttestről és egy betonárokba hajtott Csíkszentkirály kijáratánál. Helyszíni információink szerint nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ugyanakkor a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője, Alina Ciobotariu kérdésünkre elmondta, a csíkszeredai tűzoltó-egység két csapatát is riasztották az esethez egy tűzoltóautóval és egy SMURD rohammentővel.

A balesetben az autó sofőrje megsérült,

őt a mentőegység a helyszínen ellátta. A tájékoztatás szerint az illető eszméleténél volt a történtek idején, és nem szorult az autó roncsai közé.

Csíkszék Baleset
A rovat további cikkei

2026. május 08., péntek

Megszaporodtak a medvék Csíksomlyó környékén a pünkösdi búcsú előtt

Idén több medvét figyeltek meg a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években.

2026. május 07., csütörtök

Szerény költségvetéssel számol idén Csíkszereda

Elfogadták Csíkszereda 2026-os költségvetését: a város idén 347,52 millió lejes büdzsével számol, ami mintegy 90 millió lejjel kevesebb a tavalyinál. A városvezetés szerint idén több rendezvény elmarad.

2026. május 07., csütörtök

Forgalomkorlátozásra kell számítani Csíkmadarason az országút mentén

Folytatódnak a Kicsi terelőút munkálatai Csíkmadarason, az országút mentén – olvasható a község Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

2026. május 07., csütörtök

Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely

Nem egyszerű térítésmentesen, háziorvosi küldőpapírral laborvizsgálatokat végeztetni Csíkszeredában, hiszen ismét megnövekedtek a várólisták ezekre az egészségügyi szolgáltatásokra.

2026. május 06., szerda

Elfogadta a kormány Csíkszentgyörgy zászlaját

Csíkszentgyörgy zászlajáról fogadott el határozatot a román kormány – jelentette be szerdán Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter.

2026. május 06., szerda

Gyerekek bukkantak világháborús lőszerekre

Egy híd alatt, patakmederben játszó gyerekek találtak lövedékeket Csíkdánfalván szerdán.

2026. május 06., szerda

Jön a tarifakorrekció. Magyarán: nő a víz- és csatornadíj

Emeli a víz- és csatornadíjakat a Harvíz Rt., a regionális szolgáltató több lépcsőben drágít 2030-ig. Idén hozzávetőleg 7 százalékos áremelésre számíthatnak a lakók: a köbméterenkénti díj 12,69 lejről 13,58 lejre nő, áfával együtt számolva.

2026. május 06., szerda

Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő

Már lábadozik az a csecsemő, aki súlyosan megsérült a március végi, tragikus kimenetelű csíkszeredai vonatbalesetben.

2026. május 06., szerda

Fizetnie kell az igényelt állami területekért Csíkszeredának

Több éve igényelt állami tulajdonú belterületeket Csíkszereda önkormányzata, de ez a folyamat nem járt eredménnyel, mert közben kiderült, hogy ezekért fizetni kell. Ráadásul ki kell deríteni, hogy hol melyik minisztérium a tulajdonos.

2026. május 05., kedd

A kézhigiéné világnapját ünnepelte a csíkszeredai kórház

Jelképesen aláírták a felelősség tenyerét május 5-én, a kézhigiéné világnapján a csíkszeredai kórház dolgozói. A világnapot találkozókkal, tájékoztatással és elköteleződéssel ünnepelték.

