Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely

Hamar elfogynak az ingyenes helyek a küldőpapíros laborvizsgálatokra. Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Nem egyszerű térítésmentesen, háziorvosi küldőpapírral laborvizsgálatokat végeztetni Csíkszeredában, hiszen ismét megnövekedtek a várólisták ezekre az egészségügyi szolgáltatásokra.
„Az összes labort felhívtam április közepén, de már májusra sem tudtak szabad helyet biztosítani, hogy küldőpapírral, ingyenesen vérvizsgálatot tudjak kérni.
– nehezményezte egy olvasónk, hogy úgyis fizetnie kell a szolgáltatásért, ha egészségbiztosítással rendelkezik.
Az egészségügyi laboroknál általában hónap közepén, végén lehet iratkozni a következő hónapra, azonban az ingyenes helyek hamar betelnek. A megnövekedett várólisták visszatérő problémájának okára kérdeztünk rá a Hargita megyei egészségbiztosítónál.
Karda István, az intézmény új vezérigazgatója válaszában kiemelte,
„A laborok a biztosítótól havi szerződött keretet kapnak. Amennyiben ez kimerül, már nem tudnak további ingyenes vizsgálatokat elszámolni” – közölte az igazgató. A keret korai kimerüléséhez viszont az is hozzájárul – tette hozzá – , hogy
többen vesznek részt szűrővizsgálatokon, kontrollon, a krónikus betegek követésére is nagyobb hangsúly van fektetve.
Ugyanakkor a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok iránti igény is megnőtt, ezek jóval költségesebb vizsgálatok (például a CT, MRI), és szintén jelentősen megterhelik az egészségbiztosítási költségvetést.
„Mindezt figyelembe véve a megyei pénztár folyamatosan figyeli a valós igényeket a különböző paraklinikai vizsgálatok iránt, illetve azok egymás közötti eloszlását, és jelzi az országos egészségbiztosító felé a megnövekedett igényeket, valamint kérelmezi a finanszírozás kiegészítését” – összegezte a vezérigazgató.
