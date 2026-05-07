Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely

Nem egyszerű térítésmentesen, háziorvosi küldőpapírral laborvizsgálatokat végeztetni Csíkszeredában, hiszen ismét megnövekedtek a várólisták ezekre az egészségügyi szolgáltatásokra.

„Az összes labort felhívtam április közepén, de már májusra sem tudtak szabad helyet biztosítani, hogy küldőpapírral, ingyenesen vérvizsgálatot tudjak kérni.

Az egészségügyi laboroknál általában hónap közepén, végén lehet iratkozni a következő hónapra, azonban az ingyenes helyek hamar betelnek. A megnövekedett várólisták visszatérő problémájának okára kérdeztünk rá a Hargita megyei egészségbiztosítónál.

– nehezményezte egy olvasónk, hogy úgyis fizetnie kell a szolgáltatásért, ha egészségbiztosítással rendelkezik.

„A laborok a biztosítótól havi szerződött keretet kapnak. Amennyiben ez kimerül, már nem tudnak további ingyenes vizsgálatokat elszámolni” – közölte az igazgató. A keret korai kimerüléséhez viszont az is hozzájárul – tette hozzá – , hogy

többen vesznek részt szűrővizsgálatokon, kontrollon, a krónikus betegek követésére is nagyobb hangsúly van fektetve.

Ugyanakkor a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok iránti igény is megnőtt, ezek jóval költségesebb vizsgálatok (például a CT, MRI), és szintén jelentősen megterhelik az egészségbiztosítási költségvetést.

„Mindezt figyelembe véve a megyei pénztár folyamatosan figyeli a valós igényeket a különböző paraklinikai vizsgálatok iránt, illetve azok egymás közötti eloszlását, és jelzi az országos egészségbiztosító felé a megnövekedett igényeket, valamint kérelmezi a finanszírozás kiegészítését” – összegezte a vezérigazgató.