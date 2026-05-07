Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely

Hamar elfogynak az ingyenes helyek a küldőpapíros laborvizsgálatokra.

Nem egyszerű térítésmentesen, háziorvosi küldőpapírral laborvizsgálatokat végeztetni Csíkszeredában, hiszen ismét megnövekedtek a várólisták ezekre az egészségügyi szolgáltatásokra.

Barabás Hajnal

2026. május 07., 07:462026. május 07., 07:46

„Az összes labort felhívtam április közepén, de már májusra sem tudtak szabad helyet biztosítani, hogy küldőpapírral, ingyenesen vérvizsgálatot tudjak kérni.

Végül a fizetős szolgáltatást választottam”

– nehezményezte egy olvasónk, hogy úgyis fizetnie kell a szolgáltatásért, ha egészségbiztosítással rendelkezik.

Az egészségügyi laboroknál általában hónap közepén, végén lehet iratkozni a következő hónapra, azonban az ingyenes helyek hamar betelnek. A megnövekedett várólisták visszatérő problémájának okára kérdeztünk rá a Hargita megyei egészségbiztosítónál.

Karda István, az intézmény új vezérigazgatója válaszában kiemelte,

elsősorban finanszírozási korlátok állnak a jelenség mögött.

„A laborok a biztosítótól havi szerződött keretet kapnak. Amennyiben ez kimerül, már nem tudnak további ingyenes vizsgálatokat elszámolni” – közölte az igazgató. A keret korai kimerüléséhez viszont az is hozzájárul – tette hozzá – , hogy

az utóbbi években jelentősen nőtt a laborvizsgálatok iránti kereslet,

többen vesznek részt szűrővizsgálatokon, kontrollon, a krónikus betegek követésére is nagyobb hangsúly van fektetve.

Ugyanakkor a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok iránti igény is megnőtt, ezek jóval költségesebb vizsgálatok (például a CT, MRI), és szintén jelentősen megterhelik az egészségbiztosítási költségvetést.

„Mindezt figyelembe véve a megyei pénztár folyamatosan figyeli a valós igényeket a különböző paraklinikai vizsgálatok iránt, illetve azok egymás közötti eloszlását, és jelzi az országos egészségbiztosító felé a megnövekedett igényeket, valamint kérelmezi a finanszírozás kiegészítését” – összegezte a vezérigazgató.

Csíkszék Csíkszereda Egészségügy
Elfogadta a kormány Csíkszentgyörgy zászlaját

Csíkszentgyörgy zászlajáról fogadott el határozatot a román kormány – jelentette be szerdán Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter.

Egy híd alatt, patakmederben játszó gyerekek találtak lövedékeket Csíkdánfalván szerdán.

Emeli a víz- és csatornadíjakat a Harvíz Rt., a regionális szolgáltató több lépcsőben drágít 2030-ig. Idén hozzávetőleg 7 százalékos áremelésre számíthatnak a lakók: a köbméterenkénti díj 12,69 lejről 13,58 lejre nő, áfával együtt számolva.

Már lábadozik az a csecsemő, aki súlyosan megsérült a március végi, tragikus kimenetelű csíkszeredai vonatbalesetben.

Több éve igényelt állami tulajdonú belterületeket Csíkszereda önkormányzata, de ez a folyamat nem járt eredménnyel, mert közben kiderült, hogy ezekért fizetni kell. Ráadásul ki kell deríteni, hogy hol melyik minisztérium a tulajdonos.

Jelképesen aláírták a felelősség tenyerét május 5-én, a kézhigiéné világnapján a csíkszeredai kórház dolgozói. A világnapot találkozókkal, tájékoztatással és elköteleződéssel ünnepelték.

Az időjárás-előrejelzésnek megfelelően felmelegedéssel indult a hét, ami az éjszakai hőmérsékleteknél is látszik.

Közvetlen buszjáratot indít Csíkszeredából a Hargitafürdői mofettáig a Csíki Trans – olvasható a tömegközlekedést működtető vállalat Facebookon közzétett bejegyzésében.

A helyi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. tudja majd üzemeltetni a csíkszeredai buszpályaudvarra beszerzett kerékpárkölcsönző-rendszert, de nagyobb, az egész városra kiterjedő szolgáltatás bevezetése nem valószínű.

Felújítják a csíkszeredai Szent Ágoston templom Tető utca felőli bejárati útszakaszát, mert a burkolat megsüllyedt és széttört. A napokban kezdett munkálatok során nemcsak új térkövet raknak le, hanem az alapréteget is megerősítik.

