A kézhigiéné világnapját ünnepelte a csíkszeredai kórház

Jelképesen aláírták a felelősség tenyerét május 5-én, a kézhigiéné világnapján a csíkszeredai kórház dolgozói. A világnapot találkozókkal, tájékoztatással és elköteleződéssel ünnepelték.

„Az Egészségügyi Ellátással Összefüggő Fertőzéseket Megelőző Egységnél dolgozó kollégáink által előkészített standnál jelképesen aláírtuk a »felelősség tenyerét«, amellyel

vállaltuk a kézhigiéné betartását a biztonságos betegellátás érdekében.

Emellett teszteltük is magunkat, és ellenőrizhettük, mennyire helyesen végezzük a kézhigiéniát” – osztotta meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Facebook-oldalán.

Május 5-én, kedden ugyanis találkozókkal, tájékoztatással és elköteleződéssel ünnepelték a kézhigiéné világnapját a kórház dolgozói.