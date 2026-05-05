A digitalizáció hozadéka: a rendszer rögtön jelzi a felmerülő problémát, emellett a hivatali ügyintézés is könnyebbé válik

Közbeszerzési szakaszba ért az a félmillió eurós beruházás, amely Gyergyóalfaluban és Gyergyóújfaluban a közmű-üzemeltetés és a hivatali ügyintézés digitalizálását célozza, hogy gyorsabbá, egyszerűbbé és hatékonyabbá tegye a szolgáltatásokat.
A pályázat tulajdonképpen két egymást kiegészítő modulból áll. Az első a SCADA-rendszer, amely mesterséges intelligencia segítségével folyamatosan, valós időben méri és elemzi a hálózati adatokat.
Már nem kell minden hivatalos üggyel bemenni a községházára
A gyergyóalfalvi polgármester, Gáll Szabolcs és az alpolgármester, Bege László keddi sajtótájékoztatóján elhangzott: a SCADA segítségével
Ezáltal olcsóbb és hatékonyabb lehet a rendszer működtetése.
A projekt alfalvi részét koordináló Bege László elmondta, hogy a közbeszerzésre jelentkezőknek olyan rendszert kell kiépíteniük, amely a későbbiekben bővíthető. Ennek alkalmasnak kell lennie arra is, hogy a jövőben hozzácsatlakoztathatók legyenek a háztartási okosmérők, ha sor kerül ilyenek beszerelésére.
A digitalizációs fejlesztés másik fontos eleme az e-guvernare elektronikus közigazgatási megoldások bevezetése helyi szinten. Ennek köszönhetően a lakosoknak nem kell majd személyesen megjelenniük a polgármesteri hivatalban olyan ügyekben, mint
az adófizetés,
az adóügyi vagy mezőgazdasági igazolások igénylése,
illetve a támogatási kérelmek benyújtása.
Ezek az ügyek online, akár otthonról, munkaidőn kívül is elintézhetők lesznek, a válaszokat pedig digitálisan aláírva kapják meg.
– fogalmazott Bege László alpolgármester.
Első lépésben nem a teljes ügyintézés digitalizálására kell számítani, hanem az 5–10 leggyakoribb ügytípus online elérhetővé tételére. Ezek a mindennapi hivatali folyamatok mintegy 60 százalékát fedik le, így a lakosság jelentős részét érintik majd.
Az alfalvi vezetők szerint a lakosság várhatóan nem tér át egyik napról a másikra az új rendszer használatára, az első évben 20–30 százalékos kihasználtságra számítanak.
