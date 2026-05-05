A digitalizáció hozadéka: a rendszer rögtön jelzi a felmerülő problémát, emellett a hivatali ügyintézés is könnyebbé válik

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Közbeszerzési szakaszba ért az a félmillió eurós beruházás, amely Gyergyóalfaluban és Gyergyóújfaluban a közmű-üzemeltetés és a hivatali ügyintézés digitalizálását célozza, hogy gyorsabbá, egyszerűbbé és hatékonyabbá tegye a szolgáltatásokat.

Gergely Imre

2026. május 05., 17:442026. május 05., 17:44

A pályázat tulajdonképpen két egymást kiegészítő modulból áll. Az első a SCADA-rendszer, amely mesterséges intelligencia segítségével folyamatosan, valós időben méri és elemzi a hálózati adatokat.

Kimutatja a vízfogyasztást, a különböző berendezéseknél jelentkező esetleges problémákat és más fontos tényezőket.

Már nem kell minden hivatalos üggyel bemenni a községházára

Már nem kell minden hivatalos üggyel bemenni a községházára

Fotó: Gergely Imre

A gyergyóalfalvi polgármester, Gáll Szabolcs és az alpolgármester, Bege László keddi sajtótájékoztatóján elhangzott: a SCADA segítségével

a rendszer már akkor jelzi a problémákat, amikor azok még kisebb javítással orvosolhatók, így elkerülhetők a nagyobb, költséges beavatkozások.

Ezáltal olcsóbb és hatékonyabb lehet a rendszer működtetése.

A projekt alfalvi részét koordináló Bege László elmondta, hogy a közbeszerzésre jelentkezőknek olyan rendszert kell kiépíteniük, amely a későbbiekben bővíthető. Ennek alkalmasnak kell lennie arra is, hogy a jövőben hozzácsatlakoztathatók legyenek a háztartási okosmérők, ha sor kerül ilyenek beszerelésére.

Fotó: Gergely Imre

Esetek, amikor be se kell menni a polgármesteri hivatalba

A digitalizációs fejlesztés másik fontos eleme az e-guvernare elektronikus közigazgatási megoldások bevezetése helyi szinten. Ennek köszönhetően a lakosoknak nem kell majd személyesen megjelenniük a polgármesteri hivatalban olyan ügyekben, mint

  • az adófizetés,

  • az adóügyi vagy mezőgazdasági igazolások igénylése,

  • illetve a támogatási kérelmek benyújtása.

Ezek az ügyek online, akár otthonról, munkaidőn kívül is elintézhetők lesznek, a válaszokat pedig digitálisan aláírva kapják meg.

Idézet
Régóta online bankolunk, és ha egy olyan rendszer, ahol pénzmozgások történnek, biztonságosan működik, akkor nem lehet kifogás, hogy egy egyszerű igazolást ne tudjunk online igényelni a polgármesteri hivataltól”

– fogalmazott Bege László alpolgármester.

Első lépésben nem a teljes ügyintézés digitalizálására kell számítani, hanem az 5–10 leggyakoribb ügytípus online elérhetővé tételére. Ezek a mindennapi hivatali folyamatok mintegy 60 százalékát fedik le, így a lakosság jelentős részét érintik majd.

Az alfalvi vezetők szerint a lakosság várhatóan nem tér át egyik napról a másikra az új rendszer használatára, az első évben 20–30 százalékos kihasználtságra számítanak.

2026. május 05., kedd

Tánczos: ismét politikai krízis van Romániában, nem ezt várták az emberek

„Nem bírtak ki legalább egy évet kormányválság nélkül a koalíciós partnereink, ismét megbukott egy kormány, újabb politikai krízis van Romániában, pedig nem ezt várták, az emberek” – jelentette ki kedd délután Tánczos Barna, miniszterelnök-helyettes.

2026. május 05., kedd

Az „összemosolygás nyelve” az anyanyelv, amely erős alap a nyelvtanulásban is

Lezárul szerdán az iskolába való iratkozás első szakasza, és bár a legtöbb magyar szülő magyar osztályt választ gyerekének, vannak, akik elbizonytalanodnak ilyenkor. Az anyanyelven való tanulás azonban erős alapot ad a többi nyelv elsajátításához is.

Fokozottan ellenőrzik a személy-és áruszállító járműveket

Elkezdődött a Hargita megyei utakon a közúti rendőrség Truck&Bus elnevezésű akciója, amelynek során május 4. és 10. között fokozottan ellenőrzik a tömegközlekedési és az áruszállító járműveket.

Elkezdi az informális egyeztetéseket a pártokkal Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő kedd este közölte, hogy informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal, és arról biztosított, hogy a konzultációk végén Nyugat-barát kormánya lesz az országnak.

2026. május 05., kedd

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a Bolojan-kormányt megbuktató bizalmatlansági indítvány

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bizalmatlansági indítvány, amelynek keddi parlamenti elfogadása a Bolojan-kormány bukásához vezetett.

Az USR nem lép koalícióra a PSD-vel és politikai megállapodást javasol a PNL-nek

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) fenntartja korábbi döntését, miszerint nem lép koalícióra ismét a Szociáldemokrata Párttal (PSD) – közölte az alakulat.

Jóváhagyta a kormány a pedagógusi pótlék kifizetését

A kormány keddi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre.

2026. május 05., kedd

A PNL is válaszút elé kerül a kormánybuktatás után

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Cătălin Predoiu a Bolojan-kormány keddi megbuktatása után kijelentette: a párt most döntés előtt áll.

Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől

Videón is megörökítették, amint egy medve végigszalad Alsócsernáton főútján napnyugta előtt. Az ijedt állattal egy kerékpározó család is szembetalálta magát, ám az édesanya gyors helyzetfelismerésének köszönhetően sikerült időben kitérni az útjából.

Furcsa együttállás a benzinkutakon

Egyes üzemanyag-forgalmazók kedden újra emelték a benzin árát, így az öt nagy töltőállomás-hálózat közül négyben már délelőtt azonosak voltak az árak, délután pedig mind az ötnél. Érdekes...

