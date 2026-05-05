A digitalizáció hozadéka: a rendszer rögtön jelzi a felmerülő problémát, emellett a hivatali ügyintézés is könnyebbé válik

Közbeszerzési szakaszba ért az a félmillió eurós beruházás, amely Gyergyóalfaluban és Gyergyóújfaluban a közmű-üzemeltetés és a hivatali ügyintézés digitalizálását célozza, hogy gyorsabbá, egyszerűbbé és hatékonyabbá tegye a szolgáltatásokat.

Gergely Imre 2026. május 05., 17:442026. május 05., 17:44

A pályázat tulajdonképpen két egymást kiegészítő modulból áll. Az első a SCADA-rendszer, amely mesterséges intelligencia segítségével folyamatosan, valós időben méri és elemzi a hálózati adatokat.

Kimutatja a vízfogyasztást, a különböző berendezéseknél jelentkező esetleges problémákat és más fontos tényezőket.

Már nem kell minden hivatalos üggyel bemenni a községházára Fotó: Gergely Imre

A gyergyóalfalvi polgármester, Gáll Szabolcs és az alpolgármester, Bege László keddi sajtótájékoztatóján elhangzott: a SCADA segítségével

a rendszer már akkor jelzi a problémákat, amikor azok még kisebb javítással orvosolhatók, így elkerülhetők a nagyobb, költséges beavatkozások.

Ezáltal olcsóbb és hatékonyabb lehet a rendszer működtetése. A projekt alfalvi részét koordináló Bege László elmondta, hogy a közbeszerzésre jelentkezőknek olyan rendszert kell kiépíteniük, amely a későbbiekben bővíthető. Ennek alkalmasnak kell lennie arra is, hogy a jövőben hozzácsatlakoztathatók legyenek a háztartási okosmérők, ha sor kerül ilyenek beszerelésére.

Esetek, amikor be se kell menni a polgármesteri hivatalba A digitalizációs fejlesztés másik fontos eleme az e-guvernare elektronikus közigazgatási megoldások bevezetése helyi szinten. Ennek köszönhetően a lakosoknak nem kell majd személyesen megjelenniük a polgármesteri hivatalban olyan ügyekben, mint az adófizetés,

az adóügyi vagy mezőgazdasági igazolások igénylése,

illetve a támogatási kérelmek benyújtása. Ezek az ügyek online, akár otthonról, munkaidőn kívül is elintézhetők lesznek, a válaszokat pedig digitálisan aláírva kapják meg.

Régóta online bankolunk, és ha egy olyan rendszer, ahol pénzmozgások történnek, biztonságosan működik, akkor nem lehet kifogás, hogy egy egyszerű igazolást ne tudjunk online igényelni a polgármesteri hivataltól”

– fogalmazott Bege László alpolgármester.