Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől

Riadtan szaladt Alsócsernáton utcáin egy medve, de senkit sem sebzett meg

Videón is megörökítették, amint egy medve végigszalad Alsócsernáton főútján napnyugta előtt. Az ijedt állattal egy kerékpározó család is szembetalálta magát, ám az édesanya gyors helyzetfelismerésének köszönhetően sikerült időben kitérni az útjából.

Farkas Orsolya 2026. május 05., 16:272026. május 05., 16:27 2026. május 05., 17:452026. május 05., 17:45

A közösségi médiában megosztott képsorokon látszik, hogy az úton haladó autók megállnak, amíg a medve elszalad mellettük, majd balra kanyarodva eltűnik egy mellékutcában. Az azonban már nem látható a videón, hogy ott

egy felnőttel és két gyerekkel találta szembe magát, akik éppen kerékpároztak.

A gyerekek édesanyja a Székelyhon megkeresésére elmondta: először a kicsik vették észre az állatot, ő pedig, amint felismerte a veszélyt, azonnal a legközelebbi kapu felé irányította őket.

Bemenekültünk egy udvarra, de nem tudhattuk, hogy bent ránk fog-e támadni egy kutya, de nem volt időnk gondolkodni. Közben a medve elszaladt két férfi mellett is, akik éppen az úton beszélgettek, ők végül elhajtották. Telefon sem volt nálam”

– emlékezett vissza. Mint mondta, a körülményekhez képest szerencséjük volt, mert a közeli kaput nyitva találták, különben nem lett volna menedékük. Amikor az állat eltűnt a közelből, a gyerekekkel együtt hazafelé igyekeztek, és az édesanya jelentette a történteket a 112-es segélyhívó számon. Ezek után

még legalább harminc percet vártak, amíg a RO-Alert üzenet megérkezett a mobilkészülékeikre.

Jelenteni kell, ha medve van a településen A medvét megörökítő felvételeket Bede Andrea, a szentkatolnai önkormányzat helyi tanácsosa osztotta meg a Facebookon azért, hogy felhívja a lakók figyelmét a veszélyre, de még mielőtt erre sort kerített volna, jelezte a látottakat Csernáton polgármesterének, Mágori Istvánnak. Mivel a községvezetőt kedden nem tudtuk elérni, Vén Gábor alpolgármestertől érdeklődtünk. Elmondása szerint

mire az illetékesek a helyszínre értek, az állatnak nyoma veszett, és egyelőre nem tért vissza a településre.