Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől

Riadtan szaladt Alsócsernáton utcáin egy medve, de senkit sem sebzett meg • Fotó: Bede Andrea

Riadtan szaladt Alsócsernáton utcáin egy medve, de senkit sem sebzett meg

Fotó: Bede Andrea

Videón is megörökítették, amint egy medve végigszalad Alsócsernáton főútján napnyugta előtt. Az ijedt állattal egy kerékpározó család is szembetalálta magát, ám az édesanya gyors helyzetfelismerésének köszönhetően sikerült időben kitérni az útjából.

Farkas Orsolya

2026. május 05., 16:272026. május 05., 16:27

2026. május 05., 17:452026. május 05., 17:45

A közösségi médiában megosztott képsorokon látszik, hogy az úton haladó autók megállnak, amíg a medve elszalad mellettük, majd balra kanyarodva eltűnik egy mellékutcában. Az azonban már nem látható a videón, hogy ott

egy felnőttel és két gyerekkel találta szembe magát, akik éppen kerékpároztak.

A gyerekek édesanyja a Székelyhon megkeresésére elmondta: először a kicsik vették észre az állatot, ő pedig, amint felismerte a veszélyt, azonnal a legközelebbi kapu felé irányította őket.

Idézet
Bemenekültünk egy udvarra, de nem tudhattuk, hogy bent ránk fog-e támadni egy kutya, de nem volt időnk gondolkodni. Közben a medve elszaladt két férfi mellett is, akik éppen az úton beszélgettek, ők végül elhajtották. Telefon sem volt nálam”

– emlékezett vissza.

Mint mondta, a körülményekhez képest szerencséjük volt, mert a közeli kaput nyitva találták, különben nem lett volna menedékük. Amikor az állat eltűnt a közelből, a gyerekekkel együtt hazafelé igyekeztek, és az édesanya jelentette a történteket a 112-es segélyhívó számon. Ezek után

még legalább harminc percet vártak, amíg a RO-Alert üzenet megérkezett a mobilkészülékeikre.

Jelenteni kell, ha medve van a településen

A medvét megörökítő felvételeket Bede Andrea, a szentkatolnai önkormányzat helyi tanácsosa osztotta meg a Facebookon azért, hogy felhívja a lakók figyelmét a veszélyre, de még mielőtt erre sort kerített volna, jelezte a látottakat Csernáton polgármesterének, Mágori Istvánnak. Mivel a községvezetőt kedden nem tudtuk elérni, Vén Gábor alpolgármestertől érdeklődtünk. Elmondása szerint

mire az illetékesek a helyszínre értek, az állatnak nyoma veszett, és egyelőre nem tért vissza a településre.

Mindenképpen fontos szem előtt tartani, hogy amennyiben a községben lakók medvét látnak, és erről értesítik a hatóságokat, akkor sor kerül beavatkozásra a polgármester vagy alpolgármester, a csendőrség és a vadásztársaság emberei, valamint egy állatorvos jelenlétében. „Már volt ilyen kiszállásunk, minden hónapban van minimum egy, de ebben a hónapban három is volt” – emelte ki az elöljáró.

Mint mondta, továbbra is készenlétben vannak, és szem előtt tartják a lakosság biztonságát, szükség esetén a jogszabályoknak megfelelően távolítják el az állatot a lakott területek közeléből.

Háromszék
2026. május 05., kedd

Jóváhagyta a kormány a pedagógusi pótlék kifizetését

A kormány keddi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre.

Jóváhagyta a kormány a pedagógusi pótlék kifizetését
Jóváhagyta a kormány a pedagógusi pótlék kifizetését
2026. május 05., kedd

Jóváhagyta a kormány a pedagógusi pótlék kifizetését
2026. május 05., kedd

A PNL is válaszút elé kerül a kormánybuktatás után

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Cătălin Predoiu a Bolojan-kormány keddi megbuktatása után kijelentette: a párt most döntés előtt áll.

A PNL is válaszút elé kerül a kormánybuktatás után
A PNL is válaszút elé kerül a kormánybuktatás után
2026. május 05., kedd

A PNL is válaszút elé kerül a kormánybuktatás után
2026. május 05., kedd

Furcsa együttállás a benzinkutakon

Egyes üzemanyag-forgalmazók kedden újra emelték a benzin árát, így az öt nagy töltőállomás-hálózat közül négyben már délelőtt azonosak voltak az árak, délután pedig mind az ötnél. Érdekes...

Furcsa együttállás a benzinkutakon
Furcsa együttállás a benzinkutakon
2026. május 05., kedd

Furcsa együttállás a benzinkutakon
2026. május 05., kedd

A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban

A kormány keddi ülésén jóváhagyta a közoktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák) finanszírozásának kiszámításához használt fejpénz 6,5 százalékos emelését az idei évre.

A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban
A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban
2026. május 05., kedd

A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban
2026. május 05., kedd

Láttuk jönni, amit eddig még nem láttunk a hivatalos árfolyamon

Újabb történelmi mélypontra került kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2180 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 1,82 banis (0,35 százalékos) emelkedést jelent a hétfői 5,1998 lejhez képest.

Láttuk jönni, amit eddig még nem láttunk a hivatalos árfolyamon
Láttuk jönni, amit eddig még nem láttunk a hivatalos árfolyamon
2026. május 05., kedd

Láttuk jönni, amit eddig még nem láttunk a hivatalos árfolyamon
2026. május 05., kedd

Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben

A képviselőház és a szenátus együttes keddi ülésén szavaztak a törvényhozók a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első bizalmatlansági indítványáról.

Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben
Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben
2026. május 05., kedd

Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben
2026. május 05., kedd

Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak

A kormány elleni bizalmatlansági indítvány „hazug, cinikus és mesterkélt" – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök az indítvány keddi parlamenti vitáján.

Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak
Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak
2026. május 05., kedd

Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak
2026. május 05., kedd

Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről

A kormány hétfőn este elfogadta az állattenyésztési ágazat állami támogatási programjának 2026-os keretösszegét jóváhagyó határozatot; ez legfeljebb 137,201 millió lej kötelezettségvállalási előirányzat lehet – közölte a mezőgazdasági minisztérium.

Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről
Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről
2026. május 05., kedd

Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről
2026. május 05., kedd

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról

Kedden délelőtt 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványáról.

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról
Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról
2026. május 05., kedd

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról
2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján

Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline. A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
