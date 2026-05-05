Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben

A képviselőház és a szenátus együttes keddi ülésén szavaztak a törvényhozók a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első bizalmatlansági indítványáról.

Székelyhon 2026. május 05., 14:142026. május 05., 14:14 2026. május 05., 15:082026. május 05., 15:08

A szavazás eredménye szerint a képviselők és szenátorok többsége a Bolojan-kormány menesztése mellett döntött: a hivatalos eredmény szerint 281-en a bizalmatlansági indítvány mellett szavaztak,

négyen pedig ellene,

három voksot érvénytelenítettek. S noha a múlt szerdán felolvasott bizalmatlansági indítványt 254 törvényhozó támogatta aláírásával,

a mai szavazás végkimenetele az utolsó percig kérdéses volt.

Dominic Fritz, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke szerint több olyan parlamenti politikus is volt, aki aláírta ugyan az indítványt, de közben felismerte, hogy a PSD és az AUR csapdát állított a romániaiaknak. Hirdetés „A romániai polgárok már most magasabb törlesztőrészleteket fizetnek a hitelek után. A lej az elmúlt napokban hirtelen és jelentősen leértékelődött. Éppen ezért úgy gondolom, nagyon is lehetséges, hogy meglepetés születik” – jelentette ki hétfőn Fritz.

Ilie Bolojan a parlament előtt Fotó: Alex Micsik/Agerpres

A meglepetés ezúttal elmaradt, így megbukott a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ alkotta Bolojan-kormány, amely

ügyvivőként folytatja tevékenységét mindaddig, amíg az államfővel folytatott egyeztetések után új kormány tud alakulni.

Mint ismert, ebből a kormányból lépett ki két hete a Szociáldemokrata Párt (PSD), miniszterei pedig benyújtották a lemondásukat, hivatalosan is érvényt szerezve annak a pártbéli döntésének, miszerint megvonják a politikai támogatást a deficitcsökkentő intézkedések miatt népszerűtlenné vált Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Titkos, golyós szavazással döntöttek Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn jelezte, az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai jelen lesznek az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fognak szavazni. „Nem az ő feladatuk összegyűjteni a kormány megbuktatásához szükséges minősített többséget. Az RMDSZ kormányzati szerepvállalás esetén soha nem támogat bizalmatlansági indítványt, és ez most sem lesz másként” – jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ nem támogatja a bizalmatlansági indítványt, mert felelőtlenségnek tartja a kormány megbuktatását egy világos alternatíva felkínálása nélkül – jelentette ki kedden a parlamentben Turos Loránd szenátusi frakcióvezető. Az indítvány vitáján felszólaló politikus kifejtette, hogy ezekben az emberpróbáló időkben a parlament tagjainak nem a bizonytalanságot kellene fokozniuk, hanem stabilitást és reményt kellene nyújtaniuk a polgároknak, akik ehelyett ma

politikai káoszt, instabilitást és bizonytalanságot látnak

– idézi Turos Lorándot az Agerpres hírügynökség. A frakcióvezető ismét leszögezte, hogy az RMDSZ nem szavazza meg a bizalmatlansági indítványt. „Nem azért, mintha nem lennének komoly problémák (...), hanem azért, mert a jelenlegi helyzetben a politikai felelősség azt jelenti, hogy nem fokozzuk a bizonytalanságot egy amúgy is bonyolult helyzetben” – jelentette ki. Fele plusz egy A parlament két házának együttes ülését – amelyen megvitatták és szavazásra bocsájtották a kormány elleni bizalmatlansági indítványt – Mircea Abrudean szenátusi elnök vezette, aki a kezdéskor közölte, hogy a 464 parlamenti képviselő és szenátor közül 402-en voltak jelen. A vitán a képviselők és szenátorok online is részt vehetnek, de a szavazáshoz kötelező a fizikai jelenlét, így a voksolásra már 431-en gyűltek össze.

Fotó: Alex Micsik/Agerpres