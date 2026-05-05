Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

A képviselőház és a szenátus együttes keddi ülésén szavaztak a törvényhozók a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első bizalmatlansági indítványáról.

Székelyhon

2026. május 05., 14:142026. május 05., 14:14

2026. május 05., 15:082026. május 05., 15:08

A szavazás eredménye szerint a képviselők és szenátorok többsége a Bolojan-kormány menesztése mellett döntött: a hivatalos eredmény szerint

  • 281-en a bizalmatlansági indítvány mellett szavaztak,

  • négyen pedig ellene,

  • három voksot érvénytelenítettek.

S noha a múlt szerdán felolvasott bizalmatlansági indítványt 254 törvényhozó támogatta aláírásával,

a mai szavazás végkimenetele az utolsó percig kérdéses volt.

Dominic Fritz, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke szerint több olyan parlamenti politikus is volt, aki aláírta ugyan az indítványt, de közben felismerte, hogy a PSD és az AUR csapdát állított a romániaiaknak.

„A romániai polgárok már most magasabb törlesztőrészleteket fizetnek a hitelek után. A lej az elmúlt napokban hirtelen és jelentősen leértékelődött. Éppen ezért úgy gondolom, nagyon is lehetséges, hogy meglepetés születik” – jelentette ki hétfőn Fritz.

Ilie Bolojan a parlament előtt

A meglepetés ezúttal elmaradt, így megbukott a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ alkotta Bolojan-kormány, amely

ügyvivőként folytatja tevékenységét mindaddig, amíg az államfővel folytatott egyeztetések után új kormány tud alakulni.

Mint ismert, ebből a kormányból lépett ki két hete a Szociáldemokrata Párt (PSD), miniszterei pedig benyújtották a lemondásukat, hivatalosan is érvényt szerezve annak a pártbéli döntésének, miszerint megvonják a politikai támogatást a deficitcsökkentő intézkedések miatt népszerűtlenné vált Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Titkos, golyós szavazással döntöttek

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn jelezte, az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai jelen lesznek az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fognak szavazni. „Nem az ő feladatuk összegyűjteni a kormány megbuktatásához szükséges minősített többséget. Az RMDSZ kormányzati szerepvállalás esetén soha nem támogat bizalmatlansági indítványt, és ez most sem lesz másként” – jelentette ki Kelemen Hunor.

Az RMDSZ nem támogatja a bizalmatlansági indítványt, mert felelőtlenségnek tartja a kormány megbuktatását egy világos alternatíva felkínálása nélkül – jelentette ki kedden a parlamentben Turos Loránd szenátusi frakcióvezető. Az indítvány vitáján felszólaló politikus kifejtette, hogy ezekben az emberpróbáló időkben a parlament tagjainak nem a bizonytalanságot kellene fokozniuk, hanem stabilitást és reményt kellene nyújtaniuk a polgároknak, akik ehelyett ma

Idézet
politikai káoszt, instabilitást és bizonytalanságot látnak

– idézi Turos Lorándot az Agerpres hírügynökség.

A frakcióvezető ismét leszögezte, hogy az RMDSZ nem szavazza meg a bizalmatlansági indítványt. „Nem azért, mintha nem lennének komoly problémák (...), hanem azért, mert a jelenlegi helyzetben a politikai felelősség azt jelenti, hogy nem fokozzuk a bizonytalanságot egy amúgy is bonyolult helyzetben” – jelentette ki.

Fele plusz egy

A parlament két házának együttes ülését – amelyen megvitatták és szavazásra bocsájtották a kormány elleni bizalmatlansági indítványt – Mircea Abrudean szenátusi elnök vezette, aki a kezdéskor közölte, hogy a 464 parlamenti képviselő és szenátor közül 402-en voltak jelen. A vitán a képviselők és szenátorok online is részt vehetnek, de a szavazáshoz kötelező a fizikai jelenlét, így a voksolásra már 431-en gyűltek össze.

Az indítványról titkos, golyós szavazással döntöttek, elfogadásához a parlamenti képviselők és szenátorok összlétszámának fele plusz egy, vagyis legalább 233 támogató szavazat volt szükséges.

Végül 288-an szavaztak, 281-en mellette, négyen ellene, három voksot pedig érvénytelenítettek. A bizalmatlansági indítványt tehát elfogadták, az Ilie Bolojan vezette kormány elbukott.

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról

Kedden délelőtt 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványáról.

2026. május 05., kedd

Láttuk jönni, amit eddig még nem láttunk: 5,2 lej fölött az euró

Újabb történelmi mélypontra került kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2180 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 1,82 banis (0,35 százalékos) emelkedést jelent a hétfői 5,1998 lejhez képest.

2026. május 05., kedd

Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak

A kormány elleni bizalmatlansági indítvány „hazug, cinikus és mesterkélt” – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök az indítvány keddi parlamenti vitáján.

2026. május 05., kedd

Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről

A kormány hétfőn este elfogadta az állattenyésztési ágazat állami támogatási programjának 2026-os keretösszegét jóváhagyó határozatot; ez legfeljebb 137,201 millió lej kötelezettségvállalási előirányzat lehet – közölte a mezőgazdasági minisztérium.

2026. május 05., kedd

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról

Kedden délelőtt 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványáról.

2026. május 04., hétfő

Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?

Romániában törvény kötelezi a szülőket gyermekük rendszeres iskoláztatására, ám a szabályok betartatása a gyakorlatban nehézkes. Motívációként szociális juttatásokat helyez kilátásba az a törvénytervezet, amely a gyermekpénzt iskolai jelenléthez köti.

2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján

Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline. A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.

2026. május 04., hétfő

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház

Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.

2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.

2026. május 04., hétfő

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.

2026. május 04., hétfő

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

