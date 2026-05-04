„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit

Több mint kétszáz fiatal diáknapozott idén Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.

Farkas Orsolya

2026. május 04., 19:102026. május 04., 19:10

Diáknapokat sok városban szerveznek és nemcsak középiskolásoknak, hanem egyetemistáknak is. A program helyszínenként változik, de van egy közös jellemzőjük:

a résztvevők színes, hangos és főleg vidám, humorral fűszerezett felvonulás keretében mutatkoznak be, a csapatukat jelképező egyenpólókban, zászlókat lengetve.

Kézdivásárhelyen május első hétvégéjén szervezték meg a különböző vetélkedőkkel, sportszámokkal és bulikkal tarkított eseményt, de nem minden városlakó örült együtt a fiatalokkal.

Hogyan lett a diákrendezvényből Facebook-botrány

A diáknapok kezdetét jelképező felvonulásról a fiatalokat biztató alpolgármester, Szilveszter Szabolcs tett közzé egy rövid videót. A pozitív reakciók mellé hamarosan negatívak is társultak, láthatóan felnőttek részéről. A hozzászólásokból kiderül, hogy

sokan félreértették a parádé lényegét.

Voltak, akik politikai pártokhoz kötötték a megmozdulást, másokat a jókedvű társaság érdemjegyei aggasztottak, és mint írták, szerintük szórakozás helyett tanulni kellene, hiszen a mai fiatalok „buták, mint a föld”.

Leginkább mégis azt fájlalta az idősebb korosztály, hogy

az egyik csapat egyenpólójára rózsaszín női fürdőruha volt nyomtatva, és ezt fiúk is viselték.

Ezen felháborodva a Facebook-felhasználók a diáknapokat a Pride-hoz, LMBTQ-mozgalomhoz – azaz a szexuális kisebbségek jogaiért kiálló közösségekhez – hasonlították, és

megjegyzéseket tettek a többségében kiskorú fiatalok nemi identitására, szexuális orientációjára.

Gyűlöletkeltő üzenetek, Facebook-bejegyzések árnyékolták be az idei kézdivásárhelyi Totál Ké(s)zdiáknapokat

Akadt olyan is, akit annyira kihozott a sodrából a felvonulás, hogy külön bejegyzést szentelt neki, ám ezt azóta törölte a szerző. Itt volt olvasható az a hozzászólás is, amelyben egy helyi diák öltözködési stílusát és viselkedését kritizálta egy felhasználó, hozzátéve azt is, hogy

szerinte „akasztófán lenne a helye, nem pedig a fiatalok társaságában”.

Ezt a diákok és szülők már nem egyszerű sértésként, hanem fenyegetésként értelmezték.

Az új trend: #nebántsdafiatalokat

A személyeskedő üzeneteket olvasva Vargyasi Bálint, a diáknapok főszervezője úgy érzi, hogy

a diákok felé irányuló gyűlölethullám rendkívül aggasztó és elítélendő.

Amint a Székelyhonnak is elmondta, a cél változatlan: szeretnének közösséget építeni, teret adni a fiataloknak az együttműködésre, lehetőséget kínálni a kibontakozásra. Nem szeretné, ha a rendezvényükre egyfajta tiltakozásként tekintetének, és összemosnák a politikával.

A kritikának mindig van helye, de a gyűlöletnek és fenyegetésnek nincs. Ezeket a megnyilvánulásokat egyértelműen elítéljük, és fontosnak tartjuk, hogy közösségként is kiálljunk az ilyen jelenségek ellen”

– nyomatékosította a végzős főszervező, aki harmadjára vállalta idén ezt a feladatot.

Vargyasi Bálint: nem megosztani akarunk, hanem összehozni

A történtek után volt diákok, édesapák és édesanyák, pedagógusok, sőt iskolaigazgatók is kiálltak az ifjúság mellett, a Facebookon igazi trenddé vált a #nebántsdafiatalokat #KézdiHangja címkék használata.

Sok felnőtt nem értette, hogyan kerekedhetett ekkora felháborodás egy diákrendezvényből, hiszen

amit viseltek, csupán jelmez volt, éppúgy, mint farsangkor, és ezt humorosnak, nem megbotránkoztatónak szánták.

Amint egy gyermeke mellett kiálló szülő is írta:

a fiatalok nem provokáltak, nem bántottak senkit, mégis elítélték őket.

Ki kell állni mellettük, és a nyitottság, elfogadás, erőszakmentesség mellett – tette hozzá.

A kézdivásárhelyi diáknapokat hét év kihagyás után, 2024-ben hívta újra életre egy lelkes, tettre kész csapat, mert úgy érezte, a céhes város diákéletére ráfér a felpezsdülés, sokan hiányolják a nagyobb városokban megszokottnak számító rendezvényt. A számításaik beváltak, hiszen évről évre egyre több középiskolás kap kedvet a részvételhez:

míg 2024-ben hetvenen, addig idén több mint kétszázan tették próbára magukat a vetélkedőkön.

Kilenc hónapon át készültek rá, csaknem ötven fiatal vett részt a szervezésben. Noha az idei kiadást kissé beárnyékolták a negatív vélemények, a diákszövetség kitart a helyi ifjúság érdekei mellett, és szándékaik szerint továbbra is megszervezik a diáknapokat.

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!

A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.

Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni

Hétfőn is emelkedett az üzemanyagok ára, az újabb drágulással pedig minden üzemanyagtöltő-állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét.

136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő

Házkutatást tartottak hétfőn Maros megyében egy 2021 és 2026 között történt többszörös sikkasztás ügyében, amely során 136 ezer lejjel károsítottak meg egy állami intézményt – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Ott lesznek az RMDSZ képviselői a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem szavaznak

Az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai jelen lesznek az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fognak szavazni – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor.

Kéthetes előrejelzés: így könnyű

Felmelegszik az idő az egész országban, a nappali értékek egyes régiókban akár a 28 Celsius-fokot is elérhetik, míg az éjszakai minimumok több helyen is csak 12–13 fokig esnek vissza.

Ittas sofőröket és bejegyzetlen járművel közlekedőt is lefüleltek a rendőrök a hétvégén

Két ittas sofőrt és egy bejegyzetlen gépjárművel közlekedőt is lefüleltek a rendőrök Gyergyó- és Udvarhelyszéken a hosszú hétvége folyamán.

