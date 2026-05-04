„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit

Több mint kétszáz fiatal diáknapozott idén Kézdivásárhelyen
Fotó: Kézdiszéki Középiskolások Szövetsége/Facebook
A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.
Diáknapokat sok városban szerveznek és nemcsak középiskolásoknak, hanem egyetemistáknak is. A program helyszínenként változik, de van egy közös jellemzőjük:
Kézdivásárhelyen május első hétvégéjén szervezték meg a különböző vetélkedőkkel, sportszámokkal és bulikkal tarkított eseményt, de nem minden városlakó örült együtt a fiatalokkal.
A diáknapok kezdetét jelképező felvonulásról a fiatalokat biztató alpolgármester, Szilveszter Szabolcs tett közzé egy rövid videót. A pozitív reakciók mellé hamarosan negatívak is társultak, láthatóan felnőttek részéről. A hozzászólásokból kiderül, hogy
Voltak, akik politikai pártokhoz kötötték a megmozdulást, másokat a jókedvű társaság érdemjegyei aggasztottak, és mint írták, szerintük szórakozás helyett tanulni kellene, hiszen a mai fiatalok „buták, mint a föld”.
Leginkább mégis azt fájlalta az idősebb korosztály, hogy
Ezen felháborodva a Facebook-felhasználók a diáknapokat a Pride-hoz, LMBTQ-mozgalomhoz – azaz a szexuális kisebbségek jogaiért kiálló közösségekhez – hasonlították, és
Gyűlöletkeltő üzenetek, Facebook-bejegyzések árnyékolták be az idei kézdivásárhelyi Totál Ké(s)zdiáknapokat
Fotó: Kézdiszéki Középiskolások Szövetsége képernyőfelvétele
Akadt olyan is, akit annyira kihozott a sodrából a felvonulás, hogy külön bejegyzést szentelt neki, ám ezt azóta törölte a szerző. Itt volt olvasható az a hozzászólás is, amelyben egy helyi diák öltözködési stílusát és viselkedését kritizálta egy felhasználó, hozzátéve azt is, hogy
Ezt a diákok és szülők már nem egyszerű sértésként, hanem fenyegetésként értelmezték.
A személyeskedő üzeneteket olvasva Vargyasi Bálint, a diáknapok főszervezője úgy érzi, hogy
Amint a Székelyhonnak is elmondta, a cél változatlan: szeretnének közösséget építeni, teret adni a fiataloknak az együttműködésre, lehetőséget kínálni a kibontakozásra. Nem szeretné, ha a rendezvényükre egyfajta tiltakozásként tekintetének, és összemosnák a politikával.
– nyomatékosította a végzős főszervező, aki harmadjára vállalta idén ezt a feladatot.
Vargyasi Bálint: nem megosztani akarunk, hanem összehozni
Fotó: Kézdiszéki Középiskolások Szövetsége/Facebook
A történtek után volt diákok, édesapák és édesanyák, pedagógusok, sőt iskolaigazgatók is kiálltak az ifjúság mellett, a Facebookon igazi trenddé vált a #nebántsdafiatalokat #KézdiHangja címkék használata.
Sok felnőtt nem értette, hogyan kerekedhetett ekkora felháborodás egy diákrendezvényből, hiszen
Amint egy gyermeke mellett kiálló szülő is írta:
Ki kell állni mellettük, és a nyitottság, elfogadás, erőszakmentesség mellett – tette hozzá.
A kézdivásárhelyi diáknapokat hét év kihagyás után, 2024-ben hívta újra életre egy lelkes, tettre kész csapat, mert úgy érezte, a céhes város diákéletére ráfér a felpezsdülés, sokan hiányolják a nagyobb városokban megszokottnak számító rendezvényt. A számításaik beváltak, hiszen évről évre egyre több középiskolás kap kedvet a részvételhez:
Kilenc hónapon át készültek rá, csaknem ötven fiatal vett részt a szervezésben. Noha az idei kiadást kissé beárnyékolták a negatív vélemények, a diákszövetség kitart a helyi ifjúság érdekei mellett, és szándékaik szerint továbbra is megszervezik a diáknapokat.
Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.
Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.
A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.
Hétfőn is emelkedett az üzemanyagok ára, az újabb drágulással pedig minden üzemanyagtöltő-állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét.
Házkutatást tartottak hétfőn Maros megyében egy 2021 és 2026 között történt többszörös sikkasztás ügyében, amely során 136 ezer lejjel károsítottak meg egy állami intézményt – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai jelen lesznek az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fognak szavazni – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor.
Felmelegszik az idő az egész országban, a nappali értékek egyes régiókban akár a 28 Celsius-fokot is elérhetik, míg az éjszakai minimumok több helyen is csak 12–13 fokig esnek vissza.
Két ittas sofőrt és egy bejegyzetlen gépjárművel közlekedőt is lefüleltek a rendőrök Gyergyó- és Udvarhelyszéken a hosszú hétvége folyamán.
1 hozzászólás