Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.
Helyhiánnyal küzd a Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház, az elmúlt években bevezetett és bevezetésre váró új szakágak és szolgáltatások miatt ugyanis az intézmény kinőtte kapacitását. Elsődleges cél
Amint Fülöp Enikő kórházmenedzser elmondta, a megoldást az jelentheti, hogy
Ezzel értékes felületek szabadulnának fel, ahol két új rendelőt alakíthatnának ki. A beruházás becsült értéke mintegy 77–80 ezer euró, ami a tervezést, kivitelezést és a szükséges berendezéseket foglalja magába.
A projekt megvalósításához azonban jelenleg nincsenek meg a szükséges anyagiak.
– közölte a kórházmenedzser. Ezért egy atipikus finanszírozási megoldásban gondolkodnak:
Vagyis az adóalapból ilyen célokra elkülöníthető pénzekből számítanak támogatásokra, de nem csak pénzzel, hanem építőanyagok és szolgáltatások felajánlásával is segíteni lehet a fejlesztést. Egy gyergyószentmiklósi tervezőiroda már jelezte együttműködési szándékát.
Nem ez az első hasonló kezdeményezésük: eredményes adománygyűjtésnek köszönhetően korszerűsítik és teszik még inkább gyermekbaráttá a gyermekosztály világítását. A régi lámpákat energiatakarékos LED-rendszerre cserélik, a kórtermekbe mesefigurákkal díszített világítótestek kerülnek.
A fejlesztés nemcsak esztétikai változást hoz, hanem hozzájárul a kis betegek szorongásának csökkentéséhez és a gyógyulási folyamat javításához is. A projekt megvalósításához az anyagi fedezet biztosítását a Harmopan sütőipari cég vállalta fel.
