Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.

Helyhiánnyal küzd a Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház, az elmúlt években bevezetett és bevezetésre váró új szakágak és szolgáltatások miatt ugyanis az intézmény kinőtte kapacitását. Elsődleges cél

helyet biztosítani többek között pszichológiai és gasztroenterológiai rendelőknek, azonban a bővítés legnagyobb akadálya a rendelkezésre álló tér hiánya.

Ezzel értékes felületek szabadulnának fel, ahol két új rendelőt alakíthatnának ki. A beruházás becsült értéke mintegy 77–80 ezer euró, ami a tervezést, kivitelezést és a szükséges berendezéseket foglalja magába.

A projekt megvalósításához azonban jelenleg nincsenek meg a szükséges anyagiak.

Az elmúlt években több tízmilliós fejlesztések történtek, illetve vannak folyamatban, de ezeket főként eszközbeszerzésre fordíthatják, átalakításokra nem

Vagyis az adóalapból ilyen célokra elkülöníthető pénzekből számítanak támogatásokra, de nem csak pénzzel, hanem építőanyagok és szolgáltatások felajánlásával is segíteni lehet a fejlesztést. Egy gyergyószentmiklósi tervezőiroda már jelezte együttműködési szándékát.

Nem ez az első hasonló kezdeményezésük: eredményes adománygyűjtésnek köszönhetően korszerűsítik és teszik még inkább gyermekbaráttá a gyermekosztály világítását. A régi lámpákat energiatakarékos LED-rendszerre cserélik, a kórtermekbe mesefigurákkal díszített világítótestek kerülnek.

A fejlesztés nemcsak esztétikai változást hoz, hanem hozzájárul a kis betegek szorongásának csökkentéséhez és a gyógyulási folyamat javításához is. A projekt megvalósításához az anyagi fedezet biztosítását a Harmopan sütőipari cég vállalta fel.