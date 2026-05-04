Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.

Gergely Imre

2026. május 04., 20:212026. május 04., 20:21

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Helyhiánnyal küzd a Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház, az elmúlt években bevezetett és bevezetésre váró új szakágak és szolgáltatások miatt ugyanis az intézmény kinőtte kapacitását. Elsődleges cél

helyet biztosítani többek között pszichológiai és gasztroenterológiai rendelőknek, azonban a bővítés legnagyobb akadálya a rendelkezésre álló tér hiánya.

Amint Fülöp Enikő kórházmenedzser elmondta, a megoldást az jelentheti, hogy

a földszinten jelenleg működő öltözőket az alagsorba költöztetik, új, korszerű körülményeket biztosító helyiségeket kialakítva.

Ezzel értékes felületek szabadulnának fel, ahol két új rendelőt alakíthatnának ki. A beruházás becsült értéke mintegy 77–80 ezer euró, ami a tervezést, kivitelezést és a szükséges berendezéseket foglalja magába.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A projekt megvalósításához azonban jelenleg nincsenek meg a szükséges anyagiak.

Az elmúlt években több tízmilliós fejlesztések történtek, illetve vannak folyamatban, de ezeket főként eszközbeszerzésre fordíthatják, átalakításokra nem

– közölte a kórházmenedzser. Ezért egy atipikus finanszírozási megoldásban gondolkodnak:

adománygyűjtő kampányt indítottak, amely a cégek profitadójának 20 százalékos felajánlására épül.

Vagyis az adóalapból ilyen célokra elkülöníthető pénzekből számítanak támogatásokra, de nem csak pénzzel, hanem építőanyagok és szolgáltatások felajánlásával is segíteni lehet a fejlesztést. Egy gyergyószentmiklósi tervezőiroda már jelezte együttműködési szándékát.

Hirdetés

Nem ez az első hasonló kezdeményezésük: eredményes adománygyűjtésnek köszönhetően korszerűsítik és teszik még inkább gyermekbaráttá a gyermekosztály világítását. A régi lámpákat energiatakarékos LED-rendszerre cserélik, a kórtermekbe mesefigurákkal díszített világítótestek kerülnek.

A fejlesztés nemcsak esztétikai változást hoz, hanem hozzájárul a kis betegek szorongásának csökkentéséhez és a gyógyulási folyamat javításához is. A projekt megvalósításához az anyagi fedezet biztosítását a Harmopan sütőipari cég vállalta fel.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Kórház
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is
Győzelemmel indítottak a csíkszentsimoniak, gólrekordot jegyeztek Balánbányán
Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Hatalmas bírói hiba után dőlt el a Craiova és a Dinamo párharca (videóval)
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Székelyhon

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is
Székelyhon

Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is
Győzelemmel indítottak a csíkszentsimoniak, gólrekordot jegyeztek Balánbányán
Székely Sport

Győzelemmel indítottak a csíkszentsimoniak, gólrekordot jegyeztek Balánbányán
Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Krónika

Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Hatalmas bírói hiba után dőlt el a Craiova és a Dinamo párharca (videóval)
Székely Sport

Hatalmas bírói hiba után dőlt el a Craiova és a Dinamo párharca (videóval)
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Nőileg

Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 04., hétfő

Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?

Romániában törvény kötelezi a szülőket gyermekük rendszeres iskoláztatására, ám a szabályok betartatása a gyakorlatban nehézkes. Motívációként szociális juttatásokat helyez kilátásba az a törvénytervezet, amely a gyermekpénzt iskolai jelenléthez köti.

Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?
Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?
2026. május 04., hétfő

Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján

Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline. A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán
A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán
2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán
2026. május 04., hétfő

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson
A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson
2026. május 04., hétfő

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen
Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen
2026. május 04., hétfő

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen
2026. május 04., hétfő

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit

A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
2026. május 04., hétfő

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
2026. május 04., hétfő

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!

A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!
Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!
2026. május 04., hétfő

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt
Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt
2026. május 04., hétfő

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt
2026. május 04., hétfő

Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni

Hétfőn is emelkedett az üzemanyagok ára, az újabb drágulással pedig minden üzemanyagtöltő-állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét.

Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni
Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni
2026. május 04., hétfő

Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni
2026. május 04., hétfő

136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő

Házkutatást tartottak hétfőn Maros megyében egy 2021 és 2026 között történt többszörös sikkasztás ügyében, amely során 136 ezer lejjel károsítottak meg egy állami intézményt – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő
136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő
2026. május 04., hétfő

136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!