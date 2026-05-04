A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Fotó: Presidency.ro
Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.
„Az állam továbbra is működni fog, ugyanakkor a legfontosabb célokról, a SAFE-programról és a helyreállítási tervről, politikai egyetértés van” – nyilatkozta az államfő Jerevánban, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját lezáró sajtótájékoztatón.
Elmondta, hogy az állami vállalatok reformját folytatni kell, mert valamennyi romániai állampolgár tudja, hogy súlyos menedzselési problémák vannak ezeknél a cégeknél.
Kérdésre válaszolva Nicușor Dan közölte, hogy a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás után minden forgatókönyv lehetséges, és mindegyiknek leágazásai is vannak, amelyekről elemzések is készültek az elnöki hivatalban. Becslése szerint
mert az Európa-barát pártok továbbra is elkötelezettek a fontos célok és a nyugati orientáció mellett.
A politikai válsággal összefüggő pénzpiaci reakciókról az államfő úgy vélekedett, hogy ez természetes következménye a politikai bizonytalanságnak. „Mindenki maradjon nyugodt, mert hasonló helyzetek Romániában és más országokban is előfordultak már, és amikor a helyzet rendeződik, az árfolyam is visszatér korábbi szintjére” – jelentette ki. Hozzátette, hogy
– idézi az Agerpres.
Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha megbukik kedden a Bolojan-kormány, Nicușor Dan úgy fogalmazott: a megoldást jelentő kormánytöbbségnek mindenekelőtt tartósnak kell lennie, vagyis olyan feltételekre kell épülnie, amelyek a lehető leghosszabb ideig biztosítják a működőképes kormányzást.
Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline. A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.
Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.
Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.
A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.
A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.
Hétfőn is emelkedett az üzemanyagok ára, az újabb drágulással pedig minden üzemanyagtöltő-állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét.
Házkutatást tartottak hétfőn Maros megyében egy 2021 és 2026 között történt többszörös sikkasztás ügyében, amely során 136 ezer lejjel károsítottak meg egy állami intézményt – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai jelen lesznek az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fognak szavazni – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor.
szóljon hozzá!