Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét

Egy beteg halálát vizsgálja az ügyészség, aki áprilisban került a brassói kórház sürgősségi osztályára, ahol kezelést írtak fel neki, majd hazaengedték. Röviddel ezután otthon meghalt.

A brassói megyei kórház sürgősségi osztályára ment be még április 19-én az 58 éves páciens, bal oldali kar- és lábfájdalomra, illetve deréktáji fájdalomra panaszkodva. A News.ro ügyészségi forrásokra hivatkozva azt írta, hogy 33 percet töltött a sürgősségi osztályon, derékfájást diagnosztizáltak nála, három gyógyszert kapott, köztük gyulladáscsökkentőt és fájdalomcsillapítót, majd 16 órával később otthon meghalt. A család szerint szívproblémái voltak a férfinak.

A brassói ügyészség április végén bejelentette, hogy büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt.

„Az ügyben boncolást végeztek, de a szakértői jelentést még nem állították ki.