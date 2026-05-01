Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy beteg halálát vizsgálja az ügyészség, aki áprilisban került a brassói kórház sürgősségi osztályára, ahol kezelést írtak fel neki, majd hazaengedték. Röviddel ezután otthon meghalt.

Székelyhon

2026. május 01., 20:182026. május 01., 20:18

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A brassói megyei kórház sürgősségi osztályára ment be még április 19-én az 58 éves páciens, bal oldali kar- és lábfájdalomra, illetve deréktáji fájdalomra panaszkodva. A News.ro ügyészségi forrásokra hivatkozva azt írta, hogy 33 percet töltött a sürgősségi osztályon, derékfájást diagnosztizáltak nála, három gyógyszert kapott, köztük gyulladáscsökkentőt és fájdalomcsillapítót, majd 16 órával később otthon meghalt. A család szerint szívproblémái voltak a férfinak.

A brassói ügyészség április végén bejelentette, hogy büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt.

„Az ügyben boncolást végeztek, de a szakértői jelentést még nem állították ki.

Idézet
A páciens otthon lett rosszul, és amikor a mentőegység kiérkezett, már csak a halál beálltát tudták megállapítani”

– közölték csütörtökön az ügyészség képviselői.

Egészségügy Brassó Tragédia
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson
Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
Legyőzte a nagyváradiakat a Voluntari, letaszította a feljutó helyről a Sepsit
Megkezdődött egy székelyföldi középkori templom teljes körű felújítása
Az FK Csíkszereda–FCSB meccsel fejezhetjük be a majálisozást
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson
Székelyhon

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson
Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
Székelyhon

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
Legyőzte a nagyváradiakat a Voluntari, letaszította a feljutó helyről a Sepsit
Székely Sport

Legyőzte a nagyváradiakat a Voluntari, letaszította a feljutó helyről a Sepsit
Megkezdődött egy székelyföldi középkori templom teljes körű felújítása
Krónika

Megkezdődött egy székelyföldi középkori templom teljes körű felújítása
Az FK Csíkszereda–FCSB meccsel fejezhetjük be a majálisozást
Székely Sport

Az FK Csíkszereda–FCSB meccsel fejezhetjük be a majálisozást
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 01., péntek

Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval

Kaotikusan közlekedett az A2-es autópályán, Konstanca felé egy autóvezető május 1-jén, és a rendőrök jelzésére sem volt hajlandó megállni. Üldözőbe vették, helikopterrel is követték, végül pedig feltartóztatták.

2026. május 01., péntek

Hirdetés
2026. május 01., péntek

Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye

Jogerőssé vált az április 12-ei országgyűlési választás eredménye, miután a Kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval

Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter egyeztetésre hívta a lengyel PESA vasútijármű-gyártó vállalat képviselőit és hazai vasúti ágazat illetékeseit, miután kiderült, hogy 21 vadonatúj, korszerű vonatszerelvény vesztegel hónapok óta kihasználatlanul.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait

Közvitára bocsátották az 1990 januárja és 1992 december közötti diplomáciai dokumentumok titkosítását feloldó kormányhatározat-tervezetet – jelentette be a külügyminisztérium.

2026. május 01., péntek

Hirdetés
2026. május 01., péntek

Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára

Újabb áremelésekkel indult a május, több töltőállomáson már 9 lej fölé emelkedett a benzin ára, miközben a gázolaj továbbra is 9,5–9,7 lej között mozog Romániában.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön

Mínusz fokokat mértek május elseje hajnalán több székelyföldi településen, Csíkszeredában és Gyergyó térségében ismét erős lehűlés volt.

2026. május 01., péntek

Hirdetés
2026. május 01., péntek

Májusban írják az országos felmérőket alsóbb osztályokban

A 2., 4. és 6. osztályosok országos felmérőit május 12. és 28. között szervezik meg az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint.

2026. május 01., péntek

2026. április 30., csütörtök

Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé

Megnövekedett autós forgalomra hívják fel a figyelmet a rendőrök az 1-es országúton, különösen a hegyvidéki területek felé.

2026. április 30., csütörtök

2026. április 30., csütörtök

A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter

Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére, Melléthei-Barna Mártont, a Tisza Párt jogi vezetőjét pedig az Igazságügyi Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.

2026. április 30., csütörtök

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!