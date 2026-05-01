Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval

Fotó: Konstanca megyei rendőrség
Kaotikusan közlekedett az A2-es autópályán, Konstanca felé egy autóvezető május 1-jén, és a rendőrök jelzésére sem volt hajlandó megállni. Üldözőbe vették, helikopterrel is követték, végül pedig feltartóztatták.
2026. május 01., 18:47
2026. május 01., 18:502026. május 01., 18:50
A hatóságokat értesítették a 112-n pénteken délelőtt, hogy egy jármű kaotikusan közlekedik Konstanca felé az A2-es autópályán. A közlekedési egységek megpróbálták leinteni a járművet, azonban a sofőr figyelmen kívül hagyta a hatósági jelzéseket, és nagy sebességgel folytatta útját.
Üldözőbe vették, az akcióba pedig bekapcsolódott a belügyminisztérium légi főfelügyelőségének (IGAv) helikoptere is, amely éppen megfigyelési küldetésen volt a térségben.
„A hatóságok közötti együttműködés kiemelt jelentőségű volt,
lehetővé téve a biztonságos feltartóztatást anélkül, hogy a többi közlekedőt veszélybe sodorták volna” – közölte a Konstanca megyei rendőrség.
Az autót végül sikerült megállítani, a sofőr – egy 19 éves, bukaresti fiatal – egyedül ült a járműben és Vama Veche felé tartott. Az alkoholszondás vizsgálat 0,53 mg/l légalkoholszintet mutatott ki a leheletében, ezért kórházba vitték mintavételre. Büntetőeljárást indítottak az ügyben.
