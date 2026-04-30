Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt

Földimogyorót vont vissza a forgalomból a Metro Cash & Carry áruházlánc, mivel a termékeknél az aflatoxin szintje meghaladta a megengedett határértéket. A vásárlóknak azt tanácsolják, hogy ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza.
Az országos állategészségügyi és élelmiszer-biztonság igazgatóság honlapján tették közzé a visszahívással kapcsolatos tudnivalókat éppen a május 1-jei hosszú hétvége előtt. A felhívás szerint több mogyorónál is meghaladta a megengedett határértéket az aflatoxin szintje, ezért visszahívják
a 2 kg-os Fine Life hántolt, pörkölt földimogyorót (vonalkód: 5948792056308, lejárati dátum: 2026. 11. 13.);
a 150 grammos Fine Life hántolt, pörkölt földimogyorót (vonalkód: 5941232410159, lejárati dátum: 2026. 11. 14.);
az 1 kg-os Metro Chef hántolt, pörkölt földimogyorót (vonalkód: 5948792042493, lejárati dátum: 2026. 11. 14.);
a 400 grammos ARO hántolt, pörkölt földimogyorót (vonalkód: 5948792032227, lejárati dátum: 2026. 11. 14.).
Amennyiben a fent említett termékeket megvásárolták, arra kérik,
Ami pedig a szennyeződést illeti, a Wikipédia szerint az aflatoxinok a természetben előforduló, emberekre is veszélyes rákkeltő mikotoxinok (gombamérgek), amelyeket penészgombák termelnek.
Az Aspergillus flavus egy gyakran előforduló penészgomba, amely magas páratartalom és magas hőmérséklet mellett terjed leginkább, és főként a mogyorót, illetve bizonyos gabonaféléket támadja meg. A gomba a talajon telepszik le, és ott rothadásnak indítja a gazdanövényt.
