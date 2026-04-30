Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt

Földimogyorót vont vissza a forgalomból a Metro Cash & Carry áruházlánc, mivel a termékeknél az aflatoxin szintje meghaladta a megengedett határértéket. A vásárlóknak azt tanácsolják, hogy ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza.

Az országos állategészségügyi és élelmiszer-biztonság igazgatóság honlapján tették közzé a visszahívással kapcsolatos tudnivalókat éppen a május 1-jei hosszú hétvége előtt. A felhívás szerint több mogyorónál is meghaladta a megengedett határértéket az aflatoxin szintje, ezért visszahívják

ne fogyasszák el, hanem 2026. május 30-ig juttassák vissza a Metro Cash & Carry üzleteibe, ahol visszatérítik az árát.

Ami pedig a szennyeződést illeti, a Wikipédia szerint az aflatoxinok a természetben előforduló, emberekre is veszélyes rákkeltő mikotoxinok (gombamérgek), amelyeket penészgombák termelnek.

Hirdetés

Az Aspergillus flavus egy gyakran előforduló penészgomba, amely magas páratartalom és magas hőmérséklet mellett terjed leginkább, és főként a mogyorót, illetve bizonyos gabonaféléket támadja meg. A gomba a talajon telepszik le, és ott rothadásnak indítja a gazdanövényt.