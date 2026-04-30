Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat

A különnyugdíjban részesülő közalkalmazottaknak 85 százalékkal csökken a különnyugdíjuk nem járulékalapú része, ha továbbra is dolgozni akarnak – jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

A tárcavezető a nem járulékalapú nyugdíj és az állami fizetés halmozását tiltó törvénytervezetet ismertette, amelyet csütörtöki rendkívüli ülésén hagyott jóvá a kormány – írja az Agerpres. Pîslaru elmondta, hogy a különnyugdíjban vagy katonai nyugdíjban részesülő közalkalmazottak választhatnak: tovább dolgoznak, de elveszítik nyugdíjuk nem járulékalapú részének 85 százalékát a munkaviszonyuk idejére,

vagy visszavonulnak, és megkapják a teljes összegű különnyugdíjat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jogszabályjavaslat kizárólag a közalkalmazottakra és a különnyugdíjasokra vonatkozik.

A magánszektorban továbbra is megengedett a nyugdíj és a fizetés halmozás bármelyik nyugdíjkategória esetében.

Pîslaru közölte, hogy egyes kategóriák – például a helyi választott tisztségviselők és a pedagógusok – esetében indokolt és korlátozott kivételeket is előír a tervezet. Arra a kérdésre, mekkora megtakarítást hozhat a jogszabály a költségvetésnek, a miniszter közölte: pontos számot nem tud mondani, de nagyságrendileg több százmillió lejről, sőt akár egymilliárd lejnél is nagyobb összegről lehet szó. Hirdetés Elmondta azt is, hogy a kormánynak nem áll szándékában a tervezet előírásait más közalkalmazotti kategóriákra is kiterjeszteni a különnyugdíjasokon kívül. Hozzátette, hogy jelenlegi formájában a tervezet alkotmányossági szempontból sem vet fel problémákat. „Ez nem alkotmányossági kérdés, hiszen

az érintettek a magánszektorban továbbra is teljes fizetés mellett tarthatják meg szolgálati vagy különnyugdíjukat; a szabályozás kizárólag arra vonatkozik, hogy milyen jövedelmeket lehet halmozni közalkalmazotti fizetéssel”