Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
A különnyugdíjban részesülő közalkalmazottaknak 85 százalékkal csökken a különnyugdíjuk nem járulékalapú része, ha továbbra is dolgozni akarnak – jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
2026. április 30., 16:372026. április 30., 16:37
2026. április 30., 16:402026. április 30., 16:40
A tárcavezető a nem járulékalapú nyugdíj és az állami fizetés halmozását tiltó törvénytervezetet ismertette, amelyet csütörtöki rendkívüli ülésén hagyott jóvá a kormány – írja az Agerpres.
Pîslaru elmondta, hogy a különnyugdíjban vagy katonai nyugdíjban részesülő közalkalmazottak választhatnak:
tovább dolgoznak, de elveszítik nyugdíjuk nem járulékalapú részének 85 százalékát a munkaviszonyuk idejére,
vagy visszavonulnak, és megkapják a teljes összegű különnyugdíjat.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a jogszabályjavaslat kizárólag a közalkalmazottakra és a különnyugdíjasokra vonatkozik.
Pîslaru közölte, hogy egyes kategóriák – például a helyi választott tisztségviselők és a pedagógusok – esetében indokolt és korlátozott kivételeket is előír a tervezet.
Arra a kérdésre, mekkora megtakarítást hozhat a jogszabály a költségvetésnek, a miniszter közölte: pontos számot nem tud mondani, de nagyságrendileg több százmillió lejről, sőt akár egymilliárd lejnél is nagyobb összegről lehet szó.
Elmondta azt is, hogy a kormánynak nem áll szándékában a tervezet előírásait más közalkalmazotti kategóriákra is kiterjeszteni a különnyugdíjasokon kívül. Hozzátette, hogy jelenlegi formájában a tervezet alkotmányossági szempontból sem vet fel problémákat. „Ez nem alkotmányossági kérdés, hiszen
– magyarázta Pîslaru.
A kormány csütörtöki rendkívüli ülésén jóváhagyta a nem járulékalapú nyugdíj és az állami fizetés halmozását tiltó törvénytervezetet – jelentette be az ülést követő sajtótájékoztatóján a miniszterelnök.
Ilie Bolojan elmondta, hogy a jogszabályjavaslat gyorsított eljárással történő megvitatását kérik a parlamenttől.
A kormányfő szerint a tervezet elfogadását méltányossági és kiadáscsökkentési szempontok indokolják, ugyanakkor így lehetővé válhat, hogy jövőre „észszerű keretek között” növeljék a közalkalmazotti béreket.
