Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen

Zöld utat adtak a tanácsosok az új Maros-hídnak

Marosvásárhely 43 millió lejt kap az Anghel Saligny programból egy új Maros-híd megépítésére – a csütörtöki tanácsülésen elfogadták a beruházáshoz szükséges határozatokat. A városnak valamivel több mint 24 millió lejes önrészt kell biztosítania.

Simon Virág 2026. április 30., 16:542026. április 30., 16:54

Az elmúlt években rohamosan nőtt Marosvásárhelyen az Egyesülés negyed lakossága, gomba módon nőttek ki a tömbházak a szabad telkeken. De nemcsak a város lakónegyede bővült, hanem a közelében levő peremtelepülések, Maroszentkirály, Mezőszabad és Marosszentanna lakossága is. Mindez azt eredményezte, hogy csúcsforgalomban, de különösen iskolaidőben,

reggelente nehezen lehet áthaladni a nagy Maros-hídon, félórás dugók is kialakulnak.

A Kárpátok sétányára több éve beharangozott új Maros-híd részben feloldaná ezt a közúti zsúfoltságot.

A meglévő híd már nem tudja zökkenőmentesen kiszolgálni a megnövekedett reggeli és délutáni forgalmat Fotó: Haáz Vince

Csütörtökön három napirendi pontban foglalkoztak a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híddal. A szavazások előtt elhangzott,

nagy szükség van a hídra, akkor is, ha az ott lakók, akiknek tömbháza mellé épül a létesítmény, nem értenek ezzel egyet.

A tanácsosok emlékeztettek, hogy a hídnak van már műszaki terve is, így gyorsan neki lehetne fogni.

A tömbház mellett halad majd el és szeli át a Marost az új híd Fotó: Haáz Vince

Átnevezték, pénzt rendeltek mellé Az ülésen a tanácsosok elfogadták, hogy az eredeti tervet átnevezik, hogy egységesen szerepeljen a pályázati iratokban, mivel eddig kétféle megnevezése volt. A másik napirendi pont a beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak frissítésére vonatkozott.

A város az Anghel Saligny programon keresztül a beruházásra 43 millió lejt kap.

Mivel a munkálat összköltségvetése 67 millió lej, a helyi alapból valamivel több mint 24 millió lejt kell kifizetni hídépítésre.

A garázsok helyén lehet felhajtani majd az új hídra Fotó: Haáz Vince