Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen

Zöld utat adtak a tanácsosok az új Maros-hídnak
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhely 43 millió lejt kap az Anghel Saligny programból egy új Maros-híd megépítésére – a csütörtöki tanácsülésen elfogadták a beruházáshoz szükséges határozatokat. A városnak valamivel több mint 24 millió lejes önrészt kell biztosítania.
Az elmúlt években rohamosan nőtt Marosvásárhelyen az Egyesülés negyed lakossága, gomba módon nőttek ki a tömbházak a szabad telkeken. De nemcsak a város lakónegyede bővült, hanem a közelében levő peremtelepülések, Maroszentkirály, Mezőszabad és Marosszentanna lakossága is. Mindez azt eredményezte, hogy csúcsforgalomban, de különösen iskolaidőben,
A Kárpátok sétányára több éve beharangozott új Maros-híd részben feloldaná ezt a közúti zsúfoltságot.
A meglévő híd már nem tudja zökkenőmentesen kiszolgálni a megnövekedett reggeli és délutáni forgalmat
Fotó: Haáz Vince
Csütörtökön három napirendi pontban foglalkoztak a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híddal. A szavazások előtt elhangzott,
A tanácsosok emlékeztettek, hogy a hídnak van már műszaki terve is, így gyorsan neki lehetne fogni.
A tömbház mellett halad majd el és szeli át a Marost az új híd
Fotó: Haáz Vince
Az ülésen a tanácsosok elfogadták, hogy az eredeti tervet átnevezik, hogy egységesen szerepeljen a pályázati iratokban, mivel eddig kétféle megnevezése volt.
A másik napirendi pont a beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak frissítésére vonatkozott.
Mivel a munkálat összköltségvetése 67 millió lej, a helyi alapból valamivel több mint 24 millió lejt kell kifizetni hídépítésre.
A garázsok helyén lehet felhajtani majd az új hídra
Fotó: Haáz Vince
A harmadik napirendi pont, amely ehhez a beruházáshoz kötődik, egy együttműködés jóváhagyása a városháza és a vízügyi igazgatóság között. Ebben a vízügy ideiglenesen jogokat biztosít a városnak a Maros partjának használatához a munkálatok idejére, legtöbb öt évre.
A határozattervezeteket elfogadták, zöld utat adva a híd megépítésének.
