Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen

Zöld utat adtak a tanácsosok az új Maros-hídnak

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhely 43 millió lejt kap az Anghel Saligny programból egy új Maros-híd megépítésére – a csütörtöki tanácsülésen elfogadták a beruházáshoz szükséges határozatokat. A városnak valamivel több mint 24 millió lejes önrészt kell biztosítania.

Simon Virág

2026. április 30., 16:542026. április 30., 16:54

Az elmúlt években rohamosan nőtt Marosvásárhelyen az Egyesülés negyed lakossága, gomba módon nőttek ki a tömbházak a szabad telkeken. De nemcsak a város lakónegyede bővült, hanem a közelében levő peremtelepülések, Maroszentkirály, Mezőszabad és Marosszentanna lakossága is. Mindez azt eredményezte, hogy csúcsforgalomban, de különösen iskolaidőben,

reggelente nehezen lehet áthaladni a nagy Maros-hídon, félórás dugók is kialakulnak.

A Kárpátok sétányára több éve beharangozott új Maros-híd részben feloldaná ezt a közúti zsúfoltságot.

A meglévő híd már nem tudja zökkenőmentesen kiszolgálni a megnövekedett reggeli és délutáni forgalmat

Fotó: Haáz Vince

Csütörtökön három napirendi pontban foglalkoztak a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híddal. A szavazások előtt elhangzott,

nagy szükség van a hídra, akkor is, ha az ott lakók, akiknek tömbháza mellé épül a létesítmény, nem értenek ezzel egyet.

A tanácsosok emlékeztettek, hogy a hídnak van már műszaki terve is, így gyorsan neki lehetne fogni.

A tömbház mellett halad majd el és szeli át a Marost az új híd

Fotó: Haáz Vince

Átnevezték, pénzt rendeltek mellé

Az ülésen a tanácsosok elfogadták, hogy az eredeti tervet átnevezik, hogy egységesen szerepeljen a pályázati iratokban, mivel eddig kétféle megnevezése volt.

Hirdetés

A másik napirendi pont a beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak frissítésére vonatkozott.

A város az Anghel Saligny programon keresztül a beruházásra 43 millió lejt kap.

Mivel a munkálat összköltségvetése 67 millió lej, a helyi alapból valamivel több mint 24 millió lejt kell kifizetni hídépítésre.

A garázsok helyén lehet felhajtani majd az új hídra • Fotó: Haáz Vince Galéria

A garázsok helyén lehet felhajtani majd az új hídra

Fotó: Haáz Vince

A harmadik napirendi pont, amely ehhez a beruházáshoz kötődik, egy együttműködés jóváhagyása a városháza és a vízügyi igazgatóság között. Ebben a vízügy ideiglenesen jogokat biztosít a városnak a Maros partjának használatához a munkálatok idejére, legtöbb öt évre.

A határozattervezeteket elfogadták, zöld utat adva a híd megépítésének.

Marosszék Marosvásárhely
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

2026. április 30., csütörtök

Bennégett egy ló a kigyulladt istállóban

Háztartási melléképület gyulladt ki Makfalván szerdán este, egy ember megsérült, egy állat pedig elpusztult.

Hirdetés
2026. április 29., szerda

Két gyerek is megsérült, miután fejre állt egy autó

Felborult és lesodródott az útról egy személyautó csütörtök délután Szásznádas közelében. A balesetben két felnőtt és két gyerek sérült meg.

2026. április 29., szerda

Marosvásárhelyre érkezik A Kör című rockmusical

Az EDDA Művek legendás dalaira épülő rockmusical, A Kör május 16-án Marosvásárhelyen is megtekinthető lesz a Simon László Sportcsarnokban, ráadásul ingyenesen, csak helyjegyet kell váltani.

2026. április 29., szerda

Több száz embernek írták meg a felmondási értesítőt

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát 858 alkalmazottjának kell átvennie a felmondási értesítését szerdán és csütörtökön. Kaptak ugyan tíz nap haladékot, de nem reménykednek.

Hirdetés
2026. április 29., szerda

Harmincezer liter vizet tud szállítani az adományba kapott tartálykocsi

Temes megye után országszinten csak Maros megyében van két, 30 ezer literes tartálykocsi, amivel ivóvizet tudnak biztosítani szükség esetén a lakosságnak. Az elsőt Marosvásárhelytől kapta a tűzoltóság, a másodikat szerdán délután a megyei tanácstól.

2026. április 29., szerda

Tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársukat gyászolják

A Marosvásárhelyi Sportegyesület (MSE) sportközössége is gyászolja tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársát, Fülöp Miklóst.

2026. április 29., szerda

Az ilyen európai uniós beruházások bármikor jöhetnek: sok millió euró hálózatbővítésre

Kilencvenegyezer lakosnak lesz minőségi ivóvize és részben csatornahálózata két éven belül, miután megvalósul az Aquaserv vízszolgáltató 186 millió eurós nagyberuházása. Maros megye mellett Hargita megye egyik városát is érinti a fejlesztés.

Hirdetés
2026. április 29., szerda

Sikerült befogni a Somostetőn kóborló fiatal medvét – videóval

Befogta a néhány napja állított csapda azt a fiatal hím medvét, amely a közelmúltban többször is feltűnt Marosvásárhelyen a Somostető környékén, az állatkert közelében.

2026. április 29., szerda

Teherautó és személygépkocsi ütközött Maros megyében

Baleset történt a Százkézd községhez tartozó Zoltán településen, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók és a mentősök.

2026. április 28., kedd

Métereken át tolta maga előtt a személyautót a kamion a körforgalomban – videóval

Térfigyelő kamera is rögzítette egy teherautó és személygépkocsi ütközését Marosvásárhely egyik legforgalmasabb útkereszteződésében.

Hirdetés
