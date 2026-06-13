Megnyílt a Limespark – Székelyföld legújabb nagyszabású turisztikai látványossága

Mikháza, a kis nyárádmenti falu ad otthont a Limesparknak, amely méltón képviseli a térség kivételes régészeti értékeit. A különleges múzeum szombat délelőtt nyitotta meg kapuit, és ezentúl minden keddtől vasárnapig várja látogatóit.
Fotó: Haáz Vince
Mikháza, a kis nyárádmenti falu ad otthont a Limesparknak, amely méltón képviseli a térség kivételes régészeti értékeit. A különleges múzeum szombat délelőtt nyitotta meg kapuit, és ezentúl minden keddtől vasárnapig várja látogatóit.
Szombat délelőtt 11 órától a Maros megyei tanács és a Maros megyei múzeum elöljárói, illetve számos meghívott és érdeklődő jelenlétében nyitották meg Székelyföld és Kelet-Erdély legújabb turisztikai látványosságát, a Limesparkot Miházán.
Különleges fejlesztés valósult meg a Nyárád mente világörökségi helyszínén: a mikházi régészeti park szombattól korszerű kiállításokkal, és látogatóbarát infrastruktúrával várja mindazokat, akik közelebb kerülnének a római korhoz.
Az esemény alkalmából tárlatvezetéssel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal – például növényi alapú gyapjúfestéssel, fegyverkészítés bemutatásával, harcászati bemutatókkal, római receptekhez kapcsolódó tevékenységekkel, valamint freskófestéssel – várták az érdeklődőket.
Fotó: Haáz Vince
A korszerűen megépített, de kívülről tájbaillő csűrnek tűnő épületben
A látogatók egy római kocsirekonstrukciót is megtekinthetnek.
Egy összefoglaló film is segít eligazodni: a látogató megismerheti, hol található például a marosvécsi katonai tábor, és hogyan illeszkedik a nagy egészbe.
Fotó: Haáz Vince
A múzeumpedagógiai teremben egy római ebédlő hangulatát idézik fel mozaikpadló, freskók és bútorok rekonstrukciói. Ez a tér azt mutatja be, milyen lehetett egy római lakomán részt venni.
Fotó: Haáz Vince
Az újonnan épült toronyban szintén kiállítások fogadják a látogatókat. Az első emeleten a helyi íjászegység – egy keleti egység – felszerelését mutatják be, a torony tövében pedig az eredetileg a pandémia idején feltárt saroktorony romjai láthatók, amelyek köré
Kint, a szabadban növényi beültetéssel jelölik a katonai tábor különböző elemeit: az árkokat, a sáncokat, és gabionfal érzékelteti az egykori erődítmény vonalát.
Fotó: Haáz Vince
A nagyszabású projekt a mikházi régészeti lelőhely kulturális örökségének bemutatását és megőrzését tűzte ki céljául, ezért korszerű kiállításokkal, és látogatóbarát infrastruktúrával várja mindazokat, akik közelebb kerülnének a római korhoz.
Fotó: Haáz Vince
Korszerű kiállítás a csűrben
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Római katonák fogadták a Miházára látogatókat
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Pánczél Szilamér, kutatást vezető régész, a Római Limeskutató Központ vezetője és az országos limesbizottság tagja, illetve Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke
Fotó: Haáz Vince
Rezi Botond, a Maros megyei múzeum megbízott igazgatója
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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