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Megnyílt a Limespark – Székelyföld legújabb nagyszabású turisztikai látványossága

Mikháza, a kis nyárádmenti falu ad otthont a Limesparknak, amely méltón képviseli a térség kivételes régészeti értékeit. A különleges múzeum szombat délelőtt nyitotta meg kapuit, és ezentúl minden keddtől vasárnapig várja látogatóit.

Hajnal Csilla

2026. június 13., 15:562026. június 13., 15:56

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Mikháza, a kis nyárádmenti falu ad otthont a Limesparknak, amely méltón képviseli a térség kivételes régészeti értékeit. A különleges múzeum szombat délelőtt nyitotta meg kapuit, és ezentúl minden keddtől vasárnapig várja látogatóit.

Hajnal Csilla

2026. június 13., 15:562026. június 13., 15:56

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Szombat délelőtt 11 órától a Maros megyei tanács és a Maros megyei múzeum elöljárói, illetve számos meghívott és érdeklődő jelenlétében nyitották meg Székelyföld és Kelet-Erdély legújabb turisztikai látványosságát, a Limesparkot Miházán.

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Különleges fejlesztés valósult meg a Nyárád mente világörökségi helyszínén: a mikházi régészeti park szombattól korszerű kiállításokkal, és látogatóbarát infrastruktúrával várja mindazokat, akik közelebb kerülnének a római korhoz.

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Az esemény alkalmából tárlatvezetéssel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal – például növényi alapú gyapjúfestéssel, fegyverkészítés bemutatásával, harcászati bemutatókkal, római receptekhez kapcsolódó tevékenységekkel, valamint freskófestéssel – várták az érdeklődőket.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A korszerűen megépített, de kívülről tájbaillő csűrnek tűnő épületben

a mindennapi római élet elevenedik meg: kiállítás mutatja be, hogyan használták a teret növénytermesztésre, állattartásra, hogyan épült ki az úthálózat.

A látogatók egy római kocsirekonstrukciót is megtekinthetnek.

Az emeleten a keleti limes legszebb és legizgalmasabb leletei láthatók – nem csupán Mikházáról, hanem az egész Maros megyei szakaszról.

Egy összefoglaló film is segít eligazodni: a látogató megismerheti, hol található például a marosvécsi katonai tábor, és hogyan illeszkedik a nagy egészbe.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A múzeumpedagógiai teremben egy római ebédlő hangulatát idézik fel mozaikpadló, freskók és bútorok rekonstrukciói. Ez a tér azt mutatja be, milyen lehetett egy római lakomán részt venni.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az újonnan épült toronyban szintén kiállítások fogadják a látogatókat. Az első emeleten a helyi íjászegység – egy keleti egység – felszerelését mutatják be, a torony tövében pedig az eredetileg a pandémia idején feltárt saroktorony romjai láthatók, amelyek köré

egy 3D-s vetítés meséli el a hely történetét a kezdetektől a régészeti feltárásokig.

Kint, a szabadban növényi beültetéssel jelölik a katonai tábor különböző elemeit: az árkokat, a sáncokat, és gabionfal érzékelteti az egykori erődítmény vonalát.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A nagyszabású projekt a mikházi régészeti lelőhely kulturális örökségének bemutatását és megőrzését tűzte ki céljául, ezért korszerű kiállításokkal, és látogatóbarát infrastruktúrával várja mindazokat, akik közelebb kerülnének a római korhoz.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Korszerű kiállítás a csűrben • Fotó: Haáz Vince

Korszerű kiállítás a csűrben

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Római katonák fogadták a Miházára látogatókat • Fotó: Haáz Vince

Római katonák fogadták a Miházára látogatókat

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Pánczél Szilamér, kutatást vezető régész, a Római Limeskutató Központ vezetője és az országos limesbizottság tagja, illetve Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke • Fotó: Haáz Vince

Pánczél Szilamér, kutatást vezető régész, a Római Limeskutató Központ vezetője és az országos limesbizottság tagja, illetve Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke

Fotó: Haáz Vince

Rezi Botond, a Maros megyei múzeum megbízott igazgatója • Fotó: Haáz Vince

Rezi Botond, a Maros megyei múzeum megbízott igazgatója

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely esemény
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