Lesodródott az úttestről egy autó, egy ember a roncsok közé szorult

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Egy személy a járműbe szorult, miután a gépkocsi lesodródott az úttestről szerda délután Szászkézd közelében. A baleset miatt áll a forgalom mindkét irányban a 13-as jelzésű országúton.
2026. július 29., 17:402026. július 29., 17:40
2026. július 29., 19:082026. július 29., 19:08
Egy személygépkocsi lesodródott az úttestről,
A segesvári hivatásos tűzoltókat riasztották szerda délután a Szászkézden történt közúti balesethez: a helyszínre egy műszaki mentésre és kiszabadításra alkalmas tűzoltóautót, egy műszaki mentőjárművet, egy rohammentő-kocsit (SMURD), valamint mentőhelikoptert vezényelték – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.
A 13-as jelzésű országúton mindkét menetirányban lezárták a forgalmat a mentés és a helyszínelés idejére.
A baleset következtében a tudatánál lévő sérültet, akit orvosi szempontból vörös kódú (kritikus) esetként soroltak be, a SMURD helikopterével a marosvásárhelyi kórház sürgősségi betegellátó osztályra (UPU) szállították.
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