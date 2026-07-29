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Lesodródott az úttestről egy autó, egy ember a roncsok közé szorult

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Egy személy a járműbe szorult, miután a gépkocsi lesodródott az úttestről szerda délután Szászkézd közelében. A baleset miatt áll a forgalom mindkét irányban a 13-as jelzésű országúton.

Székelyhon

2026. július 29., 17:402026. július 29., 17:40

2026. július 29., 19:082026. július 29., 19:08

Egy személygépkocsi lesodródott az úttestről,

a balesetben egy személy a járműbe szorult

A segesvári hivatásos tűzoltókat riasztották szerda délután a Szászkézden történt közúti balesethez: a helyszínre egy műszaki mentésre és kiszabadításra alkalmas tűzoltóautót, egy műszaki mentőjárművet, egy rohammentő-kocsit (SMURD), valamint mentőhelikoptert vezényelték – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.

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A 13-as jelzésű országúton mindkét menetirányban lezárták a forgalmat a mentés és a helyszínelés idejére.

Frissítés

A baleset következtében a tudatánál lévő sérültet, akit orvosi szempontból vörös kódú (kritikus) esetként soroltak be, a SMURD helikopterével a marosvásárhelyi kórház sürgősségi betegellátó osztályra (UPU) szállították.

Marosszék Baleset
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