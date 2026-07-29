Lesodródott az úttestről egy autó, egy ember a roncsok közé szorult

Egy személy a járműbe szorult, miután a gépkocsi lesodródott az úttestről szerda délután Szászkézd közelében. A baleset miatt áll a forgalom mindkét irányban a 13-as jelzésű országúton.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

a balesetben egy személy a járműbe szorult

A segesvári hivatásos tűzoltókat riasztották szerda délután a Szászkézden történt közúti balesethez: a helyszínre egy műszaki mentésre és kiszabadításra alkalmas tűzoltóautót, egy műszaki mentőjárművet, egy rohammentő-kocsit (SMURD), valamint mentőhelikoptert vezényelték – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.

Hirdetés

A 13-as jelzésű országúton mindkét menetirányban lezárták a forgalmat a mentés és a helyszínelés idejére.