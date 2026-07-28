Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat

Kerékpárosokat, elektromos rollerrel közlekedőket és gyalogosokat igazoltattak, illetve ellenőriztek az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrök, több büntetést is kiróva.

Simon Virág 2026. július 28., 10:012026. július 28., 10:01

Marosvásárhelyen az elmúlt napokban két kerékpáros gyerek is balesetet szenvedett, mindkettőt autó ütötte el. Az elektromos rolleresekre is egyre több a panasz, főként az, hogy a járdán száguldoznak, veszélyeztetve a gyalogosokat, de az sem ritka, hogy a közutakon autókat előznek meg. A rendőrség az elmúlt napokban több ellenőrzést tartott, főként a kerékpárosokat és a rollereseket igazoltatva. A szabályokról Az érvényes szabályozásnak megfelelően a 14 évnél fiatalabbak nem közlekedhetnek elektromos rollerrel az úttesten, de a járdán sem. Kivételt képeznek a magánterületek. A 14 és 16 év közöttiek közlekedhetnek az úton, de kötelesek sisakot viselni. Utas szállítása szigorúan tilos, és

az elektromos roller megengedett maximális sebessége 25 kilométer óránként.

Ha ennél nagyobb sebességgel közlekedik, akkor már engedélyre és számtáblára van szüksége. Kiket ellenőriztek? A Maros Megyei Rendőrség közlekedésrendészeti és közrendvédelmi munkatársai az elmúlt napokban a gyalogosokat, kerékpárosokat és az elektromos rollerrel közlekedőket ellenőrizték. Mint a sajtóirodától megtudtuk, az akciókban a helyi rendőrség munkatársai is részt vettek. A rendőrök

elsősorban gyalogátjárókon, útkereszteződésekben, a városközpontban, valamint a kerékpárosok és elektromos rolleresek által gyakran használt útvonalakon ellenőriztek.