Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat

Elektromos rollerrel sem szabad száguldani az utcán. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Kerékpárosokat, elektromos rollerrel közlekedőket és gyalogosokat igazoltattak, illetve ellenőriztek az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrök, több büntetést is kiróva.
Marosvásárhelyen az elmúlt napokban két kerékpáros gyerek is balesetet szenvedett, mindkettőt autó ütötte el. Az elektromos rolleresekre is egyre több a panasz, főként az, hogy a járdán száguldoznak, veszélyeztetve a gyalogosokat, de az sem ritka, hogy a közutakon autókat előznek meg. A rendőrség az elmúlt napokban több ellenőrzést tartott, főként a kerékpárosokat és a rollereseket igazoltatva.
Az érvényes szabályozásnak megfelelően a 14 évnél fiatalabbak nem közlekedhetnek elektromos rollerrel az úttesten, de a járdán sem. Kivételt képeznek a magánterületek. A 14 és 16 év közöttiek közlekedhetnek az úton, de kötelesek sisakot viselni. Utas szállítása szigorúan tilos, és
Ha ennél nagyobb sebességgel közlekedik, akkor már engedélyre és számtáblára van szüksége.
A Maros Megyei Rendőrség közlekedésrendészeti és közrendvédelmi munkatársai az elmúlt napokban a gyalogosokat, kerékpárosokat és az elektromos rollerrel közlekedőket ellenőrizték. Mint a sajtóirodától megtudtuk, az akciókban a helyi rendőrség munkatársai is részt vettek. A rendőrök
Emellett tájékoztató és megelőző jellegű tevékenységeket is folytattak, amelyek során ismertették a legfontosabb közlekedési szabályokat és azok megszegésének kockázatait.
Az akciók során a rendőrök 263 kerékpárost és 95 elektromos rollerrel közlekedőt állítottak meg, továbbá 98 gyalogost is igazoltattak. Az intézkedések túlnyomórészt megelőző jellegűek voltak.
Az akció elsődleges célja nem a bírságolás, hanem annak tudatosítása volt, hogy a közlekedési szabályok megszegésével a résztvevők milyen veszélyeknek teszik ki magukat.
Több mint 260 szabálysértési szankciót szabtak ki kerékpárosokra, amelyek közül 195 figyelmeztetés volt.
Az elektromos rollerrel közlekedők esetében mintegy 60 szankciót alkalmaztak, ezek közül 50-et figyelmeztetés formájában.
A gyalogosokkal szemben 98 bírságot szabtak ki, amelyek közül 79 figyelmeztetés volt.
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