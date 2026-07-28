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Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat

Elektromos rollerrel sem szabad száguldani az utcán. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Elektromos rollerrel sem szabad száguldani az utcán. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Kerékpárosokat, elektromos rollerrel közlekedőket és gyalogosokat igazoltattak, illetve ellenőriztek az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrök, több büntetést is kiróva.

Simon Virág

2026. július 28., 10:012026. július 28., 10:01

Marosvásárhelyen az elmúlt napokban két kerékpáros gyerek is balesetet szenvedett, mindkettőt autó ütötte el. Az elektromos rolleresekre is egyre több a panasz, főként az, hogy a járdán száguldoznak, veszélyeztetve a gyalogosokat, de az sem ritka, hogy a közutakon autókat előznek meg. A rendőrség az elmúlt napokban több ellenőrzést tartott, főként a kerékpárosokat és a rollereseket igazoltatva.

A szabályokról

Az érvényes szabályozásnak megfelelően a 14 évnél fiatalabbak nem közlekedhetnek elektromos rollerrel az úttesten, de a járdán sem. Kivételt képeznek a magánterületek. A 14 és 16 év közöttiek közlekedhetnek az úton, de kötelesek sisakot viselni. Utas szállítása szigorúan tilos, és

az elektromos roller megengedett maximális sebessége 25 kilométer óránként.

Ha ennél nagyobb sebességgel közlekedik, akkor már engedélyre és számtáblára van szüksége.

Kiket ellenőriztek?

A Maros Megyei Rendőrség közlekedésrendészeti és közrendvédelmi munkatársai az elmúlt napokban a gyalogosokat, kerékpárosokat és az elektromos rollerrel közlekedőket ellenőrizték. Mint a sajtóirodától megtudtuk, az akciókban a helyi rendőrség munkatársai is részt vettek. A rendőrök

elsősorban gyalogátjárókon, útkereszteződésekben, a városközpontban, valamint a kerékpárosok és elektromos rolleresek által gyakran használt útvonalakon ellenőriztek.

Emellett tájékoztató és megelőző jellegű tevékenységeket is folytattak, amelyek során ismertették a legfontosabb közlekedési szabályokat és azok megszegésének kockázatait.

Inkább figyelmeztettek, mint bírságoltak

Az akciók során a rendőrök 263 kerékpárost és 95 elektromos rollerrel közlekedőt állítottak meg, továbbá 98 gyalogost is igazoltattak. Az intézkedések túlnyomórészt megelőző jellegűek voltak.

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Az akció elsődleges célja nem a bírságolás, hanem annak tudatosítása volt, hogy a közlekedési szabályok megszegésével a résztvevők milyen veszélyeknek teszik ki magukat.

  • Több mint 260 szabálysértési szankciót szabtak ki kerékpárosokra, amelyek közül 195 figyelmeztetés volt.

  • Az elektromos rollerrel közlekedők esetében mintegy 60 szankciót alkalmaztak, ezek közül 50-et figyelmeztetés formájában.

  • A gyalogosokkal szemben 98 bírságot szabtak ki, amelyek közül 79 figyelmeztetés volt.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés Rendőrség
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