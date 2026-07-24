Ismét összegyűjtik a nagyméretű, textil- és veszélyes hulladékot Marosvásárhelyen

Minden városrészben három napig lesznek elérhetőek a speciális konténerek, ahová kivihetik a nagyméretű, textil- és veszélyes hulladékokat a lakók július 22-e és augusztus 31-e között.

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Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala július 22-e és augusztus 31-e között ismét megszervezi kampányát a nagyméretű, textil- és veszélyes hulladékok begyűjtésére.

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Leadható többek között régi bútor, matrac, szőnyeg, kerékpár, játék, valamint textilhulladék (ruházat, lábbeli, ágynemű, függöny), illetve veszélyes hulladék: lejárt gyógyszer, elem, akkumulátor, izzó, festék- vagy oldószermaradványt tartalmazó csomagolás. A textilhulladékot kérik tisztán, zsákokba csomagolva leadni, hogy újrahasznosítható legyen.

A speciális konténereket a város negyedeiben egymás után helyezik ki, mindenhol három napra, hogy mindenki számára elérhető legyen a szolgáltatás.

A pontos program a Polgármesteri Hivatal honlapján érhető el.