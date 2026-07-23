A zene képes hidakat építeni emberek között, nemzetiségtől és anyanyelvtől függetlenül összekötve a tömeget – bizonyította a csütörtök esti Horváth Tamás- és Holograf-koncert Tusványoson.

A zene képes hidakat építeni emberek között, nemzetiségtől és anyanyelvtől függetlenül összekötve a tömeget – bizonyította a csütörtök esti Horváth Tamás- és Holograf-koncert Tusványoson.

A szerdai egész napos eső után ezúttal kegyes volt az időjárás, napközben – amennyire lehetett – eltakarították a sarat, illetve kiszivattyúzták a összegyűlt vizet a koncerttérről.

A koncertprogramot Horváth Tamás és zenekara nyitotta, a fellépésre már a koncert kezdete előtt megtelt a színpad előtti tér, a közönség soraiból pedig rendre felhangzottak a dalok jól ismert sorai. Míg az előző esték inkább a rockról és a népzenei hangzásról szóltak, Horváth Tamás bandájával