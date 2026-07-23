A zene képes hidakat építeni emberek között, nemzetiségtől és anyanyelvtől függetlenül összekötve a tömeget – bizonyította a csütörtök esti Horváth Tamás- és Holograf-koncert Tusványoson.
2026. július 23., 23:182026. július 23., 23:18
2026. július 23., 23:202026. július 23., 23:20
Fotó: Pinti Attila
A zene képes hidakat építeni emberek között, nemzetiségtől és anyanyelvtől függetlenül összekötve a tömeget – bizonyította a csütörtök esti Horváth Tamás- és Holograf-koncert Tusványoson.
2026. július 23., 23:182026. július 23., 23:18
2026. július 23., 23:202026. július 23., 23:20
A szerdai egész napos eső után ezúttal kegyes volt az időjárás, napközben – amennyire lehetett – eltakarították a sarat, illetve kiszivattyúzták a összegyűlt vizet a koncerttérről.
A koncertprogramot Horváth Tamás és zenekara nyitotta, a fellépésre már a koncert kezdete előtt megtelt a színpad előtti tér, a közönség soraiból pedig rendre felhangzottak a dalok jól ismert sorai. Míg az előző esték inkább a rockról és a népzenei hangzásról szóltak, Horváth Tamás bandájával
A tömegben már ekkor több kisebb – a 22 órás koncertre érkezett –, románul társalgó társaság volt jelen, akik mosolyogva, elismerően bólogatva táncoltak.
Fotó: Pinti Attila
Majd következett a Holograf-koncert. Hosszú évek után lépett Tusványos nagyszínpadára román zenekar – a kétezres évek elején például az alternatív rockzenét játszó Vița de Vie és a moldovai-román folk-rock zenekar, a Zdob și Zdub zenélt még itt. A Holograf fellépése nemcsak zenei élményt jelentett, hanem
A román együttes koncertjén román és magyar anyanyelvű nézők egyaránt jelen voltak a tömegben, a jól ismert dallamok pedig nyelvi határok nélkül találtak utat a közönséghez.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
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