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Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket

A zene képes hidakat építeni emberek között, nemzetiségtől és anyanyelvtől függetlenül összekötve a tömeget – bizonyította a csütörtök esti Horváth Tamás- és Holograf-koncert Tusványoson.

Székelyhon

2026. július 23., 23:182026. július 23., 23:18

2026. július 23., 23:202026. július 23., 23:20

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

A zene képes hidakat építeni emberek között, nemzetiségtől és anyanyelvtől függetlenül összekötve a tömeget – bizonyította a csütörtök esti Horváth Tamás- és Holograf-koncert Tusványoson.

Székelyhon

2026. július 23., 23:182026. július 23., 23:18

2026. július 23., 23:202026. július 23., 23:20

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A szerdai egész napos eső után ezúttal kegyes volt az időjárás, napközben – amennyire lehetett – eltakarították a sarat, illetve kiszivattyúzták a összegyűlt vizet a koncerttérről.

A koncertprogramot Horváth Tamás és zenekara nyitotta, a fellépésre már a koncert kezdete előtt megtelt a színpad előtti tér, a közönség soraiból pedig rendre felhangzottak a dalok jól ismert sorai. Míg az előző esték inkább a rockról és a népzenei hangzásról szóltak, Horváth Tamás bandájával

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friss, üde, energikus fesztiválhangulatot hozott a táborba.

A tömegben már ekkor több kisebb – a 22 órás koncertre érkezett –, románul társalgó társaság volt jelen, akik mosolyogva, elismerően bólogatva táncoltak.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Majd következett a Holograf-koncert. Hosszú évek után lépett Tusványos nagyszínpadára román zenekar – a kétezres évek elején például az alternatív rockzenét játszó Vița de Vie és a moldovai-román folk-rock zenekar, a Zdob și Zdub zenélt még itt. A Holograf fellépése nemcsak zenei élményt jelentett, hanem

szimbolikus üzenetet is hordozott.

A román együttes koncertjén román és magyar anyanyelvű nézők egyaránt jelen voltak a tömegben, a jól ismert dallamok pedig nyelvi határok nélkül találtak utat a közönséghez.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Tusnádfürdő Tusványos
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
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