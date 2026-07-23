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Versenyfutás az idővel Csíkszeredában

A városháza épületénél a tervezett feladatok mintegy 70 százalékát már elvégezték • Fotó: Borbély Fanni

A városháza épületénél a tervezett feladatok mintegy 70 százalékát már elvégezték

Fotó: Borbély Fanni

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„Maximális fordulatszámra kapcsoltunk” – fogalmazott Bors Béla csíkszeredai alpolgármester, hiszen a PNRR-s finanszírozás megtartásához augusztus 30-ig a munkálatok legalább 95 százalékát el kell végezni a városháza és a színház épületénél.

Barabás Hajnal

2026. július 23., 08:002026. július 23., 08:00

Szorít az augusztus végi határidő, ezért teljes gőzzel dolgoznak Csíkszeredában a városháza és a művelődési ház épületének energetikai felújításán, hogy elérjék azt a készültségi szintet, amely szükséges a helyreállítási alapból (PNRR) származó finanszírozás megtartásához.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Amint arról korábban beszámoltunk, az országos helyreállítási terv projektjeinek megvalósítási határidejét egy hónappal meghosszabbították, így a munkálatokat augusztus 30-ig kell elszámolható állapotba hozni. A szabályok szerint

a beruházásoknak legalább 95 százalékos készültségi szintet kell elérniük, ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy az önkormányzat elveszíti a támogatást.

Bors Béla csíkszeredai alpolgármester érdeklődésünkre közölte, a városháza épületénél a tervezett feladatok mintegy 70 százalékát már elvégezték.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Szerkezeti problémák már nem hátráltatják a folyamatot, azonban a nagy felületek miatt még jelentős volumenű munka és területrendezés van hátra.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„A finanszírozás megtartásához elengedhetetlen, hogy a munkálatok 95 százaléka elkészüljön jövő hónap végéig. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk, segítjük és ösztönözzük a kivitelezőt annak érdekében, hogy ezt a kitűzött célt közösen elérjük” – fogalmazott az alpolgármester.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Lemaradás a színházi épületnél

Nehézkesebben halad ugyanakkor a színház épületének energetikai korszerűsítése. A kivitelezés során ugyanis több, előre nem látható szerkezeti problémára derült fény, amelyek pótmunkákat és megerősítési beavatkozásokat tettek szükségessé.

A Csíki Játékszínnek otthont adó városi művelődési ház felújítása elhúzódott, a munka fele még hátravan • Fotó: Borbély Fanni Galéria

A Csíki Játékszínnek otthont adó városi művelődési ház felújítása elhúzódott, a munka fele még hátravan

Fotó: Borbély Fanni

Ennek következtében a beruházás időarányosan lemaradásban van:

  • mindeddig a munkálatok mintegy 50 százaléka készült el,

  • miközben a projekt költségvetésének 31 százalékát számolták el.

„Annak érdekében, hogy a projekt a lehető leggyorsabban és sikeresen záruljon, a folyamatokat maximális fordulatszámra kapcsoltuk, és mindent elkövetünk a mielőbbi befejezésért. A jelenlegi százalékok ellenére

Idézet
em lehetetlen a küldetés, ha az építő is jól megszervezi a hátralevő munkamenetet”

– bizakodott Bors Béla.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A csíkszeredai beruházásokról

Mint ismert, a csíkszeredai városháza épületének korszerűsítéséhez tavaly júniusban fogtak hozzá, az energetikai megújulására a PNRR 17 millió lejt biztosít az önkormányzatnak, önrészre és fennmaradó munkálatokra pedig a város hozzávetőleg 8,2 millió lejt költ.

A közel 140 éves épületre ráfért a felújítás, helyenként „ketyegő bombának” bizonyult, a fából készült födém ugyanis meglehetősen meggyengült.

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A Csíki Játékszínnek otthont adó épület esetében tavaly ősszel fogtak hozzá a munkálatokhoz, itt azonban előre nem látható szerkezeti hiányosságokra derült fény, amelynek a megoldása miatt elhúzódott a kivitelezés. A beruházás kiviteli értéke 14,83 millió lej plusz áfa, amelyből 7,32 millió lejt a PNRR biztosít.

Csíkszék Csíkszereda
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