Versenyfutás az idővel Csíkszeredában

A városháza épületénél a tervezett feladatok mintegy 70 százalékát már elvégezték
Fotó: Borbély Fanni
„Maximális fordulatszámra kapcsoltunk” – fogalmazott Bors Béla csíkszeredai alpolgármester, hiszen a PNRR-s finanszírozás megtartásához augusztus 30-ig a munkálatok legalább 95 százalékát el kell végezni a városháza és a színház épületénél.
Szorít az augusztus végi határidő, ezért teljes gőzzel dolgoznak Csíkszeredában a városháza és a művelődési ház épületének energetikai felújításán, hogy elérjék azt a készültségi szintet, amely szükséges a helyreállítási alapból (PNRR) származó finanszírozás megtartásához.
Fotó: Borbély Fanni
Amint arról korábban beszámoltunk, az országos helyreállítási terv projektjeinek megvalósítási határidejét egy hónappal meghosszabbították, így a munkálatokat augusztus 30-ig kell elszámolható állapotba hozni. A szabályok szerint
Bors Béla csíkszeredai alpolgármester érdeklődésünkre közölte, a városháza épületénél a tervezett feladatok mintegy 70 százalékát már elvégezték.
Fotó: Borbély Fanni
Szerkezeti problémák már nem hátráltatják a folyamatot, azonban a nagy felületek miatt még jelentős volumenű munka és területrendezés van hátra.
Fotó: Borbély Fanni
„A finanszírozás megtartásához elengedhetetlen, hogy a munkálatok 95 százaléka elkészüljön jövő hónap végéig. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk, segítjük és ösztönözzük a kivitelezőt annak érdekében, hogy ezt a kitűzött célt közösen elérjük” – fogalmazott az alpolgármester.
Fotó: Borbély Fanni
Nehézkesebben halad ugyanakkor a színház épületének energetikai korszerűsítése. A kivitelezés során ugyanis több, előre nem látható szerkezeti problémára derült fény, amelyek pótmunkákat és megerősítési beavatkozásokat tettek szükségessé.
A Csíki Játékszínnek otthont adó városi művelődési ház felújítása elhúzódott, a munka fele még hátravan
Fotó: Borbély Fanni
Ennek következtében a beruházás időarányosan lemaradásban van:
mindeddig a munkálatok mintegy 50 százaléka készült el,
miközben a projekt költségvetésének 31 százalékát számolták el.
„Annak érdekében, hogy a projekt a lehető leggyorsabban és sikeresen záruljon, a folyamatokat maximális fordulatszámra kapcsoltuk, és mindent elkövetünk a mielőbbi befejezésért. A jelenlegi százalékok ellenére
– bizakodott Bors Béla.
Fotó: Borbély Fanni
Mint ismert, a csíkszeredai városháza épületének korszerűsítéséhez tavaly júniusban fogtak hozzá, az energetikai megújulására a PNRR 17 millió lejt biztosít az önkormányzatnak, önrészre és fennmaradó munkálatokra pedig a város hozzávetőleg 8,2 millió lejt költ.
A közel 140 éves épületre ráfért a felújítás, helyenként „ketyegő bombának” bizonyult, a fából készült födém ugyanis meglehetősen meggyengült.
A Csíki Játékszínnek otthont adó épület esetében tavaly ősszel fogtak hozzá a munkálatokhoz, itt azonban előre nem látható szerkezeti hiányosságokra derült fény, amelynek a megoldása miatt elhúzódott a kivitelezés. A beruházás kiviteli értéke 14,83 millió lej plusz áfa, amelyből 7,32 millió lejt a PNRR biztosít.
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