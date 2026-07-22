Gázvezetéket rongált meg egy autó Ádámoson

Közúti baleset történt szerdán este a Maros megyei Ádámos községben, egy személygépkocsi megrongált egy gázbekötő vezetéket.

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Az ádámosi főutcán történt balesethez a dicsőszentmártoni hivatásos tűzoltók vonultak ki. A Maros megyei tűzoltóság közlése szerint a balesetben négy ember volt érintett, de egyikük sem sérült meg, orvosi ellátásra nem volt szükség.

A tűzoltók megfékezték a gázszivárgást, a gázszolgáltató szakemberei pedig gondoskodnak a megrongálódott vezeték helyreállításáról.