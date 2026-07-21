Helikopterrel is keresnek két Marosba esett gyermeket

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Nagyszabású mentőakció indult kedden Maroscsapón, ahol a feltételezések szerint két kiskorú a Maros folyóba esett. A helyszínen több tűzoltóegység, mentőcsapat és búvárok keresik a gyermekeket.
A Maros megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a riasztást nem sokkal 14 óra után kapták. A mentésbe a dicsőszentmártoni tűzoltóság, a marosludasi munkapont és a marosvásárhelyi tűzoltóság hivatásos tűzoltói kapcsolódtak be.
A helyszínre egy tűzoltóautót, két SMURD mentőautót, három beavatkozó járművet, két csónakot, valamint
A keresést a Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelem négy búvárból álló egysége is segíteni fogja, amely úton van a helyszínre. A mentés jelenleg is tart, a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket a két gyermek hollétéről vagy állapotáról.
A keresésükre egy SMURD-helikoptert is a helyszínre vezényeltek.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Hetvenöt kérelmet nyújtottak be eddig Marosvásárhelyen a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők adó-visszatérítésére. Az érintettek legfeljebb ezer lejt igényelhetnek vissza a befizetett adójukból, de a pénzt nem automatikusan utalják vissza.
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Lesodródott egy jármű az úttestről hétfő délután Nyárádmagyarósnál, egy sérültet kórházba kellett szállítani – számolt be a Maros megyei katasztrófavédelem.
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