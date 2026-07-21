Helikopterrel is keresnek két Marosba esett gyermeket

Nagyszabású mentőakció indult kedden Maroscsapón, ahol a feltételezések szerint két kiskorú a Maros folyóba esett. A helyszínen több tűzoltóegység, mentőcsapat és búvárok keresik a gyermekeket.

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A Maros megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a riasztást nem sokkal 14 óra után kapták. A mentésbe a dicsőszentmártoni tűzoltóság, a marosludasi munkapont és a marosvásárhelyi tűzoltóság hivatásos tűzoltói kapcsolódtak be.

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A helyszínre egy tűzoltóautót, két SMURD mentőautót, három beavatkozó járművet, két csónakot, valamint