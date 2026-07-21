Eltűnt személyt keresnek a Marosban Marosludasnál, búvárokat is riasztottak

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Fotó: Erdély Bálint Előd
Egy feltételezhetően vízbe fulladt személy után kutatnak a Maros folyóban Marosludas térségében. A keresési művelet hétfő éjszaka kezdődött, és kedden reggel búvárok bevonásával folytatódott.
A Maros megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hivatásos tűzoltókat hétfőn 23:30 körül riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy
A helyszínre a marosludasi munkapont és a dicsőszentmártoni tűzoltóegység vonult ki két beavatkozó járművel és egy gumicsónakkal.
A keresést hajnali 5 óra körül ideiglenesen felfüggesztették, mivel az eltűnt személyt nem találták meg.
A kutatást kedden reggel újraindították. A művelet támogatására a Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelem négy búvára is a helyszínre indult egy búvárfelszerelést szállító járművel, hogy segítsék az eltűnt személy felkutatását.
Lakástűzhöz riasztották hétfőn a szászrégeni hivatásos tűzoltókat, röviddel éjfél előtt.
Lesodródott egy jármű az úttestről hétfő délután Nyárádmagyarósnál, egy sérültet kórházba kellett szállítani – számolt be a Maros megyei katasztrófavédelem.
Nem minden kórházban csatlakoztak az egészségügyi sztrájkhoz Maros megyében: a tiltakozáshoz a szívintézet, valamint a segesvári és dicsőszentmártoni kórház személyzete nem csatlakozott. Máshol azonban kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak.
Nagy erőkkel vonultak ki hétfőn a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók egy feltételezett lakástűzhöz a Kárpátok sétányán, de a helyszíni felderítés során kiderült, hogy nem keletkezett tűz.
Fontos napokon vannak túl a nyolcadikosok: hamarosan eldől, hol folytathatják tanulmányaikat. Ferencz Blanka gyermekpszichológus arra biztatja a diákokat, lássák árnyaltabban a helyzetet, hisz a köztes lehetőségek is jó fejlődési utat kínálhatnak.
Két személy tartózkodott a rakomány nélkül közlekedő nyergesvontatóban, amely vasárnap este Disznajón lesodródott az úttestről és egy udvaron állt meg – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Segesváron elektromos roller, Mezőzáhon pedig szalmabálák gyulladtak ki, Jobbágyfalván pedig két autó ütközött össze – ezeken a bevetéseken vettek részt a Maros megyei katasztrófavédelem munkatársai vasárnapra virradóan.
Közel négyszer a törvényes határ feletti alkoholszinttel vezette személygépkocsiját egy nyárádtői férfi péntek reggel Kerelőszentpálon, de nem sokáig, mert a rendőrök lekapcsolták a sofőrt.
Több akciót is végrehajtott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken reggel a megyében, ezúttal a Nyárád mentére összpontosítottak.
Közösségi szurkolásra hívják a futballrajongókat Marosvásárhelyen: a labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzését és döntőjét óriás LED-kivetítőn közvetítik a Víkendtelepen.
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