Eltűnt személyt keresnek a Marosban Marosludasnál, búvárokat is riasztottak

Egy feltételezhetően vízbe fulladt személy után kutatnak a Maros folyóban Marosludas térségében. A keresési művelet hétfő éjszaka kezdődött, és kedden reggel búvárok bevonásával folytatódott.

Székelyhon 2026. július 21., 10:412026. július 21., 10:41

A Maros megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hivatásos tűzoltókat hétfőn 23:30 körül riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy

egy ember eltűnhetett a Marosban Marosludas közelében.

A helyszínre a marosludasi munkapont és a dicsőszentmártoni tűzoltóegység vonult ki két beavatkozó járművel és egy gumicsónakkal.

A mentőegységek a folyó partján, valamint a vízen is átvizsgálták a területet.