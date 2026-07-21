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Eltűnt személyt keresnek a Marosban Marosludasnál, búvárokat is riasztottak

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Képünk illusztráció

Fotó: Erdély Bálint Előd

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Egy feltételezhetően vízbe fulladt személy után kutatnak a Maros folyóban Marosludas térségében. A keresési művelet hétfő éjszaka kezdődött, és kedden reggel búvárok bevonásával folytatódott.

Székelyhon

2026. július 21., 10:412026. július 21., 10:41

A Maros megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hivatásos tűzoltókat hétfőn 23:30 körül riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy

egy ember eltűnhetett a Marosban Marosludas közelében.

A helyszínre a marosludasi munkapont és a dicsőszentmártoni tűzoltóegység vonult ki két beavatkozó járművel és egy gumicsónakkal.

A mentőegységek a folyó partján, valamint a vízen is átvizsgálták a területet.

A keresést hajnali 5 óra körül ideiglenesen felfüggesztették, mivel az eltűnt személyt nem találták meg.

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A kutatást kedden reggel újraindították. A művelet támogatására a Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelem négy búvára is a helyszínre indult egy búvárfelszerelést szállító járművel, hogy segítsék az eltűnt személy felkutatását.

Marosszék Marosludas
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