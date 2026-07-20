Tűzhelyen felejtett étel miatt riasztották a tűzoltókat Marosvásárhelyen

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Fotó: Olti Angyalka
Nagy erőkkel vonultak ki hétfőn a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók egy feltételezett lakástűzhöz a Kárpátok sétányán, de a helyszíni felderítés során kiderült, hogy nem keletkezett tűz.
A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a riasztást követően több járművel vonultak a helyszínre, ahol megállapították, hogy
A lakás 60 év körüli tulajdonosát kimenekítették az ingatlanból, majd a SMURD mentőegysége megvizsgálta. A nő
állapota nem volt súlyos, de a vizsgálatokat követően további kivizsgálásra a marosvásárhelyi sürgősségi kórházba szállították. A beavatkozás végén a tűzoltók kiszellőztették a lakást és a lépcsőházat – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.
Fontos napokon vannak túl a nyolcadikosok: hamarosan eldől, hol folytathatják tanulmányaikat. Ferencz Blanka gyermekpszichológus arra biztatja a diákokat, lássák árnyaltabban a helyzetet, hisz a köztes lehetőségek is jó fejlődési utat kínálhatnak.
Két személy tartózkodott a rakomány nélkül közlekedő nyergesvontatóban, amely vasárnap este Disznajón lesodródott az úttestről és egy udvaron állt meg – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Segesváron elektromos roller, Mezőzáhon pedig szalmabálák gyulladtak ki, Jobbágyfalván pedig két autó ütközött össze – ezeken a bevetéseken vettek részt a Maros megyei katasztrófavédelem munkatársai vasárnapra virradóan.
Közel négyszer a törvényes határ feletti alkoholszinttel vezette személygépkocsiját egy nyárádtői férfi péntek reggel Kerelőszentpálon, de nem sokáig, mert a rendőrök lekapcsolták a sofőrt.
Több akciót is végrehajtott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken reggel a megyében, ezúttal a Nyárád mentére összpontosítottak.
Közösségi szurkolásra hívják a futballrajongókat Marosvásárhelyen: a labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzését és döntőjét óriás LED-kivetítőn közvetítik a Víkendtelepen.
Őrizetbe vettek egy 62 éves Hargita megyei férfit, akit felfüggesztett jogosítvánnyal és pszichoaktív szer hatása alatti vezetésen értek tetten Maros megyében.
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Két 18 éves fiatalt állítottak elő a marosvásárhelyi rendőrök, miután a gyanú szerint késsel megsebesítettek két férfit. A feltételezett elkövetőket röviddel az eset után egy taxiban találták meg.
A napokban zajlik a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára fenntartott helyekre történő középiskolai jelentkezés is. Mekkora az igény ezekre a helyekre, és bírják-e a tanulási tempót az adott iskolában a diákok, miután bejutottak?
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