Tűzhelyen felejtett étel miatt riasztották a tűzoltókat Marosvásárhelyen

Nagy erőkkel vonultak ki hétfőn a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók egy feltételezett lakástűzhöz a Kárpátok sétányán, de a helyszíni felderítés során kiderült, hogy nem keletkezett tűz.

Székelyhon 2026. július 20., 12:042026. július 20., 12:04

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a riasztást követően több járművel vonultak a helyszínre, ahol megállapították, hogy

a füstöt egy tűzhelyen felejtett főzőedény okozta, tényleges tűzeset nem történt.

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enyhe füstmérgezést szenvedett,