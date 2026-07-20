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Tűzhelyen felejtett étel miatt riasztották a tűzoltókat Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Nagy erőkkel vonultak ki hétfőn a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók egy feltételezett lakástűzhöz a Kárpátok sétányán, de a helyszíni felderítés során kiderült, hogy nem keletkezett tűz.

Székelyhon

2026. július 20., 12:042026. július 20., 12:04

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a riasztást követően több járművel vonultak a helyszínre, ahol megállapították, hogy

a füstöt egy tűzhelyen felejtett főzőedény okozta, tényleges tűzeset nem történt.

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A lakás 60 év körüli tulajdonosát kimenekítették az ingatlanból, majd a SMURD mentőegysége megvizsgálta. A nő

enyhe füstmérgezést szenvedett,

állapota nem volt súlyos, de a vizsgálatokat követően további kivizsgálásra a marosvásárhelyi sürgősségi kórházba szállították. A beavatkozás végén a tűzoltók kiszellőztették a lakást és a lépcsőházat – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Marosszék
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