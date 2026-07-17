Óriás LED-kivetítőn nézhető a világbajnokság bronzmérkőzése és döntője a Víkendtelepen

Közösségi szurkolásra hívják a futballrajongókat Marosvásárhelyen: a labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzését és döntőjét óriás LED-kivetítőn közvetítik a Víkendtelepen.

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A város önkormányzatának szervezésében vetítik ki a mérközéseket a hétvégén a Víkendtelepen. A szervezők szerint bár a nagy mérkőzéseket otthon is lehet követni,