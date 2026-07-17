Óriás LED-kivetítőn nézhető a világbajnokság bronzmérkőzése és döntője a Víkendtelepen

A marosvásárhelyi Víkendtelepre várják a hétvégén a futballrajongókat
Fotó: Haáz Vince
Közösségi szurkolásra hívják a futballrajongókat Marosvásárhelyen: a labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzését és döntőjét óriás LED-kivetítőn közvetítik a Víkendtelepen.
2026. július 17., 19:552026. július 17., 19:55
2026. július 17., 19:572026. július 17., 19:57
A város önkormányzatának szervezésében vetítik ki a mérközéseket a hétvégén a Víkendtelepen. A szervezők szerint bár a nagy mérkőzéseket otthon is lehet követni,
Mindenkit várnak, aki családdal vagy barátokkal együtt szeretné átélni a világbajnokság utolsó, legizgalmasabb pillanatait. Érdemes időben érkezni, hiszen
– jegyzi meg Soós Zoltán polgármester közösségi oldalán.
A közvetítések időpontjai:
Július 18-ról 19-re virradó éjjel, 00:00 – Franciaország–Anglia (bronzmérkőzés)
Július 19., vasárnap, 22:00 – Spanyolország–Argentína (döntő)
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