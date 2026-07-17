Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Óriás LED-kivetítőn nézhető a világbajnokság bronzmérkőzése és döntője a Víkendtelepen

A marosvásárhelyi Víkendtelepre várják a hétvégén a futballrajongókat • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi Víkendtelepre várják a hétvégén a futballrajongókat

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közösségi szurkolásra hívják a futballrajongókat Marosvásárhelyen: a labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzését és döntőjét óriás LED-kivetítőn közvetítik a Víkendtelepen.

Székelyhon

2026. július 17., 19:552026. július 17., 19:55

2026. július 17., 19:572026. július 17., 19:57

A város önkormányzatának szervezésében vetítik ki a mérközéseket a hétvégén a Víkendtelepen. A szervezők szerint bár a nagy mérkőzéseket otthon is lehet követni,

a közös szurkolás egészen más élmény.

Mindenkit várnak, aki családdal vagy barátokkal együtt szeretné átélni a világbajnokság utolsó, legizgalmasabb pillanatait. Érdemes időben érkezni, hiszen

a legjobb helyekről az érkezési sorrend dönt

– jegyzi meg Soós Zoltán polgármester közösségi oldalán.

Hirdetés

A közvetítések időpontjai:

  • Július 18-ról 19-re virradó éjjel, 00:00 – Franciaország–Anglia (bronzmérkőzés)

  • Július 19., vasárnap, 22:00 – Spanyolország–Argentína (döntő)

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Amikor már semmilyen összefogás nem segíthet...
Agyonszúrták a Málnáson holtan talált fiatal férfit
Tizenegyesek döntöttek Kolozsváron, magabiztosan jutott tovább a Ferencváros
Mit fizet az egészségbiztosító, és mire jogosultak a biztosítás nélküliek?
Bővítenék a Hargita megyei 4. Liga focimezőnyét
Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Amikor már semmilyen összefogás nem segíthet...
Székelyhon

Amikor már semmilyen összefogás nem segíthet...
Agyonszúrták a Málnáson holtan talált fiatal férfit
Székelyhon

Agyonszúrták a Málnáson holtan talált fiatal férfit
Tizenegyesek döntöttek Kolozsváron, magabiztosan jutott tovább a Ferencváros
Székely Sport

Tizenegyesek döntöttek Kolozsváron, magabiztosan jutott tovább a Ferencváros
Mit fizet az egészségbiztosító, és mire jogosultak a biztosítás nélküliek?
Krónika

Mit fizet az egészségbiztosító, és mire jogosultak a biztosítás nélküliek?
Bővítenék a Hargita megyei 4. Liga focimezőnyét
Székely Sport

Bővítenék a Hargita megyei 4. Liga focimezőnyét
Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Nőileg

Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 17., péntek

Felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett, a drogteszt is pozitív lett

Őrizetbe vettek egy 62 éves Hargita megyei férfit, akit felfüggesztett jogosítvánnyal és pszichoaktív szer hatása alatti vezetésen értek tetten Maros megyében.

Felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett, a drogteszt is pozitív lett
Felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett, a drogteszt is pozitív lett
2026. július 17., péntek

Felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett, a drogteszt is pozitív lett
Hirdetés
2026. július 17., péntek

Saját szemétszolgáltatót hoznának létre Marosvásárhelyen

Megbízható és olcsó utcai szemétszolgáltatást szeretne Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, így az RMDSZ-frakcióval kezdeményezte, hogy a város hozzon létre egy saját szolgáltatót. Soós Zoltán polgármesterrel most nem egyeztettek.

Saját szemétszolgáltatót hoznának létre Marosvásárhelyen
Saját szemétszolgáltatót hoznának létre Marosvásárhelyen
2026. július 17., péntek

Saját szemétszolgáltatót hoznának létre Marosvásárhelyen
2026. július 16., csütörtök

Taxival próbáltak menekülni a késeléssel gyanúsított fiatalok

Két 18 éves fiatalt állítottak elő a marosvásárhelyi rendőrök, miután a gyanú szerint késsel megsebesítettek két férfit. A feltételezett elkövetőket röviddel az eset után egy taxiban találták meg.

Taxival próbáltak menekülni a késeléssel gyanúsított fiatalok
Taxival próbáltak menekülni a késeléssel gyanúsított fiatalok
2026. július 16., csütörtök

Taxival próbáltak menekülni a késeléssel gyanúsított fiatalok
2026. július 16., csütörtök

Speciális helyek, valódi esélyek? Roma és sajátos nevelési igényű diákok a középiskolai felvételin

A napokban zajlik a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára fenntartott helyekre történő középiskolai jelentkezés is. Mekkora az igény ezekre a helyekre, és bírják-e a tanulási tempót az adott iskolában a diákok, miután bejutottak?

Speciális helyek, valódi esélyek? Roma és sajátos nevelési igényű diákok a középiskolai felvételin
Speciális helyek, valódi esélyek? Roma és sajátos nevelési igényű diákok a középiskolai felvételin
2026. július 16., csütörtök

Speciális helyek, valódi esélyek? Roma és sajátos nevelési igényű diákok a középiskolai felvételin
Hirdetés
2026. július 15., szerda

Ketten megsérültek egy kigyulladt kisteherautóban

Kigyulladt egy kisteherautó szerda délután a Maros megyei Dedrádon. A jármű három utasából ketten orvosi ellátásra szorultak.

Ketten megsérültek egy kigyulladt kisteherautóban
Ketten megsérültek egy kigyulladt kisteherautóban
2026. július 15., szerda

Ketten megsérültek egy kigyulladt kisteherautóban
2026. július 15., szerda

Olcsóbb repülőjegy a légitársaság születésnapján

Kevésbé vannak kitéve az üzemanyagár-ingadozásnak, ezért viszonylag alacsony áron tudják tartani a repülőjegyárakat – mondta Ian Malin, a Wizz Air gazdasági vezetője, aki kedden Marosvásárhelyen az egynapos kedvezményekről is beszélt.

Olcsóbb repülőjegy a légitársaság születésnapján
Olcsóbb repülőjegy a légitársaság születésnapján
2026. július 15., szerda

Olcsóbb repülőjegy a légitársaság születésnapján
2026. július 14., kedd

Őrizetbe vettek egy férfit a marosvásárhelyi vasútállomáson történt gyújtogatás miatt

Azonosította a marosvásárhelyi vasútállomáson történt tűzeset gyanúsítottját a rendőrség. A 40 éves helybéli férfit hétfőn 24 órára őrizetbe vették.

Őrizetbe vettek egy férfit a marosvásárhelyi vasútállomáson történt gyújtogatás miatt
Őrizetbe vettek egy férfit a marosvásárhelyi vasútállomáson történt gyújtogatás miatt
2026. július 14., kedd

Őrizetbe vettek egy férfit a marosvásárhelyi vasútállomáson történt gyújtogatás miatt
Hirdetés
2026. július 14., kedd

Két baleset, négy sérült

Rövid időn belül két közúti balesethez is riasztották a Maros megyei tűzoltókat kedden. A Náznánfalván történt ütközésben három, a nagyernyei balesetben egy ember sérült meg.

Két baleset, négy sérült
Két baleset, négy sérült
2026. július 14., kedd

Két baleset, négy sérült
2026. július 14., kedd

Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye

Csatlakozott Maros megye a Brassóból indult regionális innovációs projekthez, amelyben több erdélyi és egy görögországi partner vesz részt. A kezdeményezés részeként a megyében elsőként autóipari és mechatronikai szakértői közösséget hoznak létre.

Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye
Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye
2026. július 14., kedd

Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye
2026. július 14., kedd

Szenvedélybetegeken segítenének

Korszerű mentális egészségközpontot szeretne építtetni a dicsőszentmártoni városi kórház, ahol elsősorban szenvedélybetegeket kezelnének. A kórház vezetője szerint egyre több olyan ember kéri a segítségüket, aki valamilyen függőségtől szenved.

Szenvedélybetegeken segítenének
Szenvedélybetegeken segítenének
2026. július 14., kedd

Szenvedélybetegeken segítenének
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!